FRANCESCO CARRIERI È IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO E DEL MONDO DI WASZP 6.9

Francesco Carrieri del Circolo della Vela Bari è il nuovo campione italiano classi in singolo – categoria WASZP con vela 6.9. Il giovane atleta (classe 2009) cresciuto sui pontili del CV Bari ha ottenuto il titolo a Genova dove si è svolto il campionato. Dopo il nulla di fatto del primo giorno di regate, nella seconda giornata si sono disputate tutte e quattro le prove previste e Carrieri ha subito messo in chiaro le cose ottenendo quattro primi posti. Nella terza e ultima giornata erano previste le regate di slalom ma l’assenza di vento, ancora una volta, ha giocato un brutto scherzo ai 15 iscritti alla manifestazione che sono stati rimandati a terra dal comitato di regata dopo aver atteso per tutta la mattina la possibilità di disputare almeno una delle prove in programma. Tra i partecipanti c’era anche Davide Balenzano (Ondabuena di Taranto) che da qualche mese si allena con il CV Bari ma che per motivi di salute purtroppo non è riuscito a scendere in acqua nell’unico giorno di prove.

Il titolo di campione italiano arriva a meno di un mese da quello di campione del mondo che Carrieri aveva conquistato i primi di agosto nelle acque di Sandefjord, un fiordo che si affaccia sul Mare del Nord in Norvegia. Nell’occasione erano ben 200 i partecipanti da oltre 20 nazioni diverse, tra cui anche nuova Zelanda e Australia. Oltre al primo posto nella categoria 6.9 Carrieri aveva conquistato anche il primo anche nell’Under 16. «Vincere un titolo mondiale è esaltante, ma il tempo per godermi quella vittoria è stato poco perché dovevo già prepararmi al campionato italiano. Le mie vacanze sono trascorse tra un allenamento e una gara, adesso posso riposare qualche giorno e finalmente festeggiare questi risultati che sono il trampolino di lancio per gli obiettivi che ci stiamo ponendo per la prossima stagione» ha commentato Francesco Carrieri durante il viaggio di ritorno a Bari.

Decisamente soddisfatto il tecnico Luca Bergamasco: «Francesco è un atleta straordinario, non si ferma mai e ha sempre voglia di crescere, ma soprattutto di divertirsi. Il segreto per fare bene secondo noi sta proprio qui, ovvero nell’amare quello che si fa e nel non far mai venir meno la passione. Sulla tecnica si lavora, sulla passione no. Adesso la stagione ufficiale è finita ed è arrivato il momento di festeggiare. Ci saranno delle regate su invito a cui sicuramente parteciperemo, e poi inizieremo a pensare agli impegni del 2025».

«Per me è un onore essere da nove anni il direttore nautico di un Circolo che ha atleti del calibro di Francesco Carrieri – commenta Gigi Bergamasco -. Un Circolo che da sempre è stato al passo coi tempi se non addirittura precursore di scelte che si sarebbero rivelate vincenti nel breve e nel lungo periodo. E così è stato anche in questo caso quando abbiamo scelto e deciso di sostenere e appoggiare la volontà di Francesco di regatare sui WASZP. Siamo stati tra i primi in Puglia a debuttare nel mondo del foil e questo ci ha dato la possibilità di essere presenti in una classe che non è più futuro, ma è già presente. Queste barche volanti sono le “sorelle minori” di quelle che da ieri possiamo vedere in tv con la Louis Vuitton Cup, quelle della Coppa America, quelle che hanno portato l’Italia a vincere l’oro alle Olimpiadi grazie alla coppia Tita – Banti. E oggi possiamo dire che il Circolo della Vela Bari c’è. I risultati di Francesco sono sicuramente frutto del grande lavoro che lui giornalmente porta avanti con determinazione e che con costanza il nostro team di istruttori segue. Complimenti dunque al nostro giovane campione e, come diciamo noi velisti, alla via così, Francesco!».