Corgeno: Disputati i Campionati Italiani di Società di Canottaggio

CORGENO– Assegnati a Corgeno (Varese), sulle acque del lago di Comabbio, i titoli italiani societari. 30 i tricolori di società in palio nelle categorie Under 18 e Over 17, e tre dei quali se li è aggiudicati il CC Saturnia, nel due senza e nell’otto maschili Under 18 e nel quattro di coppia Over 17 misto. Sono otto i sodalizi remieri che vincono ciascuno due campionati italiani: SC Corgeno (otto e quattro di coppia Under 18 femminili), AC Monate (doppio Under 18 maschile, quattro con Over 17 maschile), SC Pontedera (due senza Under 18 femminile, due senza Over 17 maschile), Gavirate (quattro con Under 18 femminile, quattro con Over 17 femminile), Canottieri Trieste (doppio Under 18 misto, singolo Over 17 femminile), Rowing Club Genovese (doppio e quattro di coppia Over 17 maschili), Fiamme Rosse (doppio e due senza Over 17 femminili) e SC Varese (otto Over 17 maschile, doppio Over 17 misto).

Vanno a SC Sampierdarenesi (quattro con Under 18 maschile), SC Menaggio (singolo Under 18 femminile), STC Adria 1877 (quattro senza Under 18 femminile), SC Eridanea (doppio Under 18 femminile), San Giorgio (singolo Under 18 maschile), VVF Tomei (quattro senza Under 18 maschile), SC Bissolati (quattro di coppia Under 18 maschile), Baldesio (quattro di coppia Under 18 misto), SC Padova (singolo Over 17 maschile), SC Lario (quattro senza Over 17 maschile) e AC Flora (quattro di coppia Over 17 femminile) i restanti 11 tricolori in palio. Archiviati i Societari, il prossimo appuntamento per l’Italia del canottaggio è fissato per il 28 e 29 settembre, con i Campionati Italiani di Coastal Rowing in programma a Verbania, sulle acque di Fondotoce.

