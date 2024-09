È settembre, torna ChioggiaVela! Pronta la XIIIª edizione

CHIOGGIA– È pronta a salpare ed issare le vele la tredicesima edizione di ChioggiaVela, la rassega ideata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia insieme a Pro Loco Chioggia Sottomarina e Velaveneta con il contributo della Regione del Veneto che mira a riproporre la centralità della vita di mare, in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare come la città di Chioggia.

“Anche per questa edizione” afferma il presidente del Circolo Nautico Chioggia, Corrado Perini “abbiamo voluto proporre lo stesso format delle ultime due edizioni. ChioggiaVela 2024 darà inoltre il via alle celebrazioni per i 75 anni di storia del nostro sodalizio, che proseguiranno poi anche nel mese di ottobre in occasione dell’evento “7 Mari. Quest’anno dopo una lunga pausa dovuta alle difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti a riproporre in chiusura dell’anno scolastico il progetto ChioggiaVela Junior che contiamo di portare avanti anche nel prossimo futuro coinvolgendo le scuole del nostro territorio. A proposito di vela giovanile – conclude Perini – ci tengo a ricordare che proprio in questi giorni sei nostri atleti sono impegnati a Genova ai Campionati Italiani e a loro va tutto il nostro tifo”.

A partire da sabato 07 fino a domenica 29 settembre saranno numerose le iniziative e gli eventi per valorizzare e promuovere il mare e lo sport della vela in una cornice unica, come solo la città di Chioggia è in grado di offrire. Si comincerà con il Rally della Laguna Sud, organizzato dalla Lega Navale Italiana di Chioggia, che taglierà il nastro della tredicesima edizione della kermesse. L’evento per tutta la giornata vedrà sfidarsi tra i canali lagunari, fino a Malamocco, piccole imbarcazioni su percorsi costieri e lagunari.

Il calendario di ChioggiaVela proseguirà sabato 14 settembre quando è in programma la Bart’s Bash, regata in contemporanea mondiale per ricordare il velista Andrew Simpson, tragicamente deceduto in un incidente durante l’America’s Cup. Domenica 15 settembre spazio a Meteorosa, la veleggiata con equipaggio interamente femminile organizzata dallo Yacht Club Padova.

Sabato 28 settembre spazio al main event della manifestazione con il Trofeo ChioggiaVela, la regata aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo con partenza davanti la spiaggia di Sottomarina ed arrivo posizionato tra le dighe della bocca di porto. A seguire, alle 18, il bacino di Vigo si affollerà per la Meteor al Crepuscolo, la suggestiva sfida lagunare al tramonto con arrivo dinnanzi Piazza Vigo.

Domenica 29 settembre il Trofeo Meteorsharing chiuderà la parte sportiva, prima di lasciare spazio alle premiazioni della manifestazione che si svolgeranno alle 18 nella storica sede del Circolo Nautico Chioggia.