Presentata la XVII Veleziana, supportata da Generali

L’occasione di veder arrivare una moltitudine di barche a vela in bacino di San Marco è uno spettacolo che ci regala solo la “Veleziana – con il supporto di Generali”, che lo scorso anno ha registrato il record di iscritti con ben 287 partecipanti.

L’attesa manifestazione della Compagnia della Vela arrivata alla XVII^ edizione, si svolgerà domenica 20 ottobre, accogliendo così anche molte delle barche impegnate una settimana prima alla Barcolana. Il trasferimento da Trieste a Venezia sarà occasione di un’altra regata organizzata dalla CDV con il Yachting Club Adriaco di Trieste, il 17 ottobre: Trieste Venezia – Two Cities One Sea.

La Veleziana chiude la stagione velica autunnale di Venezia rientrando nel calendario degli eventi della città e si avvale della collaborazione del Salone Nautico di Venezia e di Vento di Venezia. Da quest’anno l’evento gode anche della partnership di Generali Italia.

Stamattina presso la sede sociale di San Marco della Compagnia della Vela, la conferenza stampa alla presenza di autorità, istituzioni e associazioni. Sono intervenuti il presidente della CDV Giuseppe Duca ed il consigliere Dario Perini, il vice presidente del consiglio comunale Paolo Romor, il direttore di Vela Spa Fabrizio D’Oria, l’A.D. di Vento di Venezia Alberto Sonino.

“La Veleziana è la regata d’altura più importante della Compagnia della Vela – spiega il Presidente Giuseppe Duca – perchè rappresenta la filosofia del circolo: una grande festa della vela a Venezia con il coinvolgimento di barche competitive, ma anche di quelle amatoriali, che normalmente non escono a fare regata. Quest’anno, inoltre, la manifestazione si arricchisce con la Veleziana Dinghi, l’ultracentenaria classe, che si correrà nello stesso weekend, organizzata in collaborazione con l’AVL e l’Associazione Italiana classe Dinghy 12′. Infine, sono molto soddisfatto per la nuova collaborazione con Generali che sono certo farà crescere ulteriormente questo evento.”

“La Veleziana è un’esperienza unica per molti velisti” – spiega il Consigliere Dario Perini. “Il percorso parte fuori in mare per dare un inizio più tecnico, con la tradizionale competizione tra boe, per poi offrire una regata strategica entrando in laguna, condizionata dalle maree, dai salti di vento e dai naturali ostacoli di una navigazione in città, che la rendono accattivante e molto competitiva fino all’arrivo in bacino San Marco. “

In rappresentanza del Comune di Venezia il Vice Presidente del Consiglio Comunale Paolo Romor:

“Il successo della Veleziana è dovuto anche all’unicità di coniugare una prima parte di regata “classica” in mare con un arrivo davanti a San Giorgio e San Marco, attraversando un contesto splendido, sia naturalistico che storico architettonico. Ringrazio la Compagnia della Vela per questa manifestazione, Vela Spa per il supporto e l’ospitalità delle barche in Arsenale e Generali Italia per aver voluto “scendere in campo”, o meglio “in acqua” al fianco degli organizzatori.”

“Anche quest’anno il Salone Nautico ha il piacere di collaborare con la Compagnia della Vela e Vento di Venezia – ha commentato il Direttore operativo di Vela Spa Fabrizio D’Oria – in occasione del XVII edizione della Veleziana con il supporto di Generali, ospitando nel Bacino dell’Arsenale le barche in gara. L’iniziativa è in linea con il mandato ricevuto dal Sindaco Luigi Brugnaro quando ci ha affidato l’organizzazione della prima edizione del Salone Nautico: quello di costruire una manifestazione che non fosse autoreferenziale ma che promuovesse una tensione comunicativa continua durante l’intero arco dell’anno sul tema della nautica in collaborazione con tutte le realtà che si occupano di mare e laguna in città.

Lo sforzo che Vela e il Salone Nautico portano avanti in collaborazione con la Marina Militare nell’ospitare le barche all’Arsenale permette di far crescere l’attenzione su questi temi e offre l’occasione di aprire ancora una volta il compendio dell’Arsenale ad attività di qualità. Anche quest’anno il Salone sarà presente alla Veleziana con il suo Ambassador, il Moro di Venezia, e pertanto l’occasione di domenica 20 ottobre si attesta a tutti gli effetti come una tappa di avvicinamento alla sesta edizione del Salone Nautico in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2025. Anche grazie a manifestazioni quali la Veleziana che, come è noto, conclude il weekend di grande vela anticipato dalla XI edizione della Venice Hospitality Challenge, il Salone Nautico può crescere attivando un settore economico strategico per la città.”

Sarà presente anche quest’anno il Moro di Venezia, ambassador del Salone Nautico di Venezia, con parte dell’equipaggio che nel 1992 portò l’Italia in finale all’America’s Cup con la CDV. Tutto l’equipaggio della storica imbarcazione è socio onorario del circolo.

L’A.D. di Vento di Venezia Alberto Sonino: “Come accade durante il salone nautico, anche per la Veleziana ospiteremo alla Certosa, senza costi aggiuntivi, i partecipanti che arrivano a Venezia, in questo caso per lo più dalla Barcolana. Grazie a questa manifestazione saranno quindi un migliaio le persone che visiteranno la città portando un turismo di qualità.”

Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia, ha dichiarato:

“Per Generali la vela è simbolo di sostenibilità, rispetto della natura, sport di squadra e opportunità di sviluppo di una cultura di condivisione. Il Gruppo a ottobre, dedica il suo sostegno al mondo della vela nelle sue due città simbolo, a Trieste con la Barcolana e continua con un week end velico a Venezia che culmina con la Veleziana, una manifestazione aperta a tutti – professionisti e amatori – che permette di essere vicini alle passioni delle persone. A Venezia, rafforza il suo impegno con un evento dedicato, che si terrà il 18 ottobre alle Procuratie Vecchie, la sede di The Human Safety Net – la Fondazione del Gruppo Generali che si pone l’obiettivo di liberare il potenziale delle persone che vivono situazioni di vulnerabilità affinché possano migliorare le condizioni di vita delle loro famiglie e comunità. L’evento, aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, sarà l’occasione per dialogare sui temi della sostenibilità, del rispetto del patrimonio marino e dell’ecosistema lagunare con i protagonisti della 2 giorni della vela a Venezia.”

L’arrivo della Veleziana in bacino, sarà arricchito dalla presenza delle vele al terzo che si uniranno alla regata creando uno spettacolo unico al mondo.

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni – che sono limitate a 300 partecipanti – si effettuano direttamente sul nuovo sito web dedicato: www.veleziana.it.

Tariffa agevolata entro il 30 settembre, chiusura definitiva mercoledì 16 ottobre alle ore 17:00.

Una parte delle quote di iscrizione saranno devolute ad AVAPO Venezia e nel corso della festa di sabato sera organizzata per gli equipaggi, sarà realizzata una pesca di beneficenza.

PROGRAMMA:

Venerdì 18 e sabato 19 dalle ore 9.00 alle 19.00 si potranno ritirare i gadget ed effettuare il perfezionamento delle iscrizioni presso la sede di San Giorgio e da sabato la Segreteria sarà disponibile anche all’Arsenale dove saranno ospitate le imbarcazioni.

Sabato alle 10:30 Briefing online.

La sera, festa per gli equipaggi all’interno dell’Arsenale organizzata da Arzanà e realizzata in collaborazione con Aperol.

Domenica 20 ottobre avviso di partenza alle 10.30 nel tratto di mare Adriatico fuori dalle bocche di Porto del Lido di Venezia, poi all’altezza dell’isola di Sant’Elena, l’ingresso trionfale in bacino San Marco, con il pubblico che accoglie le barche dalle rive, per concludere la regata davanti alla sede sociale del Circolo a San Marco. Ore 16:00 tempo limite.

PREMI:

Saranno premiati i primi tre classificati in tempo reale di ciascuna classe.

Al vincitore assoluto sarà attribuito l’ambito Trofeo Veleziana.

Alla prima imbarcazione della Compagnia della Vela sarà consegnato il Trofeo “Gabriele Pendini”.

Savadori inoltre metterà in palio un orologio Tudor che sarà estratto il giorno delle premiazioni.

L’evento è patrocinato da: Comune di Venezia, Autorità Portuale, Marina Militare e Arpav e gode del supporto del Salone Nautico di Venezia – Vela S.p.a e Venezia Marina Certosa Vento di Venezia.

Si ringraziano gli sponsor Generali, Salvadori, Antal, Aperol.