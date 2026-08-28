Motonautica, si torna sfrecciare sul Po! Dal 28 agosto al 30 agosto 2026 a San Nazzaro (PC) arrivano il Campionato Mondiale di F2 e il Campionato Europeo di OSY 400

La grande stagione del Circuito internazionale continua e torna nuovamente in Italia con la Gran Premio Regione Emilia-Romagna. Dal 28 agosto al 30 agosto 2026 si svolgeranno in località San Nazzaro d’Ongina (Piacenza) una tappa del Campionato Mondiale di F2 e il Campionato Europeo di OSY 400.

Per la Formula 2 si tratta del terzo dei cinque appuntamenti del Campionato Mondiale previsti dal calendario; il secondo nelle acque italiane dopo quello svoltosi nel mare di Brindisi verso la fine di giugno. Per quanto riguarda la categoria OSY 400 i piloti si sfideranno con le loro imbarcazioni in questa tappa unica che sarà valida per il titolo europeo della stagione 2026.

Un appuntamento ormai impedibile per gli appassionati della Motonautica, organizzato dalla Motonautica San Nazzaro con il sostegno della Federazione Italiana Motonautica e dell’Union Internationale Motonautique (UIM); con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Grande entusiasmo da parte dell’assessora al Turismo e Sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni: “Il Mondiale di Formula 2 di Motonautica rappresenta un appuntamento internazionale di grande spettacolarità e un’importante occasione per valorizzare il Po e il territorio piacentino attraverso lo sport. Ospitare a Monticelli d’Ongina atleti e team del circuito mondiale, insieme al Campionato Europeo OSY400, conferma la capacità organizzativa dell’Emilia-Romagna di accogliere discipline ed eventi molto diversi, portandoli anche in territori meno tradizionalmente legati ai grandi appuntamenti sportivi”.

Ha poi concluso: “È questa una delle caratteristiche del nostro sistema emiliano-romagnolo: utilizzare lo sport anche come leva di promozione e attrattività turistica, facendo conoscere luoghi, paesaggi e comunità. In questo caso il Po diventa un vero e proprio campo di gara naturale e, allo stesso tempo, protagonista del racconto di un territorio che merita di essere sempre più conosciuto e vissuto”.

“La disciplina Motonautica del Circuito è sicuramente una delle grandi protagoniste di questa stagione sportiva. Il nostro Movimento ha ottenuto importanti successi sportivi e anche organizzativi in questa disciplina. L’evento di San Nazzaro d’Ongina rappresenta una grande occasione per continuare su una strada tracciata che mira a successi e visibilità internazionale” ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Motonautica (FIM), Giorgio Viscione.

Nella giornata di domenica sarà ospite anche il pilota paraolimpico di Radiocomandata, Simone Cristinelli, il quale regalerà al pubblico un’esibizione sulle acque del Po con la sua imbarcazione.

A partire da venerdì 28 agosto 2026 si procederà con l’apertura della Segreteria e degli Alaggi, con le iscrizioni e le verifiche amministrative e tecniche.

La giornata di sabato 29 agosto 2026 inizierà con il briefing dell’OSY 400 dalle 8 alle 8:30, seguito da quello della F2. Dalle 10 alle 10:45 saranno previste le prove libere dell’OSY 400, mentre a seguire dalle 10:45 alle 12:45 le prove libere della F2. Nel pomeriggio a partire dalle 14:00 per entrambe le classi sarà la volta del time trial (dalle 14:00 alle 14:30 per l’OSY 400, dalle 14:30 alle 16:30 per la F2). La giornata si concluderà con la prima manche dell’OSY 400, programmata per le ore 16:45.

Domenica 30 agosto 2026, dopo i consueti briefing iniziali, l’OSY 400 darà inizio alla giornata con la sessione di prove libere e la seconda manche, fissata per le ore 11. Subito dopo la pausa pranzo avverrà la terza manche, alle ore 14:00. Alle 16:00 inizierà il Gran Premio della Formula 2 e a seguire la manche finale dell’OSY 400 alle 16:45. Chiuderà l’evento la cerimonia di premiazione, che incoronerà il vincitore di tappa della F2 e il campione europeo di OSY400.

Al momento lotta accesa ai vertici della classifica mondiale nella F2, dove il lituano Edgaras Riabko conduce al primo posto con 32 punti, seguito dal francese Peter Morin del Team italiano RPM con 30 punti e dalla svedese Mathilda Wiberg a 27 punti. Tutto può ancora accadere e rimane aperto. Gli azzurri Tullio Maria Abbate, Oleg Bocca e Luca Fornasarig gareggeranno con l’obbiettivo di portare in alto il tricolore.

Nell’OSY 400, che ricordiamo essere in tappa unica, ben 11 piloti provenienti da tutta Europa si preparano ad affrontare questa grande sfida. A rappresentare l’Italia sarà presente Francesco Simone Troglio, pilota piacentino che milita nell’ASD Circolo Nautico Chiavenna. Presente tra i partecipanti anche il polacco Cezary Strumnik, campione uscente.

Il Campionato Mondiale di F2 proseguirà con gli ultimi due appuntamenti stagionali, entrambi in Portogallo: dal 18 settembre al 20 settembre la quarta tappa si disputerà a Peso da Régua; dal 25 settembre al 27 settembre 2026 il gran finale a Vila Velha de Rodao.