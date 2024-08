Paris 2024: Marseille: day 6 Germani Bertuzzi ottima Medal race

Sesto giorno di regate per i Giochi Olimpici di Paris 2024 nella venue di Marsiglia; in acqua tantissime classi; sulla spiaggia è la festa della vela, a prescindere dai colori, tantissimi tifosi festanti salutano gli atleti impegnati in acqua.

Doveva essere una intensa giornata di Medal Race ma gli iQFOiL non prendono il volo e restano a terra fino al definitivo rinvio a domani delle finali. In acqua vanno regolarmente gli skiff (che concludono le loro Medal Race), i dinghy maschile, femminile e il mix.

Bene gli italiani impegnati, a partire da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi che conducono una ottima Medal Race che concludono al secondo posto. Per loro si chiude l'Olimpiade al quinto posto generale. Il podio è prima Olanda con Aanholt-Duetz, seconda Svezia con Bobeck-Netzler e terza Francia con Steyaert-Picon.

Germani Bertuzzi: “Per noi si conclude una splendida esperienza. In queste Olimpiadi abbiamo potuto vivere emozioni davvero intense e il risultato di oggi – seconde in medal race ndr – ci riempie di orgoglio. Tutto questo servirà per il futuro: abbiamo l'obiettivo di migliorarci sempre e questo è un gradino importante del nostro percorso di atlete. La dedica è per tutti quelli che in questi anni ci sono stati vicini: i nostri cari e tutti quelli che hanno permesso il nostro sviluppo tecnico. È grazie a loro che oggi siamo arrivate fino a qui.”

Anche il 49r assegna oggi i titoli olimpici. Al termine della Medal Race questi i risultati finali: medaglia d'oro agli spagnoli Botin le Chever – Trillel Paul, medaglia d'argento per i neozelandesi McHardie – McKenzie, bronzo agli statunitensi Barrows – Henken.

Per gli ILCA secondo giorno positivo per entrambi gli equipaggi azzurri. In netta ripresa dopo le performance di ieri Chiavarini che oggi infila un quattro e un sei che lo rilanciano in classifica generale al settimo posto.

Queste le parole di Chiavarini: “Condizioni davvero difficili con vento intorno ai 5/7 nodi. La flotta è molto compatta con differenze minima. Oggi avevo un buon passo e mi ha consentito di finire con due buone prove. La settimana è ancora lunga e cerco di arrivare al termine nel miglior modo possibile.”

Un buon settimo posto e un venticinquesimo per Benini Floriani che porta a termine le due regate che sono state disputate, mentre una terza viene fermata.

Queste le parole di Chiara Benini Floriani: “giornata molto lunga e caldissima caratterizzata da poco vento. Bene la prima, qualche errore di troppo nella seconda parte della seconda regata, molto bene la terza che purtroppo hanno annullato in seconda bolina. Domani il vento dovrebbe aumentare un po' quindi la classifica potrebbe cambiare notevolmente.”

Buona partenza per il mixed dinghy che vede i colori azzurri rappresentati da Elena Berta e Bruno Festo per loro un terzo e un tredicesimo posto che li collocano al quarto posto in classifica generale. Queste le loro parole: “Abbiamo iniziato bene, una buona prima prova per rompere il ghiaccio. Nella seconda invece non abbiamo interpretato bene il campo. Andiamo avanti giorno per giorno.”

Queste le parole del DT Michele Marchesini: “Grande soddisfazione vedere Germani e Bertuzzi in top five nella regata Olimpica e grande soddisfazione anche vedere oggi come le due ragazze sanno portare la barca. Un esercizio tecnico e di stile notevole. Brave loro e bravo il tecnico Gianfranco Sibello. Lo skiff italiano è ritornato alle Olimpiadi dopo Rio 2016 e riparte esattamente dal quinto posto di Giulia Conti e Francesca Clapcich. Domani condizioni diverse, giornata focale con l'inizio del catamarano misto, in acqua anche dinghy singoli e doppio misto e le Medal Series dei Windsurf. Le penalità in pit-lane? Sviste, non incidono per nulla.”