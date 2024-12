FOILING WEEK PENSACOLA, 19 CLASSI IN REGATA A TRE SETTIMANE DAL TERMINE DELLE PRE-ISCRIZIONI

Wingfoil alla Foiling Week – ©Martina Orsini – WeAreFoiling Media

Cresce l’entusiasmo per la prima Foiling Week Pensacola, l’Evento Speciale World Sailing che si svolgerà tra dieci settimane in Florida dal 24 febbraio al 2 marzo 2025.

Alle 13 già in programma, si sono aggiunte sei tra le classi foiling attualmente più diffuse ed emozionanti: Kite Foil (recente il suo debutto olimpico ai Giochi di Parigi), Open Wing Foil, SUP Foil, Surf Foil, Pump Foil e Wake Board Foil.

Con 19 classi in regata, la Foiling Week Pensacola diventa con buona probabilità l’evento foiling con più classi partecipanti al mondo.

SUP, Surf, Pump e Wake faranno parte di “FlexFoil”, un evento multidisciplinare di due giorni in grado di combinare tutti gli sport da tavola in una grande kermesse.

Del già ricco programma fa parte anche la Foil Surf Race League, l’endurance sulle onde del Golfo del Messico con partenza (e arrivo) sulla bianchissima Pensacola Beach. Due giornate di competizione (1 e 2 marzo) precedute da un Demo-day al venerdì che darà modo a partecipanti e sponsor di testare attrezzature ed equipaggiamenti. Iscrizioni alla FSRL: https://foiloutlet.com/product/2025-fsrl-registration-pensacola-event/

Dallo scorso 24 ottobre a oggi, cresce senza sosta la richiesta di partecipazione alle regate delle classi: Moth, WASZP, BirdyFish, A-Class Cat, Nacra 15 FCS, X-15, iQFOil, Skeeta, F101, Flying Phantom, iFly, Whisper, UFO, X-15 e iQFOiL.

Ancora tre settimane di tempo per approfittare del cosiddetto “Early Bird” e assicurarsi un posto sulla linea di partenza risparmiando il 25%. L’offerta termina a fine anno, martedì 31 dicembre.

Terry Hutchinson, Skipper e President of Sailing Operations del Team di Coppa America NYYC American Magic, ha commentato al riguardo: “Non vediamo l’ora di dare a questo grande evento la possibilità di conoscere queste acque. Negli ultimi sei anni abbiamo imparato ad apprezzare la Baia e il Golfo del Messico e siamo assolutamente certi che Pensacola offrirà ottime condizioni meteo marine ai foiler in arrivo da tutto il mondo”.

Durante il fine settimana, il Foiling Week Village allestito al Maritime Park offrirà a tutti l’opportunità di assistere alle regate molto da vicino, incontrare campioni dello sport, scoprire le ultime novità in fatto di imbarcazioni, attrezzature e abbigliamento, partecipare a confronti sull’evoluzione del foiling, ascoltare musica dal vivo e divertirsi. Sostenibilità, inclusione, coaching giovanile e femminile e workshop tecnici saranno i temi principali dei dibattiti in programma. Il tutto si svolgerà nel pieno dei festeggiamenti cittadini per il tradizionale “Mardi Gras”, per il quale è prevista la partecipazione di oltre 100.000 persone.

La Foiling Week Pensacola è sostenuta da: City of Pensacola – Florida, Escambia County, Pensacola Yacht Club, Pensacola Beach Yacht Club e Sail Pensacola.

Per maggiori informazioni, dettagli sull’evento e iscrizioni, visitare il sito www.foilingweek.com.

Creata in Italia nel 2014 e da allora gestita in Italia, la Foiling Week è il primo e unico evento globale dedicato alle strabilianti imbarcazioni foiling, ai loro velisti, progettisti, produttori e appassionati.

Nel 2021, la Federazione Mondiale “World Sailing” l’ha inserita nella cerchia ristretta dei “World Sailing Special Events” al pari dei quattro tornei del Grande Slam nel mondo del tennis.

Undici le edizioni organizzate finora a Malcesine, sul Lago di Garda, da We Are Foiling, l’ecosistema di progetti, iniziative ed eventi dell’universo foiling.

Foiling Week Pensacola è realizzata in collaborazione con Sail Pensacola, che promuove la vela agonistica, la tecnologia e lo sviluppo economico della Pensacola Bay.

ISCRIZIONI

https://foilingweek.com/

Foto: Martina Orsini, Alessio Tamborini