Paris 2024 – Marseille: day 2 In acqua skiff e windsurfer

Secondo giorno di regate per i Giochi Olimpici di Paris 2024 nella suggestiva venue di Marsiglia. Oggi in acqua scendono finalmente tutte le discipline in programma dopo la partenza a ranghi ridotti di ieri. Vento sempre leggero, ma che consente comunque di far gareggiare anche i windsurfer oltre agli skiff. Le tavole sono costrette a fermarsi a una prova per gli uomini e due per le donne, al di sotto delle cinque programmate. Skiff regolari con tre prove disputate su tre in programma.

Le parole del Direttore Tecnico Michele Marchesini riassumono perfettamente la giornata e i pensieri della squadra azzurra: “Giornata positiva, l'atteggiamento è quello giusto. Ora pensiamo a domani.”

Esordio quindi per le tavole volanti che hanno preso il posto degli RS:X utilizzati a Tokyo 2020. Per i ragazzi impegnati, come è ovvio che sia, un notevole cambio generazionale di interpreti passando dalla classica tavola a quella con foil: pochi quelli che hanno saputo adattarsi mantenendosi ad alti livelli, tra questi la nostra Marta Maggetti.

Oggi per iQFOiL maschili e femminili in programma cinque prove di slalom, come detto, ma ne sono state disputate solo una per gli uomini e due per le donne.

Negli iQFOiL femminili bene la britannica Wilson che precede Maggetti seconda e la peruviana Bazo German.

Queste le parole di Maggetti: “Oggi c'è stata un po' di emozione, nonostante questa sia per me la seconda Olimpiade. Ho avuto buone sensazioni dalla tavola e le risposte che mi aspettavo. Il vento leggero non ci ha permesso di disputare tutte le prove in programma, vedremo domani. Adesso non è importante guardare la classifica ma pensare prova dopo prova conquistando ogni volta la posizione migliore. Mantengo alta la concentrazione e penso già a domani.”

Sulla stessa lunghezza d'onda Nicolò Renna che nel windsurfer maschile ha esordito alle Olimpiadi di Parigi. Per lui una giornata impegnativa che gli ha regalato un secondo posto nell'unica prova disputata.

Queste le parole di Renna: “Cosa dire? Sono alle Olimpiadi e per me vuol dire coronare un sogno coltivato fin da bambino. Oggi ho disputato la mia prima prova che mi ha permesso di rompere il ghiaccio. Per me una buona giornata, in linea con quello che volevo fare. L'obiettivo è entrare in top ten per poi giocarsi tutto nella giornata finale, ora devo solo cercare di arrivare al mio obiettivo con la migliore posizione in classifica possibile.”

In acqua sono anche scesi gli skiff, maschile e femminile, che vedevano impegnate le azzurre Germani-Bertuzzi nei 49er:FX. Per loro tre ottime prove che riscattano la giornata di ieri: un primo, un terzo e un sesto posto che le portano al terzo posto provvisorio.

Queste le parole di Germani-Bertuzzi: “Oggi siamo riuscite a dimostrare che le buone sensazioni di ieri erano corrette. Avevamo una buona velocità e oggi siamo riuscite a raccogliere dei risultati che ci soddisfano. Siamo al secondo giorno, a metà prove, la strada è ancora lunga, non vediamo l'ora di tornare in acqua.”

Le gare di vela ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vedranno gli atleti competere in dieci discipline diverse:

Men's Windsurfing (iQFOiL M): Nicolò Renna

Women's Windsurfing (iQFOiL F): Marta Maggetti

Men's Dinghy (ILCA 7): Lorenzo Brando Chiavarini

Women's Dinghy (ILCA 6): Chiara Benini Floriani

Men's Kite (Formula Kite M): Riccardo Pianosi

Women's Kite (Formula Kite W): Maggie Eillen Pescetto

Women's Skiff (49er:FX): Jana Germani e Giorgia Bertuzzi

Men's Skiff (49er): Nessun equipaggio italiano presente

Mixed Dinghy (470 MIX): Elena Berta e Bruno Festo

Mixed Multihull (Nacra 17): Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti