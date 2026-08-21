Europeo 2026 di Motonautica in Polonia, la Motonautica San Nazzaro punta a nuovi successi nella F250 con i fratelli Cremona

I piloti della Motonautica San Nazzaro sono pronti a brillare anche al Campionato Europeo di F125 e F250 in programma a Rogozno in Polonia sabato 22 e domenica 23 agosto 2026.

Dopo gli ottimi risultati conquistati quest’anno nel Campionato del Mondo, il neo campione mondiale Massimiliano Cremona e il fratello Alessandro puntano ad arricchire ulteriormente la loro bacheca di medaglie anche nella competizione europea. La missione, però, non sarà semplice. Sul difficile e stretto campo di gara polacco, i due piloti italiani dovranno confrontarsi con una flotta di avversari di altissimo livello, tutti pronti a contendersi il podio.

Tra i principali pretendenti ci saranno Mantripp, Turner, Peeba e Contento, nomi che promettono di dare filo da torcere ai fratelli Cremona. Senza dimenticare il possibile ritorno di Todarov, ancora in dubbio dopo l’infortunio ma deciso a rientrare se le condizioni fisiche glielo permetteranno.

“Siamo pronti – spiega Massimiliano Cremona – pur sapendo che non sarà una gara facile. Va messo in conto il probabile ritorno di Todorov dopo l’incidente, quindi sicuramente sarà molto agguerrito e avrà voglia di rifarsi. Noi comunque daremo il massimo e poi sarà la bandiera a scacchi a decretare il migliore”

“Io sono carico – commenta Alessandro Cremona – anche se purtroppo non ho potuto provare come ha fatto Massimiliano, entrambi però ci siamo concentrati sulla messa a punto delle eliche. Un lavoro fatto in queste settimane per migliorare le prestazioni di entrambi colmando quei punti “deboli” con l’obiettivo di alzare l’asticella, come hanno fatto i nostri avversari. La vittoria nell’ultima tappa del Mondiale mi dà la carica giusta per affrontare questo Europeo, sapendo che rispetto Max però partirò leggermente svantaggiato”.

Nella F125 al via ci sarà anche Davide Scarpa, pilota della Motonautica San Nazzaro, pronto a misurarsi con i migliori della categoria. “Anche lui – sottolinea Alex Cremona – si è preparato con grande attenzione in queste ultime settimane, apportando importanti modifiche allo scafo. Durante le prove è accaduto anche un piccolo incidente, ma fortunatamente nulla di preoccupante. Davide è determinato a portare a casa dall’Europeo un buon risultato e a proseguire nel suo percorso di crescita”.

In F125 il favorito resta Gabriele Rossi, chiamato però a guardarsi dalla concorrenza di piloti come Nicolò Darai e Daniele Ghiraldi, pronti a contendergli il gradino più alto del podio.