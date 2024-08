SENECA E ALESSANDRO VERONELLI, LA NUOVA COPPIA DEL 49ER PUGLIESE

Obiettivo Los Angeles 2028

Sono appena tornati dalla Spagna Seneca e Alessandro Veronelli, i due fratelli del 49er in forze alla squadra del CV Bari da poco più di un anno. A Vilagarcia de Arousa hanno partecipato al Mondiale 49er (Galizia) dove hanno ottenuto il 34° posto su 61 equipaggi. Un risultato, quello di Seneca e Alessandro, che è segno del grande impegno che i due giovani velisti originari di Como stanno dedicando alla vela e all'inseguimento del loro grande sogno.

Mamma canadese, papà di Como, i due fratelli hanno iniziato a praticare vela sin da bambini per approdare a fine 2021 al 49er. Le loro giornate da sempre trascorrono intensamente cercando di creare il giusto bilanciamento tra scuola, studio e attività sportiva. Da un paio di anni le cose si sono complicate un po' con uscite, raduni federali e allenamenti con altri equipaggi italiani, ma il loro sogno è forte. A Bari hanno la fortuna di far parte della scuderia di Simone Ferrarese, e di tanti storici campioni della vela pronti a dar loro qualche consiglio per migliorare le prestazioni. Al resto ci pensa la loro determinazione. Quella in Spagna per loro è stata una regata soddisfacente per la classifica, ma ancor più a livello di performance per i due fratelli tesserati CV Bari.

“In questo mondiale siamo andati discretamente in classifica, ma soprattutto abbiamo avuto il coraggio di buttarci nelle partenze. E in tre giorni su cinque avevamo un passo addirittura superiore agli altri. Negli ultimi due giorni abbiamo chiuso anche nei primi tre. Avremmo potuto fare di più, ma anche molto peggio” sono le parole di Seneca appena rientrato a Bari.

E in effetti rispetto alle regate precedenti il Mondiale in Spagna è stato la regata in cui l'equipaggio barese è riuscito a tener meglio testa agli avversari, sbagliando meno e sentendo crescere la confidenza con la barca, riuscendo così a sfoggiare quello che sapeva fare. Ma più che altro è stata una regata che ha fatto imparare davvero tanto ai fratelli Veronelli.

“Siamo riusciti a mantenerci nella parte alta della flotta, il che ci ha consentito di guardare la regata dal davanti e imparare tantissimo dai nostri avversari. È stata un'esperienza importantissima. Ringraziamo il CV Bari senza il cui supporto non saremmo mai arrivati in Spagna. E speriamo di poter migliorare allenandoci per portare i colori biancorossi a Cagliari al Campionato Italiano Classi Olimpiche. Ci stiamo allenando con un programma intenso di 16 giorni in acqua e poi i restanti giorni a terra. Un ringraziamento speciale va a tutto il CV Bari che ci ha accolto dal primo momento e in particolare al direttore nautico Gigi Bergamasco che guarda all'impegno e alla dedizione prima di ogni altra cosa, dicendo anche dei no pesanti se serve per il solo bene degli atleti e del Circolo”.

E da settembre le cose si faranno ancora più serie. Alessandro vivrà a Bari a tempo pieno frequentando il liceo. Seneca invece farà su e giù da Milano dove frequenta il Politecnico. In questo modo riusciranno ad allenarsi cinque giorni su sette, per perfezionarsi senza mai distrarsi e lasciar passare del tempo. L'obiettivo è importante con Los Angeles 2028 che già bussa alle porte dopo Parigi.