Translated 9 protagonista della Pacific Cup 2024

Kaneohe, Hawaii, 27-07-2023

Dopo lo “Spirit of OGR Award”, un altro successo per Translated 9

Translated 9 lascia il suo segno anche nella Pacific Cup 2024. Lo Swan 65 condotto dal campione Paul Cayard e con una crew composta da velisti che hanno appena concluso l'Ocean Globe Race e da professionisti dell'industria della localizzazione e del tech, è arrivato 1° nella classe PHRF 4, 2° nella classe PHRF con 51 squadre in competizione e 4° nella classifica generale tra i 64 yacht in gara nella regata da San Francisco a Hawaii. Translated 9 ha tagliato il traguardo a Kaneohe sabato 27 luglio alle 12:45.

Dopo aver vinto il prestigioso premio di “Spirit of the OGR” della Ocean Globe Race 2023, dove Translated 9 ha vinto le prime due tappe, stabilendo un record per la vela italiana e dando dimostrazione di una grande prova di resilienza, coraggio, impegno, passione e mentalità positiva, la barca a vela di proprietà di Translated – l'azienda di traduzioni fondata da Marco Trombetti e Isabelle Andrieu – ha affrontato questa nuova avventura nel Pacifico, offrendo ai professionisti della localizzazione e del tech l'opportunità di imbarcarsi in una impresa eccezionale.

Selezionati tra oltre 700 appassionati che hanno preso parte agli allenamenti offerti da Translated nella baia di San Francisco negli scorsi tre anni e guidati dal pluricampione Paul Cayard, una crew di 11 persone ha salpato dalla California per affrontare duemila miglia nautiche nell'Oceano Pacifico. Come in ogni viaggio oceanico, la crew si è trovata ad affrontare eventi inattesi come l'incontro con una balena che ha fatto tremare nella notte lo yacht di 65 piedi. L'equipaggio, alla sua prima regata insieme, spinto dagli stessi valori e dalla stessa passione per l'avventura e le sfide, ha costruito da subito un legame profondo e sviluppato un perfetto spirito di squadra che è stato determinante per il successo di Translated 9.

“Translated 9 è un progetto meraviglioso” – ha dichiarato Jitendra Kavatheka, Technology Executive ed ex Global VP e GM a Salesforce e membro della crew di Translated 9. “Penso che quello che Marco e Isabelle stanno facendo, non solo in termini di incoraggiare, ma soprattutto di accogliere le persone per essere parte del loro viaggio sia fantastico. Mi sento davvero fortunato a stare con persone da cui posso imparare. Translated ha reso questa esperienza possibile per me e gli sono profondamente grato”.

Gli altri membri dell'equipaggio a bordo di Translated 9 per la Pacific Cup, sotto la guida di Paul Cayard, sono Danny Cayard; Teresa Marshall dell'industria della localizzazione; i velisti reduci dal successo dell'Ocean Globe Race Baptiste Gillot Devillers e Lana Coomes, vincitrice dell'OGR a bordo di Maiden; Alex Dailey e Jason Chan manager della Bay Area; Kelly Gregory e Patrick Haesloop, artisti e architetti; e il capitano di Translated 9 US Jonathan Hammond.

“È stata un'avventura fantastica,” ha spiegato lo skipper Paul Cayard. “2000 miglia di navigazione in poppa con grandi onde e venti costanti. Navigare verso il tramonto, mentre il clima passa da freddo a tropicale, giorno dopo giorno. La vela non può essere migliore di così! Per quanto riguarda l'equipaggio, abbiamo coinvolto alcuni amici del mondo di Translated, insieme a velisti esperti, formando una squadra affiatata e solida. Hanno fatto tutti un ottimo lavoro. Abbiamo combattuto per il comando della flotta di 64 barche per tutti i 10 giorni. Eravamo concentrati, abbiamo spinto forte e abbiamo raggiunto un risultato straordinario. Un grande ringraziamento a Marco e Isabelle per questa opportunità speciale.”

L'avventura di Translated 9 non finisce qui. La visione di Translated è di circondarsi di persone straordinarie, capaci di andare oltre i propri limiti, con le quali affrontare sfide sempre più grandi che gli altri reputano impossibili. Marco Trombetti ha molte idee per il futuro di questo progetto, e sono già in programma per la stagione autunnale nuove sessioni di allenamento alla vela oceanica con Paul Cayard a San Francisco.

“Il successo di Translated 9 – spiega Marco Trombetti – è guidato dal nostro credere fortemente nel valore della comunità e nell'inseguire instancabilmente i nostri sogni. Il viaggio non riguarda solo raggiungere una destinazione, ma riguarda soprattutto la crescita attravero ogni singola sfida che affrontiamo. Continueremo ad espandere il progetto, creando spazi dove le persone possano raccogliere sfide e imparare da queste, uscendone più forti.

Il nostro obiettivo è ispirare ed essere ispirati, favorendo la crescita attraverso il coraggio, il pensiero positivo e una mentalità che non si arrende mai. Insieme, e con coraggio e ottimismo, navigheremo verso il futuro, costruendo un domani migliore”.

