Sport a Lignano Sabbiadoro: si conclude un mese di regate di vela veramente per tutti

Il Campionato Autunnale della Laguna del 10-17-24 e 30 novembre e la Ice Cup del 1 dicembre chiudono l’annualità sportiva di vela nel mare lignanese con splendide giornate soleggiate e ventose all’insegna dello sport … per tutti in manifestazioni, in questo caso, non specificatamente paralimpiche, dove è comunque possibile confrontarsi e vivere mare, sole, vento, vela, ritrovi aggregativi tutti insieme grazie alle attività Sea4All della locale associazione Tiliaventum che, potendo contare su mezzi nautici accessibili, metodologie mirate, personale formato, garantisce a tutti di poter essere protagonisti attivi nel mondo degli sport di mare.

Càpita è il nome di una delle barche a vela, un cosiddetto daysailer lungo 9,50m, dove chiunque, che utilizzi la carrozzina manuale o elettrica, o abbia altre esigenze, può essere a bordo e timonare, manovrare, regolare le vele, … regatare confrontandosi con blasonati equipaggi provenienti da tutto il Triveneto.

I risultati sportivi sono più che incoraggianti, e non è la prima volta: Càpita giunge 2° di Classe e l’altra barca, sempre con team inclusivi, Aylin 3° al Campionato che ha avuto i consueti allegrissimi momenti conviviali e premiazioni a terra, alla presenza delle Autorità locali tra cui il Sindaco Laura Giorgi e il Comandante della Capitaneria lignanese Pietro D’Andria, nella base logistica di D-Marin Punta Faro Resort.

Domenica 1 dicembre altra adrenalinica giornata ventosissima e soleggiata in mare con la Ice Cup 2024 che ha impegnato non poco i team. Percorso Lignano-Grado-Lignano per poi defaticare a terra ad Aprilia Marittima con i consueti coinvolgenti festeggiamenti e ritrovi.

L’evento, organizzato da 43 anni dal locale Circolo Velico Aprilia Marittima, raccoglie e devolve fondi a beneficio di Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie rare.

Presente, tra gli altri, anche qui il team inclusivo Tiliaventuma bordo di Aylin, Elan333 giunto 2° in Classe Delta e sempre presente nei campi di regata locali e del Golfo di Trieste, oltrechè sempre attiva per le iniziative di mare per tutti che si svolgono durante tutto l’arco dell’anno.

Ora a regate concluse le attività Sea4All non si fermano: il mare, di tutti e per tutti, vedrà accogliere altre occasioni sportive e esperienziali sino a fine anno, per poi riprendere subito con il nuovo anno 2025.

buon vento sport e vela per tutti a Lignano Sabbiadoro

Le iniziative inclusive Sea4All by Tiliaventum godono del patrocinio di

Regione Friuli Venezia Giulia

Io Sono FVG

Comune di Lignano Sabbiadoro

e sono rese possibili grazie

ai Partner

zampafoundation

D-Marin Marina Punta Faro Resort

Triringzxy

Giotto Wine Listeners

Tecnolambelluno

Shade Pro

Intras Lignano

ATIS

ai Donatori/ici, Armatori, Volontari/e, Soci/e, Amici/e