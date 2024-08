MADDALENA SPANU SECONDA NELLA TAPPA DEL CAMPIONATO DEL MONDO WINGFOIL RACING IN CINA

FEDERICO PILLONI NELLA TOP 10 DEL CAMPIONATO MONDIALE U23 IQFOIL A SILVAPLANA

Si è conclusa oggi la seconda tappa del Campionato del Mondo di WingFoil Racing che si è tenuta a Pingtan, in Cina, dal 20 al 25 agosto. Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello YCCS, si classifica sul secondo gradino del podio ad un solo punto di distacco dalla prima classificata Nia Suardiaz. Al terzo posto, Karolina Kluszczynska.

Alla seconda tappa del Mondiale WingFoil Racing il programma prevedeva cinque giornate di regate, purtroppo a causa delle condizioni meteo non favorevoli è stato possibile regatare solo in due giornate, per un totale di sette prove svolte. Il 21 agosto, prima giornata di competizione, si è svolta la long distance race in condizioni di vento molto forte e con una flotta record di partecipanti. Maddalena ha infatti affrontato altre 33 atlete, purtroppo una caduta avvenuta poco dopo la partenza della prova, causata da una busta di plastica impigliata nel foil, ha condizionato il risultato finale e, nonostante la determinazione nel recuperare le posizioni perse, Maddalena ha concluso al secondo posto. Il secondo giorno, il 22 agosto, la flotta è stata divisa in due gruppi, Maddalena ha conquistato la vittoria in tutte le prove così come Nia Suardiaz, che ha regatato nell'altro gruppo. Le due atlete si sono ritrovate ad un solo punto di distacco, in attesa di scendere in acqua per poter avere un confronto diretto. A causa del vento troppo leggero, oggi ultima giornata dell'evento, non è stato possibile svolgere ulteriori prove, la classifica finale è rimasta così immutata.

“Un secondo posto è sempre un bel risultato, devo però ammettere di non essere soddisfatta perché purtroppo non ho avuto l'opportunità di scendere in acqua e lottare per la prima posizione. Ho dato il 100% in ognuna delle performance per cui non posso rimproverarmi niente, le condizioni meteo non sono state favorevoli e questo fa parte del nostro sport. La prossima tappa del Campionato Mondiale WingFoil Racing sarà in Sardegna ad ottobre, speriamo che il vento sia dalla nostra parte!” Questa la dichiarazione di Maddalena Spanu.

Contemporaneamente alla seconda tappa del Campionato del Mondo di WingFoil Racing, si è svolto a Silvaplana, in Svizzera, il Campionato del Mondo U23 iQFOiL che ha visto Federico Pilloni, altro atleta del programma Young Azzurra, affrontare una flotta di altissimo livello composta da 101 atleti.

Le regate sul lago di Silvaplana, a quasi 1.800 metri di altezza, sono iniziate il 20 agosto e si sarebbero dovute concludere oggi. Freddy ha affrontato una settimana molto intensa, riuscendo ad accedere alla Gold Fleet. Successivamente, grazie alla nona posizione conquistata, ha avuto accesso alle Medal Series – riservate ai primi dieci atleti in classifica – che si sarebbero dovute svolgere nella giornata odierna. A causa delle condizioni meteo, tuttavia, non è stato possibile svolgere le prove in programma, la classifica è rimasta così cristallizzata e Freddy ha chiuso l'evento in settima posizione.

“Sono soddisfatto del risultato, la flotta era veramente di altissimo livello. Sono felice perché in questi giorni di regata e durante la preparazione in vista di questo evento mi sono divertito. Ho notato dei miglioramenti nella mia performance, soprattutto con l'attrezzatura olimpica senior. L'obiettivo in questo evento era entrare in Medal Race e l'ho centrato. Ovviamente sono dispiaciuto di non aver potuto regatare l'ultimo giorno per via della mancanza di vento, nelle Medal Series tutto è possibile ma è anche vero che abbiamo disputato ben 18 prove, con un mix di condizioni e format. Sono pronto per il prosieguo della stagione, ricco di tanti appuntamenti.” Questo il commento di Federico Pilloni.