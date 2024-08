Mega Worlds: Italia ai turni successivi con altre tre imbarcazioni

ST.CATHARINES– Nella seconda giornata di qualifiche del Mega Mondiale di St. Catharines (Canada), l’Italia passa il turno tra gli Under 23 con altre tre imbarcazioni (due senza maschile, otto femminile, singolo Pesi Leggeri femminile), andando ai recuperi solo con il quattro di coppia femminile, mentre per quanto riguarda la rassegna iridata Assoluta non olimpica, va ai recuperi il singolo leggero femminile. Dalle batterie, con un brillante secondo posto per soli sei decimi alle spalle della Grecia, va in semifinale il due senza maschile di Edoardo Caramaschi e Alessandro Timpanaro, mentre dai ripescaggi si guadagnano l’accesso in finale l’otto femminile di Giorgia Sciattella, Nadine Amma Elizabeth Agyemang-Heard, Alice Codato, Giorgia Borriello, Eleonora Nichifor, Lucrezia Monaci, Clara Massaria, Anna Scolaro e la timoniera Ilaria Colombo, quarte nel recupero vinto dalla Germania, e il singolo Pesi Leggeri femminile di Giulia Magdalena Clerici, prima davanti al Portogallo.

Terzo nella batteria di esordio iridato a meno di mezzo secondo dalla qualificazione diretta al turno successivo, va ai recuperi il quattro di coppia Under 23 femminile di Aurora Spirito, Giulia Bosio, Susanna Pedrola e Irene Gattiglia, e sempre per i ripescaggi, tra le barche iscritte al Mondiale Assoluto non olimpico, dovrà passare Silvia Crosio, terza nella batteria del singolo Pesi Leggeri femminile vinta dalla rumena Cozmiuc, argento olimpico nel doppio pielle femminile pochi giorni fa ai Giochi di Parigi. Oggi terza giornata di gare per l’Italia ai Mondiali di St. Catharines, con inizio alle ore 9.30 locali (15.30 italiane) con i recuperi del singolo Pesi Leggeri femminile assoluto e del quadruplo Under 23 femminile, e a seguire le prime batterie dei Mondiali Under 19. Dalle ore 14.30 (20.30 in Italia) via alle semifinali iridate Under 23.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org / Mimmo Perna): in alto, il due senza Under 23 maschile, in calce l'otto Under 23 femminile e il singolo Pesi Leggeri Under 23 femminile