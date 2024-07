Paris 2024 – Marseille: day 3 volano i windsurfer

Terzo giorno di regate per i Giochi Olimpici di Paris 2024 nella suggestiva venue di Marsiglia ed è ancora il vento protagonista, in decisa crescita rispetto ai primi due giorni, a caratterizzare i campi di regata. Anche oggi in acqua skiff e windsurfer con prestazioni ed evoluzioni differenti.

Gli iQFOiL maschili e femminili possono godere di un buon vento che arriva oltre i 15 nodi, per entrambi cinque prove in programma per recuperare le giornate di ieri e domenica. Nella flotta maschile protagonista nel bene e nel male Nicolò Renna vittima della rottura del boma nella prima prova che è costretto a perdere anche la seconda per poi infilare un quattro, un due e un cinque. In termini di classifica generale si colloca al sesto posto dopo sei prove.

Queste le parole di Renna: “Purtroppo durante la prima prova si è rotto il boma, cose che succedono. La seconda prova ho cercato di partire ma non c'erano i tempi per riuscire a sistemare completamente la sostituzione per cui ho perso anche la seconda prova. Peccato perché le prove di oggi con questo vento mi hanno fatto divertire molto e non averne potute concludere due mi spiace. Per il resto ho buone sensazioni. Ora gli errori sono da ridurre al minimo per non perdere ulteriori punti in classifica.”

Negli iQFOiL femminili bene la britannica Wilson che precede l'israeliana Kantor e la nostra Maggetti. Risultati di giornata buoni: 4-(21)-11-4-3 che le consentono di rimanere nella top tre.

Queste le parole di Maggetti: “Un'altra giornata positiva, per me era importante dare solidità ai risultati. Bene ieri con poco vento, bene oggi con buon vento. Campo difficile che richiede sempre il massimo della concentrazione per fare le scelte giuste al momento giusto. Siamo ancora all'inizio per via delle tante prove saltate per cui è ancora tutto da decidere. Il livello è davvero alto e trovarmi sempre a lottare tra le prime posizioni mi motiva per dare sempre di più.”

Giornata a dir poco complicata per Germani-Bertuzzi sui 49er:FX. Per loro tre prove e un filotto di diciassettesimi posti che le portano alla decima posizione.

Queste le parole di Germani-Bertuzzi: “Oggi non siamo riuscite a dimostrare il nostro valore; è stata una giornata nella quale nulla è andato come avremmo voluto. Però ripetiamo sempre, come il primo e il secondo giorno, lo stesso pensiero: è passato un giorno, abbiamo portato a termine tre prove, aspettiamo domani per giocarci le nostre carte. Un passo alla volta. Abbiamo tre prove in programma per approdare in Medal Race. Non ci arrendiamo. Poi si vedrà, ma faremo in modo di dire la nostra fino alla fine.”

Le parole del Direttore Tecnico Michele Marchesini in chiusura di giornata:” Maggetti ha saputo reagire e tenere, prestazione importante quella della nostra Windsurfista oggi. Per quanto riguarda Renna, non è facile digerire due DNF per la rottura dovuta a un difetto del boma fornito dall'organizzazione, vediamo ora cosa deciderà la Giuria e comunque c'è ancora margine. Germani e Bertuzzi semplicemente sono state poco lucide, un po' meno margine per loro…”

Le gare di vela ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vedranno gli atleti competere in dieci discipline diverse:

Men's Windsurfing (iQFOiL M): Nicolò Renna

Women's Windsurfing (iQFOiL F): Marta Maggetti

Men's Dinghy (ILCA 7): Lorenzo Brando Chiavarini

Women's Dinghy (ILCA 6): Chiara Benini Floriani

Men's Kite (Formula Kite M): Riccardo Pianosi

Women's Kite (Formula Kite W): Maggie Eillen Pescetto

Women's Skiff (49er:FX): Jana Germani e Giorgia Bertuzzi

Men's Skiff (49er): Nessun equipaggio italiano presente

Mixed Dinghy (470 MIX): Elena Berta e Bruno Festo

Mixed Multihull (Nacra 17): Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti