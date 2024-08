Coppa Primavela Kinder Joy of moving – Genova 2024 – Day 2

Un bel vento di Tramontana tra 14 e 16 nodi, sole e quasi 20 regate portate a termine

Le prime classifiche in vista del giorno finale domani (regate anticipate alle 10)

Sospesa la manifestazione per i windsurf Techno 293: il motivo

Dopo il nulla di fatto del primo giorno, la Coppa Primavela Kinder Joy of moving, Regata FIV che ha portato a Genova circa 400 giovani atlete e atleti di quattro classi veliche, ha vissuto una giornata ricchissima di vento, sole e regate. Tutte le classi, con l’eccezione degli Optimist che ne hanno fatte due, hanno disputato ben quattro prove con vento di Tramontana sui 14-16 nodi, rafficato perché proveniente da terra e impegnativo nelle raffiche per i concorrenti più piccolini. Come sempre una giornata di vela ripaga di tutte le attese e i sacrifici, quindi atmosfera festosa al rientro sotto la tensostruttura della Fiera di Genova, che nonostante i lavori intensivi in corso per il rinnovamento del waterfront e dell’area fieristica, è riuscita a ospitare 400 giovani velisti da tutta Italia, i rispettivi allenatori e accompagnatori, i giudici di regata e tutto l’apparato organizzativo che ruota intorno al FIVillage allestito dalla Federazione Italiana Vela.

Imponente lo spettacolo in mare sui campi di regata: 244 Optimist, lo scafo quadrato della deriva giovanile più diffusa al mondo, formativa e usata dalle scuole di vela FIV divisi in tre flotte in base all’età: 83 concorrenti per la flotta della Coppa Primavela (2015), 81 concorrenti per la flotta Cadetti (2014) e 80 per la Coppa Presidente (2013).

Coloratissima la flotta di 91 O’pen Skiff, la deriva acrobatica divertentissima e dai formati innovativi, che ha due flotte: 23 timoniere e timonieri Under 12 e ben 68 Under 16.

Quindi la movimentata flotta della classe Waszp, la deriva foiling per volare sull’acqua come fanno le barche della Coppa America, un trend che naturalmente interessa anche i più giovani. A questa Primavela Kinder Joy of moving ci sono 19 Waszp, che danno luogo a due classifiche a seconda del tipo di vela: quindici barche con vele da 5.8 e 6.9, quattro barche con vele da 8.2. Con il vento rafficato di oggi la scommessa per molti timonieri e timoniere del Waszp è stata restare in volo il più a lungo possibile, sul campo di regata si sono viste molte acrobazie.

LE CLASSIFICHE

Dopo due regate per la classe Optimist categoria Primavela, al comando c’è la gardesana Vittoria Pagani (Fraglia Vela Malcesine), a pari punti con Kilian Breda (Circolo Vela Portocivitanova), mentre terzo è Giorgio Paonessa del Club Velico Crotone. E’ bello notare come diverse aree geografiche del movimento velico esprimano i valori della classifica.

Due prove anche per gli Optimist categoria Cadetti. Al primo posto c’è Diego Marcantonio (Gulliver), davanti a Matteo Faraoni (LNI Ostia) e a Giosuè Cannavò (Circolo Tennis Vela Messina). Prima ragazza Francesca Paige Watts (Fraglia Vela Riva) al 9° posto assoluto.

Tre le regate completate invece per gli Optimist categoria Presidente. Al comando due ragazze: Annalie Meoni (Fraglia Vela Malcesine), seguita da Chiara La Loggia (CCR Lauria), mentre terzo è Ruben Soda (Club Velico Crotone).

La classifica della classe O’pen Skiff Under 12 dopo quattro belle prove vede al comando il gardesano Samuele Piantoni (Circolo Vela Arco), seguito da vicino dal sardo Fabio Serra (LNI Sulcis) e al terzo da Gabriele Lizzulli (CNV Argentario), mentre la prima femminile e al quarto posto: Vittoria Silvestri (Club Nautico Rimini), seguita al quinto da Virna Di Gerlando (Circolo Velico Sferravcavallo) e al sesto da Bianca Gorgerino (Windsurfing Club Cagliari).

Quattro prove anche per la categoria Under 16 della stessa classe O’pen Skiff. Classifica corta e combattuta, con il primo leader che è Federico Poli (CN Rimini), davanti a Antonio Simbula (WCC Cagliari) e a Luigi Coppola (LNI Cagliari). La prima femminile è Irene Cozzolino (Circolo Nautico Monte di Procida), al quarto assoluto, mentre Maria Elena Barbarino (CN Posillipo) seconda femminile è ottava e Maura Alice Contu (WCC Cagliari) è diciassettesima)

Nella classe Waszp (totale di 19 concorrenti), dopo quattro regate la classifica dei concorrenti che usano vele da 5.8 e 6.9, vede nettamente al comando l’ex optimista Francesco Carrieri (Circolo Vela Bari), vincitore di tutte le manche. Al secondo, terzo e quarto posto, lo insidiano tre timoniere: Olivia Castaldi (Circolo Vela Arco), Malika Bellomi (CV Arco) e Rebecca Geiger (Circolo Vela Muggia), queste ultime due a pari punti, mentre quinto è Tommaso Geiger (Società Triestina Sport del Mare).

Sempre per la classe Waszp, la classifica dopo quattro prove per i concorrenti che usano la vela 8.2 vede in testa Mosè Bellomi (CV Arco), davanti a Mario Alberto Palermo (CCR Lauria) e Jacopo Travaini (CV Arco).

Intanto il Comitato di Regata ha comunicato che l’orario di partenza delle prove di mercoledi 28 agosto, ultimo giorno della Coppa Primavela Kinder Joy of moving, è anticipato alle 10:00, con l’uscita in mare della prima classe, l’O’pen Skiff, prevista alle 8.30 circa. A seguire le altre classi. Si prospetta una lunga giornata conclusiva, e forse un supplemento per quanto riguarda i windsurf Techno 293, ancora a secco di prove.

SOSPESA LA PRIMAVELA PER I WINDSURF TECHNO 293

Da segnalare che l’organizzazione ha deciso di sospendere la Coppa Primavela per i windsurf giovanili Techno 293, 48 iscritti divisi in due flotte: 33 con la vela CH3 e 15 con vela CH4. La decisione è stata presa in via precauzionale, dopo il riscontro di casi di gastroenterite in alcuni atleti, cinque dei quali sono stati anche visitati in diverse strutture sanitarie della città. Rispetto alla possibilità che questi lievi malesseri siano riconducibili alla qualità dell’acqua nell’area prevista per le tavole a vela (la spiaggia a Levante della Foce), la Federvela, in accordo con la Capitaneria di Porto e l’ARPAL, l’agenzia pubblica regionale dell’Ambiente, ha richiesto una verifica ambientale, ricordando che all’ultimo esame della stessa ARPAL, in data 10 luglio 2024, pubblicato sul sito dell’agenzia, la qualità dell’acqua sul luogo era stata giudicata “eccellente”.

In attesa di conoscere gli esiti di questo ulteriore esame, a titolo precauzionale la regata Coppa Primavela per le tavole è stata sospesa. Per quanto riguarda i Campionati Giovanili Singoli, che prevedono l’arrivo di altri windsurf con inizio delle regate giovedi 30, sempre a titolo precauzionale e in attesa dei risultati delle analisi, gli organizzatori stanno valutando location alternative.