J/70 Italian Class e il Circolo Vela Torbole organizzeranno l’edizione inaugurale del J/70 Mixed Plus World Championship (26-29 giugno 2025)

Torbole – La J/70 Italian Class è stata scelta dalla J/70 International Class per organizzare l’edizione inaugurale del J/70 Mixed Plus World Championship, un evento che sarà ospitato dal Circolo Vela Torbole, sul Lago di Garda, dal 26 al 29 giugno 2025. Una novità esclusiva per quella che è la classe monotipo più attiva e frequentata al mondo, in virtù delle quasi duemila imbarcazioni costruite nel corso dell’ultimo decennio. Una conferma del rapporto di privilegiata collaborazione tra J/70 International Class e J/70 Italian Class, scelta ancora una volta per gestire il lancio di una prima assoluta.

Per capire cosa definisce un team Mixed Plus è sufficiente fare riferimento all’Appendice I del Regolamento della J/70 Class dove specifica che “…un equipaggio Mixed Plus deve essere composto da quattro o più persone e non deve contenere più di due uomini di età superiore ai 18 anni”. In breve, l’unica restrizione è che un team non può includere più di due uomini maggiorenni. La regola è stata introdotta per incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne: obiettivo che è da sempre un main focus per la J/70 International Class. Inoltre, altro obiettivo della regola relativa ai team Mixed Plus è quello di creare più opportunità di partecipare agli eventi J/70 per le famiglie e per i giovani velisti.

È proprio la flessibilità della regola, che consente un’ampia gamma di combinazioni di team, ad aver suscitato l’interesse di numerosi armatori che hanno iniziato a ragionare su come riorganizzare il proprio team nella speranza di essere i principali contendenti in questo evento tanto atteso.

“Abbiamo accettato immediatamente, e con grande entusiasmo, la richiesta della J/70 International Class di organizzare la prima edizione di questo evento di prestigio, proprio come abbiamo fatto quando ci è stato affidata l’organizzazione del primo J/70 Corinthian World Championship, diventato poi evento di riferimento per la J/70 International Class. Sono convinto che la divisione Mixed Plus, con la sua attenzione rivolta agli equipaggi orientati alla famiglia e a una maggiore rappresentanza femminile, potrebbe essere la chiave per accelerare ulteriormente il successo di quella che è già riconosciuta come la classe monotipo leader a livello globale”, ha affermato Federico Siragna, presidente della J/70 Italian Class.

“Il nuovo J/70 Mixed Plus World Championship mira a promuovere un’altra dimensione della vela J/70, offrendo alla nostra comunità una nuova entusiasmante opportunità per le regate di taglio internazionale – ha affermato Vittorio Di Mauro, presidente della J/70 International Class – Come classe monotipo assolutamente globale, puntiamo a fornire opportunità a tutte le fasce demografiche, di budget e di abilità. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri armatori dalle normali regate del fine settimana, ai tre campionati del mondo su base annuale: si tratta di un’attività senza precedenti, tra le altre cose proposta in continenti alternati, dove con una certa facilità può capitare competere con alcuni dei migliori velisti del mondo. Solo i J/70 possono farlo”.

