1° SCANDIA SILVER SALMON TROPHY

Un Nuovo Trofeo per Barche a Vela d’Epoca sul Lago di Como, un Evento imperdibile il 28 e 29 Settembre 2024

Bellagio– Il fascino intramontabile delle barche a vela d’Epoca trova una nuova vetrina d’eccezione sul Lago di Como. Il 28 e 29 settembre, si terrà la prima edizione dello SCANDIA SILVER SALMON TROPHY, un evento unico che vedrà le più prestigiose imbarcazioni d’Epoca – le Classi Metriche – cioè le barche appartenenti alla Classe denominata “Stazza Internazionale”, sfidarsi in un contesto di straordinaria fascino e tradizione: l’incantevole Baia di Pescallo.

Le Classi Metriche sono una classe di yacht a vela istituita ai primi del ‘900 con lo scopo di rimpiazzare l’antico criterio del “tonnellaggio” uniformando le regole di stazza in tutto il mondo.

Tra i partecipanti di questo nuovo Trofeo spiccano i nomi di Bau Bau e Mignon, vere icone del patrimonio nautico italiano, che solcheranno le acque del lago in una competizione all’insegna dell’eleganza e della sportività.

BAU BAU è 6 metri Stazza Internazionale, uno sloop costruito dai Cantieri Baglietto di Varazze nel 1938. Il suo primo armatore fu il conte napoletano Massimo Arlotta Tarino che la battezzò con il nome del suo cane, un bassotto a pelo lungo.

Nel corso di questi lunghi 86 anni, Bau Bau ha partecipato a numerose regate – soprattutto negli anni ’30 e ’40 – conquistando diversi trofei finché nel 2022 venne acquistato da Luca Gusmeroli con l’intento di riportarla sui campi di

Oggi Bau Bau, malgrado la non più giovane età, è ancora in splendida forma e nel 2023 è tornata alla vittoria nell’ultima edizione del Trofeo Serbelloni, dove ha fatto il suo debutto lo Scandia Sailing Team, un gruppo di velisti non professionisti innamorati di questa imbarcazione.

Bau Bau è un simbolo della passione e dell’amore per il Lago di Como della famiglia Gusmeroli, imprenditori valtellinesi che da tre generazioni operano nel settore alimentare con il brand Scandia.

MIGNON, un rarissimo 7 metri Stazza Internazionale – forse l’unico ancora navigante in Italia – nasce con armo aurico nel 1912 in Norvegia su commissione di un Capitano della Marina Militare Inglese. Varata a Southampton UK con nome “Pinaster”, partecipa a regate internazionali guadagnando vittorie. Naviga poi fra le onde di Alessandria d’Egitto, Saint Tropez, Napoli e approda finalmente sul Lago di Como negli anni ’30. Come spesso accade la barca negli anni cambia numerosi proprietari fino a giungere a due amici appassionati che l’hanno sottoposta a un lungo e laborioso restauro. Ribattezzata Mignon, oggi è una splendida barca adibita ad escursioni dal sapore vintage e romantico alla scoperta delle sontuose Ville Lariane.

L’evento si svolgerà in concomitanza con il XX Trofeo Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, altra imperdibile regata storica che da 20 anni regala al pubblico un weekend indimenticabile di storia, cultura e sport in uno degli scenari più esclusivi al mondo: il Lago di Como.

Il Trofeo Scandia sarà una splendida scultura realizzata dal Maestro Abele Vadacca in bronzo, argento e marmo nero e che verrà svelata per la prima volta in pubblico in occasione del Party di benvenuto agli equipaggi che si terrà, come da programma sottostante, a Villa Uliveta in Pescallo.

L’organizzazione della manifestazione è affidata all’esperienza del Circolo della Vela di Pescallo e patrocinata dall’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca) in collaborazione con il Comune di Bellagio ed il Museo degli Strumenti per la Navigazione di Bellagio.

Sponsor Ufficiale del trofeo COAM Industrie Alimentari Spa di Morbegno con il proprio marchio SCANDIA. Co-sponsor della Manifestazione SECCO Sistemi SpA di Treviso, azienda leader nella produzione di serramenti per l’Architettura.

Ogni dettaglio è stato curato per garantire una manifestazione che onori il patrimonio storico delle imbarcazioni partecipanti. Lo Scandia Silver Salmon Trophy non sarà solo una regata, ma anche un’occasione per celebrare la storia della vela e le bellezze del Lago di Como, offrendo al pubblico momenti di grande suggestione e la possibilità di ammirare da vicino queste splendide barche, testimonianze non solo di un glorioso passato ma soprattutto di un presente più vivo che mai.

Programma dell’evento:

Venerdì 27 Settembre

-19.30 – Party di benvenuto per armatori ed equipaggi presso Villa Uliveta (Via Pescallo 8).

Sabato 28 Settembre

-9.30 – Raduno nella piazzetta di Pescallo, perfezionamento delle iscrizioni e assegnazione rating alle imbarcazioni partecipanti al Trofeo Serbelloni e consegna delle istruzioni di veleggiata.

-11.30 – Brunch nella piazzetta di Pescallo (solo per armatori ed equipaggi).

-13.00 – Avviso prima prova

-18.00 – Rientro a Pescallo e ormeggio imbarcazioni.

-20,00 – Cena per armatori ed equipaggi presso il Grand Hotel Villa Serbelloni.

Domenica 29 Settembre

-08.00 – Avviso prova a Crociera

-10.30 – Raduno nella piazzetta di Pescallo.

-11.00 – Brunch nella piazzetta di Pescallo, solo per armatori ed equipaggi.

-13.00 – Avviso prova successiva

-17.00 – Rientro a Pescallo e ormeggio imbarcazioni.

-18.00 – Rinfresco e premiazione nella piazzetta di Pescallo.

Per iscrizioni consultare il sito www.circolodellavelapescallo.it, dove sarà possibile scaricare il programma completo dell’evento ed il regolamento.

Il Trofeo Scandia si preannuncia come un evento di grande richiamo, capace di attirare appassionati, turisti e curiosi, tutti uniti dalla comune passione per la vela.