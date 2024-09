UNICREDIT YOUTH AMERICA’S CUP: Con cinque vittorie su otto regate disputate, Luna Rossa passa il turno in testa

Barcellona– Con cinque regate vinte su otto disputate, il team giovanile di Luna Rossa Prada Pirelli supera il primo girone di selezione della UniCredit Youth America’s Cup in prima posizione, dimostrandosi il team da battere nelle Semifinal Series, il cui inizio è previsto per domani, martedì 24 settembre. Dopo diversi rinvii e ritardi per avverse condizioni meteo, la terza e ultima giornata di selezione per il Gruppo A si è corsa in condizioni difficili ma anche spettacolari. Gli AC40, infatti, hanno superato i 40 nodi sull’acqua affrontando sui foil quasi 20 nodi di vento, onda e pioggia battente. Come previsto, i sei team partecipanti hanno dato vita a regate molto aggressive e combattute, corse senza esclusione di colpi. Al termine delle fasi di qualificazione, infatti, gli ultimi tre team in classifica sono stati eliminati, mentre i tre in testa accedono alle semifinali.

RACE #05

Partita molto bene sulla destra della linea, Luna Rossa effettua la prima bolina allineata con le barche avversarie, ma riesce velocemente a separarsi dalla flotta, ingaggiando una sorta di match race con il team francese che riesce a girare per primo la boa. Luna Rossa, indietro di soli 2”, approfitta dell’ottima velocità in poppa per allungare il passo e difendersi dagli attacchi di USA e NZL. La “coppia” Gradoni – Ugolini conduce perfettamente l’AC40 sulle onde senza mai cadere dai foil, girando il secondo cancello avanti di 4”. Da quel momento Luna Rossa non abbandona più a leadership, tagliando per prima la linea di arrivo e guadagnando altri 10 punti in classifica.

Luna Rossa: 1^ posizione (+ 10 punti).

RACE #06

Dopo una partenza similare alla regata precedente, con Luna Rossa sull’estrema destra della linea, la barca italiana si avvantaggia su un buon vento e si mantiene sempre nel gruppo di testa. Dopo una serie di incroci molto ravvicinati tra i team, Luna Rossa gira la prima boa dietro NZL, con soli 2” di svantaggio. Ancora una volta, la poppa vede la perfetta conduzione della barca da parte dell’equipaggio italiano, che affibbia anche una penalità a quello neozelandese passando in vantaggio al cancello successivo. Da quel momento la regata vede sempre in testa Luna Rossa, capace non solo di navigare in maniera esemplare, ma anche di chiudere la porta a qualsiasi tentativo di rimonta da parte del team kiwi, guadagnando i 10 punti che le garantiscono l’ingresso alle semifinali.

Luna Rossa: 1^ posizione (+ 10 punti).

RACE #07

Caduta dai foil a pochi secondi dallo start e penalizzata per partenza anticipata, Luna Rossa non riesce a recuperare il gap con il resto della flotta e chiude la prova in ultima posizione.

Luna Rossa: 6^ posizione (+ 1 punti).

RACE #08

Una penalità in partenza non ferma Luna Rossa che recupera sulla destra del campo e si presenta seconda alla prima boa. Nella poppa e nella bolina successive l’equipaggio guidato da Marco Gradoni e Gianluigi “Gigi” Ugolini recupera parte del gap, girando la terza boa al terzo posto, posizione che manterrà sino al traguardo.

Luna Rossa: 3^ posizione (+ 5 punti)

Il Sailing Team di Luna Rossa era composto da: Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini (timonieri), Federico Colaninno e Rocco Falcone (trimmer).