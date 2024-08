XV Campionato Provinciale per velisti diversamente abili -Svelare senza Barriere: partito il conto alla rovescia

Al Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano del Garda spettacolo assicurato dal 4 al 7 settembre.

Desenzano del Garda-Manca davvero pochissimo al XV Campionato Provinciale per velisti diversamente abili, appuntamento clou di Svelare senza barriere, l’iniziativa basata completamente sul volontariato, ideata dal Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano del Garda nel 2008 e divenuta ormai una splendida realtà che evidenzia gli effetti positivi della Vela come strumento di intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale.

Da mercoledì 4 a sabato 7 settembre, infatti, le acque benacensi di Desenzano ospiteranno il Campionato che, organizzato con il patrocinio della Città di Desenzano del Garda, è considerato il coronamento di un anno di impegno costante, entusiasmo e voglia di normalità: Svelare senza barriere, infatti, non si limita ad una semplice e sporadica uscita in barca a vela ma un è vero e proprio programma articolato durante tutto l’anno (da marzo ad ottobre) che culmina nelle giornate di Campionato durante le quali si incontrano tutti insieme i protagonisti delle Associazioni Fobap Anffas di Brescia, Anffas di Desenzano-Rivoltella e Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno -insieme all’iniziativa dal 2008- e Anffas di Mantova -salita a bordo da quest’anno-.

Prima della pandemia, per dodici anni consecutivi, il sodalizio presieduto da Gianluigi Zeni, aveva organizzato con successo da marzo ai primi di ottobre gli appuntamenti settimanali dedicati singolarmente alle varie Associazioni, coinvolgendo gratuitamente un grande numero di Amici (un centinaio complessivamente) negli allenamenti a lago e nei corsi seguiti presso la sede del GND.

Purtroppo, nel 2020 e nel 2021, l’attività era stata sospesa a causa del Covid e nel 2022, per il perdurare delle restrizioni ancora in atto nelle Anffas, si era potuto riprendere solo in parte il programma ma finalmente da aprile 2023 è stato possibile accogliere nuovamente gli Amici delle Associazioni e riprendere regolarmente gli allenamenti e la manifestazione conclusiva di settembre.

Il Campionato Provinciale per velisti diversamente abili 2024, inserito come sempre nel calendario ufficiale della XIV Zona Fiv, si svolgerà da mercoledì 4 a sabato 7 settembre: saranno quattro giornate di regate avvincenti nel golfo di Desenzano del Garda -ben visibili dal lungolago- e di tanti momenti conviviali a terra.

Durante il Campionato otto equipaggi -formati da due persone diversamente abili, un loro accompagnatore responsabile e un osservatore dell’organizzazione- in rappresentanza delle quattro Associazioni (Brescia, Desenzano, Leno e Mantova) regateranno nella massima sicurezza per contendersi il titolo di Campione provinciale 2024 e il VII Trofeo Challenge Luigina (istituito nel 2016 per ricordare l’amica Luigina Bressanelli scomparsa in quell’anno e rappresentato da una vela in marmo di Carrara, vinta nel 2023 dalla Fobap Anffas di Brescia come Associazione con i risultati parziali migliori).

Sono previste regate di flotta con percorso a bastone, ben visibili dal lungolago, con i quattro J24 del Circolo seguiti in sicurezza dai gommoni e dalle barche messe a disposizione dei Soci del GND.

Ogni Associazione sarà rappresentata da due equipaggi che si avvicenderanno su tutti i J24.

Le regate (nove prove complessivamente, massimo tre al giorno) avranno inizio alle ore 10.30 di mercoledì 4 dopo il briefing per gli equipaggi e si concluderanno entro le ore 13 di sabato 7.

Il Comitato di Regata è composto dal presidente Maurizio De Felice con Francesco Salvini e Salvatore Secci mentre gli osservatori a bordo dei J24 saranno Roberto Ferlucci, Pietro Tasquier, Salvatore Secci e Sergio Zumerle. Sulle due barche isola saranno impegnati Cesare Bresciani e Gianni Saccomani, mentre Antonio Diaco sarà il posa boe. Numerosi anche i volontari coinvolti a terra e sui gommoni di assistenza.

L’intero evento che si conferma ogni anno una meravigliosa realtà, si avvale del supporto di Cembre, Messaggerie del Garda, Lancar – Milano e Consorzio Grana Padano e di altri amici che hanno confermato la loro presenza e la loro collaborazione.

La premiazione conclusiva si svolgerà sabato 7 alle ore 14.30 come da tradizione presso la sede del GN Dielleffe e sarà ancora una volta una vera e propria festa che, alla presenza di tutti i concorrenti, delle autorità e degli organizzatori, premierà non solo i vincitori ma tutti i partecipanti.

“La gioia negli occhi di tutti i presenti ci ripaga degli sforzi richiesti nel portare avanti un Progetto come Svelare senza barriere, spronandoci a continuare in questa direzione.” ha spiegato il Presidente del GND, Gianluigi Zeni “Dopo le prime premiazioni svoltesi in Piazza Malvezzi e presso il Palazzo del Turismo, la scelta della nostra sede, simbolo di tanti sforzi, impegno e dedizione, è sembrata la migliore per ospitare la conclusione di una manifestazione basata sulla volontà, la determinazione e la collaborazione. La nostra sede ha spazi idonei per svolgere al meglio e in ogni momento dell’anno l’attività di un Circolo da sempre attento al sociale e al volontariato oltre che all’attività sportiva, alle regate e alle scuole di vela.”

Dopo la Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno (vincitori nel 2008, ’11, ’14, ’17, ’19 e 2023), la Fobap Anffas di Brescia (2010, ’15 e 2016) e l’Anffas di Desenzano-Rivoltella (nel 2009, ’12, ’13 e ’18) chi scriverà quest’anno il proprio nome nel palmares di Svelare senza barriere? Per scoprirlo non perdete l’appuntamento da mercoledì 4 a sabato 7 settembre con le regate valide per il XV Campionato Provinciale per velisti diversamente abili-Svelare senza barriere.

Sulla pagina Facebook del Gruppo Nautico Dielleffe tutte le foto dei precedenti Campionati e il video realizzato da Angelo e Daniel Modina della VRM Video Production (visibile anche sul canale YouTube www.youtube.com/DIELLEFFE) che anche quest’anno seguiranno l’evento.