LA CARICA DEI BABY VELISTI A GENOVA PER LA COPPA PRIMAVELA KINDER JOY OF MOVING

Circa 1000 partecipanti da tutta Italia: in vetrina il serbatoio della vela che vince gli ori olimpici

Le classi in gara: per la Primavela i singoli Optimist, O'pen Skiff, Waszp e il windsurf Techno 293

A seguire per l'Italiano Giovanile Singoli anche ILCA 4, ILCA 6 e iQFOiL

La base nella tensostruttura della Fiera di Genova nel Waterfront di Levante, con il FIVillage

Domenica la sfilata dei giovanissimi velisti e la cerimonia di apertura al Porto Antico

Il Presidente FIV Francesco Ettorre: “Dai Circoli un percorso di eccellenza per i partecipanti”

Reduce dalle due medaglie d'oro olimpiche di Parigi 2024 a Marsiglia, la vela italiana si regala un settembre di feste nel segno del futuro: dal 26 agosto al 2 settembre Genova, città dove ha sede la Federazione Italiana Vela, accoglie circa 1000 tra veliste e velisti delle classi giovanili, dai 9 ai 20 anni. In un calendario ricco di appuntamenti ed emozioni, la settimana di Genova manda in scena la seconda delle cinque Regate FIV, gli eventi-bandiera che la Federazione assegna annualmente a località, club e consorzi di circoli in base a progetti che ne rispecchiano gli standard e le finalità.

Gli appuntamenti sono entrati a pieno titolo nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, e l'organizzazione è affidata al Comitato Circoli Genovesi, del quale fanno parte: il Club Nautico Bogliasco, l'Unione Sportiva Ecologica Ciappelletta, il Dinghy Snipe Club, il Circolo Nautico Sturla, l'Unione Sportiva Quarto, il Centro Velico Interforze, il Circolo Nautico Il Mandraccio, il Circolo Nautico “Il Pontile”, il Club Vela Sori e il Circolo Vele Vernazzolesi. Il Comitato puo' contare inoltre sulla collaborazione della Lega Navale Italiana di Genova Sestri, del Club Nautico Andora e della Lega Navale Italiana di Genova, il tutto sotto la regia del Comitato I Zona (Liguria) della Federazione Italiana Vela.

Dal 26 al 28 agosto si svolgeranno le regate della 38ma Coppa Primavela Kinder Joy of Moving, che comprende anche la 19ma Coppa Cadetti e la 21ma Coppa del Presidente. Storica grande festa della vela giovanissima, rivolta a baby velisti alle prime esperienze dopo la scuola vela estiva, diventata negli anni un appuntamento-cult per il movimento giovanile FIV, la Coppa Primavela è dedicata a velisti nati tra il 2004 e il 2015 e riservata al diffusissimo singolo giovanile Optimist, la barca sulla quale si impara la vela, per la Divisione B (i più piccolini, nati nel 2015, alle prime esperienze agonistiche) e al windsurf Techno 293 con vela CH3 (nati nel 2014-2015).

La Coppa del Presidente vede in gara sempre gli Optimist Divisione B (appena più grandicelli, nati nel 2013), con la classe più acrobatica O'pen Skiff (nati nel 2013-2015) e il windsurf Techno 292 con vela CH4 (nati nel 2013). Infine la Coppa Cadetti che riguarda timoniere e timonieri Optimist Divisione B (nati nel 2014). In palio ci sono poi i titoli italiani O'pen Skiff per le categorie Under 16 e Under 12 e per l'innovativa classe Waszp, che introduce i giovani alla tecnologia foiling che fa alzare gli scafi sopra la superficie dell'acqua, con le categorie dei più grandi Under 15, Under 19 e Under 21. Tutti insieme, in una grande festa di sport, di mare, di vela, di divertimento, alla vigilia del ritorno a scuola.

La Coppa Primavela Kinder Joy of moving 2024 partirà ufficialmente domenica 25 agosto con la cerimonia di apertura secondo lo schema delle Regate FIV: una coloratissima sfilata dei giovani velisti, divisi nelle 15 Zone FIV (le Regioni dell'organizzazione periferica della Federvela). La sfilata sarà aperta da sbandieratori, tamburi, e con le Mascotte V-ITA e Kinderino, partirà da Piazza De Ferrari, passando per Via Cardinal Boetto, Piazza Matteotti e sulla strada carrabile di Piazza Matteotti, quindi Via San Lorenzo per poi raggiungere la Tensostruttura Ponte Embriaco al Porto Antico. Qui i partecipanti diventeranno platea durante il cerimoniale che prevede, dopo interventi di saluti istituzionali, la lettura del Giuramento da parte dell'Atleta, del Tecnico e dell'Ufficiale di Regata. Dopo che il Presidente della Federazione avrà dichiarato aperta l'edizione 2024, suonerà l'inno nazionale e ci sarà l'alzabandiera. Regate dal 26 al 28 agosto, giorno anche della cerimonia di premiazione.

Link al Bando di Regata della Coppa Primavela Kinder Joy of moving 2024: https://campionatigiovaniligenova2024.com/regate/primavela/#bando

A seguire, dal 30 agosto al 2 settembre, toccherà ai Campionati Italiani Giovanili in singolo Kinder Joy of Moving, che mettono in palio i titoli tricolore tra timoniere e timonieri dell'Optimist nella Divisione A (nati 2009-2013), nel singolo atletico ILCA 4 (lo scafo Laser con vela da 4.7 mq) maschile e femminile, nell'ILCA 6 (stesso scafo Laser con vela di 6 mq) maschile e femminile, nella tavola a vela Techno 293 Under 13 e Under 15, nell'iQFOiL Youth (la tavola olimpica con vela ridotta) maschile e femminile Under 17 e Under 19.

Anche questa seconda parte della kermesse prevede una propria cerimonia di apertura, prevista nel pomeriggio del 29 agosto. Regate dal 30 agosto al 2 settembre, a sua volta data della premiazione.

Il format ormai consolidato delle Regate FIV prevede più regate al giorno mentre a terra sarà aperto il FIVillage che funzionerà da ritrovo per tutti i partecipanti. Infine cerimonia di premiazione e chiusura.

Il Presidente FIV Francesco Ettorre commenta il calendario definito per le cinque Regate FIV 2024: “Il percorso che ha portato qui tanti giovanissimi è merito delle attività di base delle nostre Zone e dei Circoli. Le Regate FIV sono una efficace rappresentazione della qualità organizzativa e delle strutture ricettive dei Circoli Velici italiani e dei territori su cui operano, tutti impegnati in una gara virtuosa a migliorarsi nella promozione e attività velica a ogni livello.

Siamo legati a Genova da una lunga storia, qui ci sono le nostre radici ed è bello vedere che da qui apriremo lo sguardo su un pezzo di futuro con tanti giovanissimi che saluto e che invito a vivere con gioia momenti di sport, turismo, amicizia, convivialità. Lo sport della vela è tutto questo.”

FIVILLAGE

Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e il pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

KINDER JOY OF MOVING SPONSOR DELLA COPPA PRIMAVELA

Kinder e la gioia di essere bambini – Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro. Non tutti sanno però che da anni Kinder si impegna nel perseguire anche un altro obiettivo, molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare.

Kinder e la gioia di muoversi – Per questo è nato Kinder Joy of moving: un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto coinvolge oggi più di 4 milioni di bambini, in oltre 30 Paesi del mondo ed è in grado di avvicinare all'attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un'attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.

LINK AL SITO UFFICIALE DELLA COPPA PRIMAVELA KINDER JOY OF MOVING E CAMPIONATI ITALIANI IN SINGOLO KINDER JOY OF MOVING: https://campionatigiovaniligenova2024.com

LINK AL SITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA: https://www.federvela.it