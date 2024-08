L’Italia del canottaggio chiude i Mondiali Under 23 con otto medaglie

ST.CATHARINES- L'Italremo Under 23 ai Mondiali di St. Catharines (Canada) vince altre cinque medaglie – quattro d'argento nel singolo Pesi Leggeri maschile e femminile e nel doppio Pesi Leggeri maschile e femminile, una di bronzo con il quattro di coppia maschile – e chiude la rassegna iridata di categoria con un bottino complessivo di otto medaglie: cinque argenti e tre bronzi. Nelle ultime finali del programma iridato Under 23, il primo argento lo conquista Giulia Magdalena Clerici nel singolo Pesi Leggeri femminile, allo sprint sulla Germania e alle spalle di una dominante Australia, mentre nella medesima specialità al maschile vince l'argento anche Giovanni Borgonovo, battuto solo dalla Spagna in gara poche settimane fa ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel doppio leggero, mentre il bronzo va alla Germania.

Il terzo argento di giornata per l'Italia ai Mondiali Under 23 lo firma il doppio leggero femminile di Alice Ramella e Elena Sali, in una finale dove la Grecia con a bordo il bronzo olimpico in carica della specialità Dimitra Kontou si rivela imprendibile, e dove il bronzo va alla Francia, ben distante dalle azzurre. Nella medesima specialità tra i maschi, argento anche per Nicolò Demiliani e Luca Borgonovo, che fino alla fine contendono all'Irlanda la medaglia d'oro, che sfugge loro per 75 centesimi appena. Bravi comunque i due azzurri a mantenersi in seconda posizione e a ricacciare indietro le ambizioni della Francia, bronzo a poco più di sette decimi dall'Italia.

È medaglia di bronzo invece, in una finale altamente spettacolare, il quattro di coppia maschile di Andrea Pazzagli, Leonardo Tedoldi, Marco Selva e Luca Enea Mulas, terzi in una regata che vede le tre nazioni salire sul podio racchiuse in un fazzoletto temporale di soli 66 centesimi di secondo. L'oro se lo aggiudica la Polonia, con tanto di nuovo primato mondiale della specialità, per 37 centesimi davanti alla Repubblica Ceca, con l'arrembante quadruplo azzurro bronzo a 29 centesimi dai cechi.

Nelle altre finali di giornata, l'Italia ottiene due quinti posti nel doppio e nel quattro senza maschili, e il sesto posto nell'otto femminile. Oggi i Mega Worlds di St. Catharines vedranno l'Italia impegnata al mattino nelle semifinali dei Mondiali Under 19 alle 10.24 (16.24 italiane) del quattro di coppia maschile, alle 10.34 (16.34) del doppio femminile, e alle 10.49 (16.49) del doppio maschile. Nel pomeriggio, azzurri in gara in due finali iridate assolute non olimpiche e non paralimpiche: 14.30 (20.30) il due senza PR3 maschile, alle 15.00 (21.00) il singolo Pesi Leggeri maschile.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org / Mimmo Perna): in alto, Giulia Magdalena Clerici, in calce Giovanni Borgonovo, il doppio PL U23 femminile, il doppio PL U23 maschile, il quattro di coppia U23 maschile