Mondiali Under 23 e Non Olimpici/Paralimpici: gli equipaggi in gara

ROMA– Il 17 agosto la Cerimonia d'apertura e il 18 al via le gare iridate relative ai Campionati del Mondo Under 23 e specialità Non Olimpiche e Non Paralimpiche 2024. Saranno sedici gli equipaggi azzurri (tredici Under 23 e tre Non Olimpici/Paralimpici) che gareggeranno sulle acque della Henley Rowing Course di St.Catharines per conquistare una delle 81 medaglie in palio nell'evento iridato. Il programma del Mondiale è il seguente: domenica 18 agosto, eliminatorie dalle 9.30 alle 16.16 (le 22.16 in Italia a fronte di un fuso orario di -6 ore i Canada); il 19 agosto, la mattina dalle 9.30 le ultime batterie quindi, dalle 14.30, il via ai ripescaggi fino alle 16.12. Martedì 20 agosto si inizia alle 9.30 con le preliminary races seguite dalla seconda giornata di recuperi, che si concluderanno alle 10.19, mentre mercoledì 21 le due categorie gareggiano il pomeriggio dalle 14.30 con i quarti (Non Olimpici/Paralimpici) e le prime semifinali (Under 23) fino alle 16.07.

Giovedì 22 agosto, dopo le finali di consolazione Under 23 in programma la mattina dalle 9.30, nel pomeriggio si disputeranno le prime finalissime Under 23 a partire dalle 15.30 (le 21.30 in Italia) e fino alle 17.14. Venerdì 23 si parte alle 9.30 con altre finali di consolazione Under 23 quindi, dalle 10.59, le semifinali Non Olimpici/Paralimpici; dalle 14.00 (le 20 in Italia) seconda e ultima giornata di finalissime Under 23 fino alle 17.08. Sabato 24 si conclude il Mondiale specialità Non Olimpiche e Non Paralimpiche: la mattina dalle 9.52 alle 10.17 le finali di consolazione, mentre il pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.49, le finalissime che assegneranno i sei titoli in palio per la categoria. Di seguito, invece, le formazioni azzurre ufficializzate dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo e affidate alle cure tecniche dei Capi Allenatore Spartaco Barbo (uomini) e Benedetto Vitale (donne):

UNDER 23 EQUIPAGGI MASCHILI

SINGOLO

Alberto Ciavarro

DOPPIO

Sebastiano Renzi, Marco Prati

QUATTRO DI COPPIA

Enea Mulas, Marco Selva, Leonardo Tedoldi, Andrea Pazzagli

QUATTRO SENZA

Virgilio Sorrentino, Nicolò Bizzozzero, Marco Gandola, Alessandro Gardino

QUATTRO CON

Matteo Belgeri, Giuseppe Bellomo, Andrea Licatalosi, Simone Pappalepore, Filippo Wiesenfeld-timoniere

DUE SENZA

Alessandro Timpanaro, Edoardo Caramaschi

UNDER 23 EQUIPAGGI PESI LEGGERI MASCHILI

SINGOLO

Giovanni Borgonovo

DOPPIO

Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani

UNDER 23 EQUIPAGGI FEMMINILI

OTTO

Giorgia Sciattella, Nadine Agyemang/Heard, Alice Codato, Giorgia Borriello, Eleonora Nichifor, Lucrezia Monaci, Clara Massaria, Anna Scolaro, Ilaria Colombo-timoniere

QUATTRO DI COPPIA

Aurora Spirito, Giulia Bosio, Susanna Pedrola, Irene Gattiglia

QUATTRO CON

Chiara Benvenuti, Francesca Rubeo, Anita Rosa Boldrino, Samantha Premerl, Cecilia Ferrari-timoniere

UNDER 23 EQUIPAGGI PESI LEGGERI FEMMINILI

SINGOLO

Giulia Magdalena Clerici

DOPPIO

Alice Ramella, Elena Sali

EQUIPAGGI NON OLIMPICI/PARALIMPICI

SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE

Niels Alexander Torre

SINGOLO FEMMINILE

Silvia Crosio

DUE SENZA PR3

Igor Zappa, Luca Conti