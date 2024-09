CONCLUSO AL CVMM L’89mo CAMPIONATO ITALIANO DINGHY 12′

Marciana Marina– Si è concluso al Circolo della Vela Marciana Marina (isola d’Elba) il Campionato Italiano Dinghy 12′, 89ma edizione, con la vittoria del timoniere ligure Vittorio D’Albertas. Ricordiamo che il Campionato Italiano Dinghy 12′ è tornato dopo 21 anni – era il 2003 – sul campo di regata del CVMM.

Quattro giorni di regate in condizioni particolarmente impegnative per la flotta composta da una settantina di partecipanti – in mare con i più moderni scafi in vetroresina e quelli classici in legno – sopratutto a causa delle condizioni meteo marine influenzate dalla situazione molto perturbata della scorsa settimana su praticamente tutto il Mediterraneo settentrionale.

Infatti nella prima giornata di regate l’allerta meteo arancione diramato dalla Regione Toscana costringeva il Comitato di Regata, presieduto dal giudice romagnolo Andrea Gatta, ad annullare qualsiasi tipo di attività in mare.

Nella seconda giornata del campionato, anch’essa caratterizzata da condizioni meteo-marine impegnative veniva disputata una prova con venti leggeri e piuttosto incostanti dal punto di vista della direzione che oscillava fra nord-est ed est.

La terza e conclusiva giornata si presentava fin dalle prime ore della mattinata di nuovo impegnativa: la mattina venivano disputate due manche con vento di scirocco al limite dell’intensità consentita dalla classe (16 nodi). In seguito, dopo una lunga attesa degli equipaggi a terra, nel pomeriggio era possibile disputare la quarta prova, sempre con vento di scirocco, ma di intensità entro i limiti, che permetteva così di assegnare il titolo tricolore (e poter applicare lo scarto del peggior risultato ai fini della classifica finale).

Vittorio D’Albertas con due primi e un terzo di manche (scartando il settimo posto della prova d’apertura) si è laureato Campione italiano 2024, per lui il settimo titolo tricolore in questa classe aggiudicandosi anche la Coppa Barone Girolamo Vannucci.

Alle sue spalle al secondo posto si è classificato il genovese Gerolamo “Gigio” Bianchi (parziali 8-2-2-2) che recentemente è tornato a regatare in questa classe dopo venti anni di assenza.

Terza posizione nella classifica valida il campionato italiano assoluto per un altro timoniere ligure Alberto Patrone (parziali 2-4-9-5) che si è aggiudicato la vittoria nella categoria Classici con il Trofeo Silvio Gottuzzo.

Alberto Patrone è primo Master (over 65 anni); Vincenzo Penagini, portacolori dello Yacht Club Italiano di Genova è il primo dei Super Master (over 75 anni);

il primo timoniere Legend (over 80 anni) è il napoletano Gaetano Allodi.

La prima timoniera Lady classificata è la chioggiotta Elena Balestrieri cui è stato assegnato il Trofeo Mario Catalano; in gara in quota rosa anche il segretario della classe Francesca Lodigiani. Al primo concorrente under 40, il toscano Antonio Iacometti (6o assoluto) è andato il Trofeo Daccà.

Gli altri trofei challenge assegnati sono stati: il Trofeo Francesco Bariffi al primo Dinghy Classico d’Epoca (costruito prima del 1975) all’imbarcazione “Scignoria” di Titti Carmagnani; il miglior timoniere della Flotta del Garda, Marco Dubbini (9o assoluto), si è aggiudicato il Trofeo Guerrino Pifferi, il milgiore della Flotta del Lario, Andrea Cito Filo Marino cui è andato il Trofeo Marco Moschioni.

“E’ stato un bel battesimo del fuoco, nei primi venti giorni del mio quadriennio di presidenza – ha dichiarato il presidente CVMM Giuseppe Messana – dover fronteggiare l’agguerrita compagine degli armatori dei Dinghy 12′, partecipanti all’89° Campionato italiano della classe. Grazie però alla altrettanto agguerrita macchina da guerra, costituita dai nostri “ragazzi” (come ormai sono conosciuti i nostri dipendenti) dai consiglieri, dai soci che si sono prestati e da tutti gli amici dei circoli velici e non, che sono venuti da tutta l’isola per sostenerci nello sforzo organizzativo, la manifestazione é riuscita a giungere al termine senza incidenti. Tutto ciò anche grazie alla fattiva collaborazione delle forze dell’ordine di terra e di mare, che hanno vegliato acciochè tutto si svolgesse correttamente e in sicurezza. Anche gli sponsor, di vecchia data o di più recente acquisizione hanno contribuito al buon svolgimento della manifestazione che, per quanto mi riguarda, é stata un notevole successo. Per gli altri aspetti, ai nostri ospiti valutare. Noi li ringraziamo per aver voluto scegliere Marciana Marina per questa importante manifestazione, speriamo di aver assolto al nostro compito e ovviamente ci scusiamo per qualsiasi eventuale sbavatura nell’organizzazione”.

Apprezzamento per la buona riuscita della manifestazione è stato espresso dalla classe per voce del suo segretario Francesca Lodigiani: “Marciana Marina e il suo Circolo Velico ci hanno accolto dopo 21 anni con grande disponibilità. Siamo stati bene e abbiamo apprezzato come tra consiglieri, soci, volontari, personale e la collaborazione di tutti i circoli elbani che hanno messo a disposizione uomini e mezzi, nonostante il meteo, si sia riusciti a far disputare un Campionato valido, con bella lotta in mare e il piacere di stare insieme a terra che caratterizza la Classe Dinghy 12′ “.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Marciana Marina e la Collaborazione della locale Pro Loco Marciana Marina. Hanno contribuito all’organizzazione tutti i Circoli Velici Elbani che hanno messo a disposizione alcuni mezzi e gli addetti per l’assistenza in mare. Hanno supportato l’evento Acqua dell’Elba con premi ai vincitori di tutte le categorie in gara; Aithàle/Terme di San Giovanni con i premi alle veliste partecipanti; Fonte Napoleone che ha fornito oltre 1500 bottiglie di acqua minerale ai concorrenti e all’organizzazione; Moby da sempre al fianco del CVMM per quanto riguarda il trasporto verso l’isola.

Giuseppe Messana, Presidente CVMM, premia Vittorio D’Albertas, foto di Stefano Paolini; la foto della partenza è di Enrico Gambelunghe