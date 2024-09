CAMPIONATI ITALIANI CLASSI IN SINGOLO KINDER JOY OF MOVING – GENOVA 2024 – DAY 3

Finalmente si regata, ma solo di primo mattino: più vento a Voltri che a Genova Fiera

Le classifiche aggiornate: campionato già al sicuro per le tavole Techno 293 e iQFOiL

Due regate fatte dagli Optimist, una ciascuna per le flotte ILCA 4 e ILCA 6 (minimo per la validità: tre),

Lunedi 2 settembre giorno conclusivo: ancora regate mattina presto, nel pomeriggio la premiazione

Terzo e penultimo giorno per i Campionati Italiani delle classi in Singolo Kinder Joy of moving di Genova, il vento del mattino consente regate sia a Voltri per i windsurf (con 14-18 nodi di vento e raffiche fino a 22!) che nei campi di regata davanti al porto di Genova (vento sugli 8 nodi). Le tavole Techno 293 sia U13 che U15 hanno disputato tre regate, le flotte gli iQFOiL U17 maschili e femminili e U19 ne hanno disputate quattro.

Due prove per gli Optimist, una per le tre flotte ILCA 4 maschili e femminili e ILCA 6. Queste ultime tre classi sono state fatte rientrare a terra lasciando aperta l’attesa per eventuali altre prove. Attesa finita alle 15 quando i Comitati hanno chiuso la giornata senza altre prove. Sono state comunque belle regate sotto gli occhi vigili dello staff tecnico della giovanile, guidato dal DT Alessandra Sensini.

Con un giorno ancora di campionato, considerando che per essere valido è necessario completare almeno tre regate, i titoli italiani giovanili delle classi in singolo sono al sicuro per i windsurf T293 e iQFOiL (che hanno tutti in classifica già sette, otto o anche nove regate), mentre per gli Optimist è necessario fare almeno un’altra prova e per ILCA 4 e ILCA 6 ne servono almeno due.

Anche domani la partenza delle regate è stata fissata di prima mattina, le tavole a Voltri alle ore 8:00 e lo stesso le derive da Genova Fiera. Le previsioni sono contrastanti, alcune indicano che ci sarà vento, altre replicano la situazione odierna. La premiazione a chiusura dei Campionati Italiani delle classi in Singolo Kinder Joy of moving di Genova è in programma domani pomeriggio tra le 15:30 e le 18:00, in funzione dell’orario di conclusione delle regate.

RISULTATI E CLASSIFICHE DELLE CLASSI WINDSURF DOPO LE REGATE DEL DAY 3

Come sempre è interessante notare la differenziazione geografica dei concorrenti con le classifiche che vedono ai primi posti atlete e atleti di diverse regioni, un segnale positivo della efficace distribuzione sul territorio dell’attività velica giovanile.

OPTIMIST – Due belle regate per la classe dei più giovani, quasi 150 concorrenti divisi in due batterie Blu e Gialla, con vento sugli 8 nodi, difficile da interpretare sia per direzione che intensità. Al comando della classifica provvisoria dopo due regate a pari punti ci sono il triestino Cristian Castellan (Società Triestina Sport del Mare) e il romano Tommaso Cucinotta (LNI Ostia), seguiti al terzo dal gardesano Jesper Karlsen (Fraglia Vela Riva), a sua volta a pari punti con Mattia Di Martino (Società Velica di Barcola e Grignano). La prima femminile (anche se l’Optimist premia le classifiche assolute e non ha graduatorie separate) è al ventesimo posto, Sophia Lucchesi (LNI Ostia).

ILCA 4 MASCHILE – Una sola regata per le flotte ILCA, che richiedono maggior tempo per completare una prova per tre flotte, e in più si sono visti parecchi richiami generali per partenze anticipate. L’unica prova nella classe ILCA 4 maschile (i timonieri esordienti su questo singolo solitamente provenienti dall’Optimist) è stata vinta da Alberto Avanzini (Fraglia Vela Malcesine), davanti a Alessandro Maria Massironi (CN Bardolino) e a Andrea Vitolo (Canottieri Irno).

ILCA 4 FEMMINILE – Vince la prova la siciliana Gilda Nasti (Circolo Velico Kaucana), davanti alla romana Flavia Miraglia (Centro Surf Bracciano) e alla triestina Zala Sterni (Sirena KNT), quarta e quinta due napoletane, Valeria Ammirati (LNI Napoli) e Maria Luisa Silvestri (RYCC Savoia).

ILCA 6 – La flotta di ben 113 concorrenti è divisa in due batterie distinte dai colori Rossa e Gialla. La classifica vede in evidenza i due vincitori delle rispettive batterie, Lorenzo Bagni (AV Alto Verbano) e Luca Centazzo (Sirena KNT), che precedono due timonieri a loro volta appaiati con due secondi posti, Rayene El Haddadi (CN Bardolino) e Federico Studer (Circolo della Vela Sicilia), e altri due terzi di batteria: Dario Burlando (YC Italiano) e Salvatore Falchi (YC Olbia).

TECHNO 293 UNDER 13 – Dopo ben 7 prove in due giorni, la classifica resta corta e la lotta per il titolo avvincente, con in testa un poker del Circolo Velico Sferracavallo. Primo resta Vincenzo Clausi, davanti a Marco Cicerone, mentre terza e prima femminile è Marta Clemente, davanti all’altra compagna di club Greta Alesi. Il quinto incomodo è Filippo Verità (Adriatico Wind Club).

TECHNO 293 UNDER 15 – Un totale di 7 regate anche per gli U15, balzo al comando per Luis Burkhart (Circolo Surf Torbole), che precede di un soffio Filippo Iengo (LNI Civitavecchia), mentre terzo è Carlo Alberto Graziano (LNI Civitavecchia). La prima della classifica femminile è quinta assoluta Maria Sofia Sabbia (CC Roggero di Lauria).

iQFOiL UNDER 17 MASCHILE – La classifica dopo 7 regate vede al comando Lorenzo Maroadi (Fraglia Vela Malcesine) davanti a Blasco Aronica (CV Sferracavallo) e a Elia Rossi (FV Malcesine). Quarto Pierluigi Caproni (LNI Cagliari) e quinto Davide Scarlata (CS Torbole).

iQFOiL Under 17 FEMMINILE – Una prova in più per le ragazze, che sono a un totale di 8 regate completate. Guida saldamente la classifica Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia), seguita a distanza da Ginevra Giunti (Planet Sail Bracciano) e al terzo da Marta Valente (Windsurfing Taranto). Quarta Chiara Clementina Catania (CC Roggero di Lauria) e quinta Elettra Fulgenzi (SEF Stamura).

iQFOiL UNDER 19 – Resta la classifica dei più grandicelli, alle rese con la versione giovanile della tavola a vela olimpica, dove l’Italia ha conquistato l’oro olimpico femminile con Marta Maggetti e il quinto posto con Nicolò Renna. In testa a punteggio pieno (ha vinto tutte le nove prove disputate) Federico Alan Pilloni (YC Costa Smeralda/Young Azzurra), a sua volta azzurro e oro al Mondiale Youth sul Garda a luglio, seguito da Mattia Saoncella (Circolo Surf Torbole) e da Edoardo Guarnati (Fraglia Vela Malcesine). Quarto Cristian Scaccia (CS Torbole) e quinto Gabriele Zavatteri (CC Roggero di Lauria).