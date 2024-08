Parigi 2024: Argento olimpico anche per il doppio pesi leggeri maschile

VAIRES-SUR-MARNE (Francia)- Arriva la seconda medaglia per l'Italremo olimpica ai Giochi di Parigi 2024, ed è l'argento nel doppio Pesi Leggeri maschile di Gabriel Soares e Stefano Oppo, che confermano la barca azzurra sul podio della specialità, dopo il bronzo conquistato a Tokyo 2020 dallo stesso Oppo, insieme a Pietro Willy Ruta. Una finale accesa e combattuta quella del doppio leggero maschile, con l'Italia uscita per prima dai blocchi di partenza a braccetto con la Grecia, con la quale ha dovuto battagliare punta a punta per tutti i 2000 metri del percorso, e che nel finale per 2.34 secondi è stata preceduta per la medaglia d'oro dall'Irlanda, campionessa olimpica uscente, mentre in una palpitante chiusura, gli azzurri hanno prevalso sugli ellenici per il bronzo per soli 11 centesimi.

Con questo podio, l'Italia del doppio Pesi Leggeri maschile – specialità che da oggi non farà più parte del programma olimpico, per fare spazio al beach sprint – corona due quadrienni di straordinaria regolarità: dal 2017 a oggi infatti, la barca azzurra non è mai scesa dal podio internazionale, conquistando un argento e un bronzo alle Olimpiadi, quattro argenti e un bronzo ai Mondiali, un oro, quattro argenti e tre bronzi agli Europei, tre ori, quattro argenti e un bronzo in Coppa del Mondo.

Questa mattina in apertura di giornata, l'Italia era stata protagonista anche della finale B del due senza maschile di Giovanni Codato e Davide Comini, sesti e dunque dodicesimi assoluti, mentre domani, ultimo atto per il canottaggio ai Giochi della XXXIII Olimpiade, alle ore 10.50 è in programma la finale dell'otto femminile, con le azzurre in gara nella loro prima, storica finale a cinque cerchi in questa specialità.

Nella foto (ph Canottaggio.org / Mimmo Perna): il doppio pesi leggeri maschile