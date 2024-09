Una rottura ferma Luna Rossa

Barcellona– Grande amarezza per il team Luna Rossa Prada Pirelli, che vede sfumare ancora l’accesso alla Finale della Louis Vuitton Cup al termine di due match molto combattuti e subisce una rottura nella seconda regata, che compromette l’esito finale.

Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli ha commentato: «Sicuramente non è stata la giornata che ci aspettavamo, ma lo sport è così. La prima regata è stata molto bella e combattuta, siamo partiti bene e siamo stati in vantaggio per buona parte del match. Poi è calato il vento quando eravamo davanti e siamo caduti dai foil. Nella seconda regata siamo stati testa a testa, con tanti incroci e tanti sorpassi. Poi, nella seconda poppa quando eravamo avanti, abbiamo avuto un danno nella parte del sistema di controllo della randa che ci ha impedito di terminare il match. Adesso faremo tutte le valutazioni del caso per essere pronti domani sulla linea di partenza. Lo sport è così, ma non è cambiato niente, le barche sono tirate al limite e purtroppo può succedere un incidente del genere. Il morale comunque è alto, stiamo regatando bene, siamo veloci e quindi domani andiamo in acqua per portare a casa il punto».

MATCH #06 – ITA vs USA

Match complesso, faticoso e ricco di colpi di scena quello tra Luna Rossa e American Magic, corso con vento da Est sui 7 nodi e onda. Luna Rossa vira subito dopo lo start e si allunga sull’avversario, girando la prima boa avanti per 47”. La poppa è una delle più combattute viste sino a oggi, con continui cambi di leadership. Le condizioni al limite richiedono massima attenzione da parte dell’equipaggio italiano, che deve eseguire ogni manovra con estrema delicatezza per non cadere dai foil. Navigare sul vento è prioritario in queste situazioni, ma si rivela una scommessa, vista la brezza talmente instabile, come direzione e intensità, che al terzo cancello Luna Rossa è impossibilitata a manovrare per girare la boa, perdendo metri preziosi su American Magic. Nonostante gli sforzi dell’equipaggio italiano, il vento non permette di riprendere il volo e ribaltare la situazione.

Vincitore: USA (+1)

MATCH #07 – ITA vs USA

Il match corso ancora in condizioni marginali per gli AC75, vede le due barche “neck to neck” per tutta la regata, con distacchi minimi in boa. Luna Rossa, che ha condotto un’ottima gara, navigando sempre sul vento e sull’avversario, è in testa al terzo gate e conduce nel lato di poppa, quando l’improvvisa rottura di un sistema di controllo della randa mette fine alla sua corsa.

Vincitore: USA (+1)

L’equipaggio odierno di Luna Rossa comprendeva Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Per quanto riguarda i cyclor, Enrico Voltolini e Bruno Rosetti hanno disputato entrambi i match, mentre Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi si sono alternati con Paolo Simion e Luca Kirwan.