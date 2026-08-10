Waterfestival 2026: Wrenkler è campione del Mondo di F4. Hilmer Wiberg sul tetto d’Europa in F2

A Viverone (BI) grande successo per l’evento di motonautica organizzato dal Rainbow Team

È stato il Lago di Viverone (BI) il teatro che ha incoronato i nuovi campioni d’Europa di Formula 2 e del Mondo di Formula 4 motonautica. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto il Waterfestival – Gran Premio di Viverone 2026, organizzato dal Rainbow Team di Casale Monferrato in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica e con il contributo della Regione Piemonte, ha portato sulle acque biellesi alcuni dei migliori piloti europei e internazionali.

Al termine del fine settimana il titolo continentale è andato allo svedese Hilmer Wiberg, mattatore assoluto della competizione a tappa unica, vincitore di tre delle quattro manche sullo specchio d’acqua piemontese e protagonista di una sfida tutta in famiglia con la sorella Mathilda, già campionessa del mondo della categoria, che ha concluso il fine settimana con il secondo posto in graduatoria.

Tra i protagonisti della competizione continentale anche il norvegese Andrè Solvang, già campione mondiale di Formula 4 nel 2025 a Viverone, e il lituano Edgaras Riabko: a chiudere il podio è stato proprio il pilota baltico. A Viverone sono scesi in acqua anche gli italiani Tulliomaria Abbate e Luca Fornasarig, mentre non è sceso in acqua, a causa di problemi tecnici, il piemontese Oleg Bocca del Rainbow Team.

Per il secondo anno consecutivo è stato assegnato il Campionato Mondiale di Formula 4, con la tappa italiana come ultimo atto del calendario iridato. Al termine dell’evento il titolo mondiale è stato conquistato dallo svedese Adam Wrenkler, che ha ipotecato il successo vincendo gara 1 e concludendo sul podio gara 2, dove a trionfare è stato il veterano ungherese della categoria Attila Horvath. A completare la prime tre posizioni della classifica generale sono stati il francese Jean Baptiste Thomas e il lettone Ardis Slakteris.

Tra i protagonisti del fine settimana anche Alia Abdulsalam, pilota emiratina del Team Mubadala e prima donna degli Emirati Arabi Uniti a competere in un campionato mondiale di motonautica, al suo secondo anno consecutivo al Waterfestival. Una partecipazione che testimonia la grande attenzione di cui il Gran Premio di Viverone gode a livello internazionale: ha infatti partecipato assistendo alle ultime gare del weekend e alle premiazioni anche l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Sua Eccellenza Abdulla Alsoubousi.

Grande attenzione anche per il Campionato Italiano di Formula Junior Élite, che ha visto protagonisti a Viverone i giovani driver del Rainbow Team Gaia Genova e il monferrino Pietro Grotto. A brillare è stata in particolare Gaia Genova, capace di conquistare la pole position nella giornata di sabato e di imporsi nella gara 1 disputata domenica mattina. Nella seconda gara di domenica la pilota del Rainbow Team ha chiuso al secondo posto alle spalle di Alberto Canzian, risultato che ha determinato anche la classifica finale del weekend: Genova e Canzian hanno infatti concluso a pari punti, ma il secondo ha conquistato il primato grazie al tempo più veloce. A completare la classifica finale sono stati poi Linda Apollinari e Grotto.

«Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che il Waterfestival di Viverone suscita nelle tante scuderie, provenienti da tutto il mondo, che ogni anno scelgono di ritrovarsi per correre a Viverone. Vogliamo ringraziare la Regione Piemonte, la Federazione Italiana Motonautica e il presidente Giorgio Viscione, gli enti e le amministrazioni del territorio, gli sponsor, i partner, i collaboratori e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione dell’evento. Portare il Campionato Europeo di Formula 2 e il Mondiale di Formula 4 è per noi una grande soddisfazione e conferma le qualità del circuito, molto apprezzato dai piloti e team. Si conferma un’importante occasione per valorizzare la vocazione turistica del lago e far conoscere il territorio attraverso la motonautica.

Allo stesso tempo, la presenza della Formula Junior Élite è fondamentale per avvicinare i più giovani a questa disciplina e costruire il futuro dello sport. Il Waterfestival vuole essere proprio questo: un grande evento sportivo, ma anche uno strumento per promuovere la motonautica e le potenzialità dell’intrattenimento sportivo in Piemonte» dichiarano gli organizzatori Fabrizio Bocca, già campione del Mondo di Formula 1 H2O e Team Principal del Rainbow Team, e di Elisa Manzetta Bocca, Team Manager del Rainbow Team.