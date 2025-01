I J24 La Superba e Jamaica si aggiudicano i Trofei J24 Ciccolo e Armatore-Timoniere 2024

In attesa di scendere in acqua per la nuova stagione agonistica, ecco i protagonisti del Circuito Nazionale 2024 che, organizzato nelle più belle località italiane, ha assegnato ancora una volta i due ambiti Trofei.

Dopo le otto prove disputate ad Anzio, Salerno, Marina di Carrara, Livorno, Caldonazzo, Pare’ di Valmadrera, Porto Cervo e Cesenatico, e l’annullamento per avverse condizioni meteo marine delle ultime due tappe, la Classe Italiana J24 ha comunicato le classifiche conclusive del Circuito Nazionale 2024 che, organizzato da marzo a novembre nelle più belle località italiane, ha assegnato ancora una volta il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato senza considerare gli scarti e il Trofeo J24 riservato al miglior Timoniere-Armatore il cui punteggio è calcolato sulle migliori quattro prove disputate.

Ad aggiudicarsi il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo 2024 -istituito in ricordo del Presidente prematuramente scomparso- è stato il J24 della Marina Militare, pluricampione italiano, Ita 416 La Superba timonato da Ignazio Bonanno (Sez Vel Marina Militare 408 punti; 1,dns, 1,1,1,1,2,1) seguito come nella passata edizione da Ita 469 Bruschetta Guastafeste timonato da Pierluigi Puthod e armato dalle sorelle Sonia e Alessia Ciceri e da Ancilla Scaccia (CV Tivano 309 punti; des,dns,9,4,3,4,11,4) e da Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana J24 Pietro Diamanti (CNM Carrara 293 punti; des,dns4,3,dns,dns,7,3).

Seguono Ita 498 Pilgrim armato da Mauro Benfatto (237 punti) e Ita 432 Kaster di Giuliano Cattarozzi timonato dalla figlia Federica (236 punti).

Per quanto riguarda, invece, il Trofeo J24 riservato al miglior Timoniere-Armatore è stato Pietro Diamanti con il suo Jamaica ad aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2024 (a 292,5 punti) seguito da Ita 497 Boomerang di Giuseppe Murgia (122,5 punti) e Ita 476 Dejavù di Ruggero Spreafico (122 punti). Seguono Ita 118 Enjoy 2 di Luca Silvestri (118 punti) e Ita 499 Capitan Nemo di Guido Guadagni (CV Ravennate, 93 punti).

Per decretare i vincitori della stagione appena conclusa che ha impegnato un numero molto elevato di equipaggi -e fra loro anche numerosi team giovani a riprova della grande vitalità di una Classe e di un Monotipo versatile e sempreverde- sono stati considerati i risultati ottenuti nella Regata Nazionale vinta da Ita 416 La Superba e organizzata dal Circolo della Vela di Roma -in collaborazione con la sezione di Anzio della LNI, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e Marina Capo d’Anzio-, in quella valida anche come Memorial Biagio Manganelli proposta dalla sezione di Salerno della Lega Navale Italiana e vinta da Ita 427 Jebedee armato dal Capo Flotta pugliese Nino Soriano, e nelle tappe ospitate dal Club Nautico Marina di Carrara, dalla Sezione della LNI di Livorno -nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale Città di Livorno-, in quella valida anche come Trofeo in ricordo dell’amico Fabio Apollonio -già presidente della Classe Italiana- organizzata dall’Associazione Velica Trentina, e nella Regata Nazionale XXIII Coppa Città di Valmadrera del Circolo Velico Tivano, tutte vinte da ITA 416 La Superba che si è imposto anche nella nona manche, il XLIII Campionato Italiano J24 ben organizzato su delega della FIV, dal Circolo Nautico Cesenatico con la collaborazione dell’Associazione Italiana Classe J24.

Il Campionato Europeo J24 Range Rover perfettamente organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda sotto l’egida della FIV e la collaborazione dell’Associazione Nazionale di Classe nelle splendide acque di Porto Cervo ha, invece, rappresentato l’ottava tappa del Circuito Nazionale 2024: Ita 416 La Superba (secondo), Ita 405 Vigne Surrau del CN Arzachena timonato da Aurelio Bini (quarto), Ita 212 Jamaica di Pietro Diamanti (settimo) e Ita 461 Armagedon Miki II di Gino Polin e timonato da Fabio de Rossi (nono) sono stati gli equipaggi italiani classificati nelle prime dieci posizioni.

Le condizioni meteo marine proibitive hanno purtroppo impedito agli equipaggi di uscire in mare nelle ultime due Regate Nazionali del 2024 -i classici appuntamenti del Circolo Nautico Amici della Vela di Cervia e della sezione di Alghero della Lega Navale Italiana- lasciando pertanto invariata le classifiche stilate dopo il Campionato Italiano.

Come sempre, la premiazione e la consegna dei due ambiti Trofei avverrà nel corso Campionato Italiano J24 che quest’anno si svolgerà a Lerici dal 20 al 25 maggio sotto l’attenta regia del Circolo della Vela Erix-Lerci.

Quello nelle acque spezzine è solo uno degli appuntamenti previsti nell’intenso e appassionante calendario 2025 che saprà coinvolgere un numero sempre maggiore di J24 provenienti da tutte le Flotte e attirare l’attenzione del pubblico a terra, anche se il desiderio dell’Associazione Italiana Classe J24 è soprattutto quello di vedere tanti giovani entrare a far parte della Flotta, confermando la vitalità e la versatilità della Classe e del J24 la cui attività sarà costantemente seguita anche attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.