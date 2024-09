Il programma dell’ottava International Hannibal Classic, a Monfalcone dal 13 al 15 settembre 2024

Grande attesa a Monfalcone, dove dal 13 al 15 settembre 2024 si svolgerà l’ottava edizione dell’ “International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino” per yacht d’epoca, classici e per Classi Metriche, che per il secondo anno consecutivo disputeranno il “Classic Metre Race”. La manifestazione, valida come quarta tappa della Coppa AIVE dell’Adriatico, è organizzata dallo Yacht Club Monfalcone e verrà ospitata all’interno della rinnovata Marina Monfalcone con il patrocinio della FIV (Federazione Italiana Vela), del C.I.M. (Comité International de la Méditerranée) e dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca). Tra gli eventi collaterali la conferenza di sabato pomeriggio tenuta dall’architetto navale Carlo Bertorello sulle vele classiche del terzo millennio.

INTERNATIONAL HANNIBAL CLASSIC, AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE

Una sfida che continua ad essere vinta anno dopo anno, quando oltre 30 imbarcazioni d’epoca e classiche si ritrovano presso la nuova Marina Monfalcone per disputare uno dei trofei per barche storiche più partecipati dell’Adriatico. L’ottava edizione dell’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2024 sotto la regia dello Yacht Club Monfalcone presieduto da Germano Scarpa, con la direzione sportiva di Loris Plet. Oltre alle regate per gli Yacht d’Epoca, Classici, Sciarrelli, Classic IOR 1970-1984, Open Classic e Passere, per il secondo anno consecutivo si svolgerà il Trofeo “Classic Metre Race”, riservato alle barche a vela appartenenti alle Classi Metriche, i 5.50 Metri S.I. (Stazza Internazionale), 6 Metri, 7 Metri, 8 Metri, 12 Metri. Per loro tre giornate di regata, a partire da venerdì 13 settembre, rispetto alle due giornate previste per le altre categorie. Il Bando di Regata e il Modulo di Iscrizione online sono disponibili al link https://www.ycmonfalcone.com/activities/international-hannibal-classic-classic-metre-race/ . Tra le barche già iscritte la plurivincitrice Serenity del 1936, il catboat Pussycat, Hwyl del 1974, Sagittario del 1972 e Sorella del 1858 della Marina Militare con a bordo i giovani allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia.

PARTNERSHIP E SOSTENITORI

L’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino è un evento patrocinato dalla FIV (Federazione Italiana Vela), dal C.I.M. (Comité International de la Méditerranée) e dall’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca). Tra i sostenitori da numerose edizioni, partner privati e istituzionali come l’azienda udinese di occhialeria in legno W-eye, il produttore di cime nautiche tecniche Armare Ropes, il Comune di Monfalcone e la regione FVG. Da quest’anno si aggiunge un partner importante, ECOFVG, nome del progetto di comunicazione sviluppato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Arpa FVG. Lo spirito ecologico del progetto ben si sposa con il mondo della vela e delle barche in legno, da sempre portatore di valori legati alla difesa e alla salvaguardia dell’ambiente.

I TROFEI IN PALIO

Verranno assegnati il Trofeo International Hannibal Classic (primo classificato overall, in tempo reale su entrambe le prove), il Trofeo Sergio Sorrentino (primo classificato della classe più numerosa), il Trofeo Classic Metre Race (primo classificato nella categoria Classic Metre, tenendo conto dei risultati ottenuti in tutte le prove) e il Trofeo dei due guidoni (YCH – YCA), che verrà assegnato a Trieste al primo classificato della classe più numerosa tra le classi “Epoca”, “Classica” e “Sciarrelli”, considerando le classifiche delle due regate (International Hannibal Classic e Trofeo Città di Trieste).

VIII INTERNATIONAL HANNIBAL CLASSIC – IL PROGRAMMA 2024

Fin dalla nascita la manifestazione è stata intitolata al velista Sergio Sorrentino (1924-2017), campione del mondo nella classe Dragone nel 1958 in Svezia, vincitore di tre Europei (1953, 1956 e 1964), ex olimpionico e fondatore della Marina Hannibal dove nacque la “Tito Nordio”, prima scuola della FIV.

Giovedì 12 settembre 2024

Ore 14 – 18: Perfezionamento iscrizioni Classi Metriche presso la Segreteria di Regata.

Venerdì 13 settembre 2024

Ore 10-13 e 14-18: Perfezionamento iscrizioni per tutte le altre classi presso la Segreteria di Regata.

Ore 10.30: Briefing Classi Metriche presso l’area coperta di fianco al Self Service dello Yacht Club Monfalcone

Ore 12: Segnale di avviso prima prova “Classic Metre Race”

Sabato 14 settembre 2024

Ore 10.30: Briefing per tutte le Classi presso l’area coperta adiacente al Self Service dello Yacht Club Monfalcone

Ore 12: Segnale di avviso prima prova “International Hannibal Classic” e seconda prova “Classic Metre Race”

Ore 18.30: conferenza tenuta dall’ingegnere ed architetto navale Carlo Bertorello intitolata: ”Vele classiche nel terzo millennio”

Ore 20: International Hannibal Classic – party, per tutti i partecipanti presso “La Spiaggia” del Marina Monfalcone (Marina Nova)

Domenica 15 settembre 2024

Ore 12: Segnale di avviso seconda prova “International Hannibal Classic” e terza prova “Classic Metre Race”

Ore 18.30: Premiazioni finali

“VELE CLASSICHE NEL TERZO MILLENNIO”, LA CONFERENZA DI CARLO BERTORELLO

Come si è evoluto negli ultimi 30-40 anni il concetto di barca classica, inteso come testimonianza di valori tecnici e marinareschi? Lo racconterà sabato 14 settembre 2024 alle 18.30, presso il Marina Monfalcone, l’ingegnere e architetto navale Carlo Bertorello, relatore della conferenza “Vele classiche nel terzo millennio”. Docente all’Università Federico II di Napoli, al Politecnico di Milano e all’Accademia Navale della Marina Militare di Livorno, è stato project manager di Azzurra per l’America’s Cup 1987-1991. Tra i suoi progetti di barche classiche in legno Carolina e ER25 (vela) e Vaporina 24′ (motore). Verranno identificate le tipologie, materiali e fattori di influenza di quelle che potrebbero essere le barche classiche di domani, in funzione anche dei principi di sostenibilità ambientale.

Foto: Paolo Maccione