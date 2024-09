Mondiale di Vela Innovativa: inizia la sfida. Sport, Innovazione e Sostenibilita’ a Porto Rotondo

Con la cerimonia di apertura tenutasi ieri sera è ufficialmente iniziato il Mondiale di Vela Innovativa di Porto Rotondo, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio, che vedrà sfidarsi, fino a sabato 7 settembre, equipaggi provenienti da tutto il mondo con la formula del team race. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Porto Rotondo e da World Sailing, è stato presentato dal Presidente dello Yacht Club, Fabrizio De Falco, e dal giornalista Angelo Colombo.

Oltre alle squadre in gara, erano presenti gli organi di stampa e le principali autorità civili e militari del territorio. A dare il benvenuto agli equipaggi è intervenuto anche il Conte Luigi Donà dalle Rose, fondatore di Porto Rotondo, che quest’anno celebra il sessantesimo anniversario del borgo. «Il Mondiale di Vela Innovativa – spiegano gli organizzatori – significa porre l’attenzione su tematiche spesso trascurate ma oggi imprescindibili, come la continua ricerca di soluzioni all’avanguardia e in linea con i principi di sostenibilità. Lo Yacht Club Porto Rotondo è da sempre precursore di iniziative sociali, sportive e culturali basate sull’innovazione e sul rispetto dell’ambiente. In questo evento abbiamo curato ogni minimo dettaglio, puntando a fare qualcosa di diverso dal solito come la formula del team race, simile al match race che stiamo guardando in questi giorni con la Coppa America, ma anziché l’uno contro uno saranno due contro due. E non solo l’aspetto sportivo.

Oggi non è più pensabile organizzare una manifestazione di tale rilievo senza fare informazione e formazione sulle best practices relative alle tematiche green. Il Blue Village sarà occasione e tavolo di confronto per i principali player e gli attori della ricerca tecnologica tra i quali le Università e le start up.» La manifestazione si inserisce nel programma degli eventi organizzati per il sessantesimo anniversario del borgo, ed è stata pianificata proprio nel mese di settembre con l’intento di prolungare la stagione turistica, diventando un’attrazione capace di richiamare visitatori anche oltre i consueti flussi estivi. Quest’oggi sono previste le prove in mare e i controlli tecnici delle imbarcazioni, con lo staff organizzativo impegnato negli ultimi dettagli per garantire il massimo spettacolo.

Le regate saranno visibili anche da terra, offrendo uno show imperdibile. Tra le squadre in gara, il team Nox Oceani rappresenta l’Italia con i timonieri più giovani della competizione. Oltre loro le squadre provenienti da Polonia, Inghilterra, Irlanda, Brasile e Senegal. Domani si darà il via ufficiale alle regate e all’apertura del Blue Village, un’importante occasione per promuovere i temi dell’innovazione e della sostenibilità. L’evento è aperto al pubblico, che potrà assistere direttamente alle regate o seguirle in streaming con commento in diretta su Radiolina.