DOMENICA IL XXI TROFEO ALDO D’ALESIO, PER LA PRIMA VOLTA A SETTEMBRE

57 equipaggi in acqua tra Ilca 4, Ilca 6 e Ilca 7

Grandi novità quest’anno per il Campionato Zonale Ilca in Puglia. Per la prima volta nella storia, infatti, la partenza del campionato è anticipata a fine 2024 invece di iniziare a febbraio 2025 come da tradizione. Le prove inizieranno quindi domenica prossima, 15 settembre per concludersi a giugno. La prima tappa di questa nuova formula è affidata al CV Bari che – per l’occasione – recupererà il Trofeo Aldo D’Alesio bloccato a febbraio scorso dalle avverse condizioni meteo. Si tratta del XXI Trofeo dedicato alla memoria dell’omonimo e più longevo presidente del sodalizio sportivo barese che, durante il suo lungo mandato, si spese per incrementare l’attività velica e raggiungere risultati importanti con il Circolo.

Ben 57 gli iscritti provenienti dai circoli di Bari, Brindisi, Gallipoli, Lecce, Monopoli, Santa Caterina di Nardò e Taranto, a cui si aggiunge anche un ospite della IX zona Fiv (Abruzzo) che arriverà a Bari da Ortona. Di questi 19 sono gli iscritti in Ilca 4 di cui 7 del CV Bari; 22 sono gli sfidanti in Ilca 6 di cui 5 del CV Bari e 16 quelli in Ilca 7 di cui 4 del CV Bari. Al momento le previsioni meteo sono incerte con vento sui 15/20kn e un filo di pioggia. Se dovessero essere rispettate sono comunque bellissime condizioni per i laseristi, una classe molto fisica e capace di regatare anche in condizioni più estreme.

“Il Trofeo d’Alesio è uno degli appuntamenti che scandiscono la programmazione dell’attività velica indoor del nostro Circolo e siamo felici di poter recuperare l’edizione 2024 dopo l’annullamento dello scorso febbraio – commenta Gigi Bergamasco, direttore nautico del CV Bari -. Questa regata ci fa iniziare la stagione delle regate organizzate dal nostro Circolo dopo l’estate ed è per noi una vera e propria festa che ricorda la figura di un presidente che nel corso del suo lungo mandato ha sempre posto al centro l’amore per il nostro sport e per il mare senza mai risparmiarsi nel sostegno ai suoi atleti. Un esempio che noi cerchiamo di portare avanti con la sua stessa passione e che in questi anni ci sta consentendo di continuare a crescere e sperimentare sempre nuove possibilità raggiungendo risultati di eccellenza nelle diverse classi veliche”.