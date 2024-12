“REGATA BNL PER TELETHON – SOFFIA IL VENTO DELLA SOLIDARIETÀ UNA MATTINATA DI SORRISI, ABBRACCI E SOLIDARIETÀ

Una mattinata di sorrisi, abbracci e solidarietà sui pontili del CV Bari per la “Regata BNL per Telethon – soffia il vento della solidarietà” organizzata dal CV Bari che ha raccolto ben mille euro a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, grazie alla presenza e al contributo di tutti gli atleti, più di ottanta, e dei loro genitori. Nonostante la scelta di non andare in acqua per la regata a causa delle avverse condizioni meteo, la manifestazione ha riscosso un interesse enorme da parte dei partecipanti.

Dopo la colazione sui pontili e l’incontro con Attilio Guarini, direttore dell’unità operativa complessa di Ematologia dell’istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, che ha parlato delle malattie oncologiche rare, infatti, gli atleti del CV Bari hanno ricevuto una medaglia dalla Fondazione Telethon per la loro presenza, insieme ad alcuni gadget e premi a sorteggio.

“Quella di ieri è stata una mattinata di sport che si è trasformata in una gara … di solidarietà -commenta il vicepresidente nautico del CV Bari, Vincenzo Sassanelli -. Il Circolo della Vela, sempre attento alle problematiche sociali, ha, ancora una volta, offerto la propria sede e la propria opera per partecipare al fund raising per TELETHON in allegria. E colgo l’occasione per ringraziare atleti e genitori, marinai ed istruttori che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento”.