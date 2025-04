Definita a Gavirate la squadra azzurra per gli Europei Under 19 di Kruszwica

GAVIRATE – Pomeriggio ricco di emozioni a Gavirate, sede del Meeting Interregionale Nord e della selezione nazionale dei 48 atleti della squadra azzurra che parteciperanno agli Europei Under 19 di Kruszwica (Polonia). I verdetti, in base ai criteri selettivi definiti dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici, arrivano al termine delle agguerrite semifinali nelle specialità selettive del singolo e del due senza femminile e maschile. Tutti i qualificati alle finali di domani, i primi quattro classificati per ogni prova, acquisiscono il diritto di vestire la maglia azzurra in Polonia sabato 24 e domenica 25 maggio.

La prima semifinale del singolo Under 19 maschile, con il tempo di 7:15:98, vede imporsi nettamente Giovanni Paoli (SC Firenze), con quasi cinque secondi di margine su Emanuele Palacio (SC Ravenna). Il pass per la Polonia viene staccato anche da Elio Colombrino (Ospedalieri Treviso) e da Andrea Cigala (SC Bissolati). Nella seconda semifinale del singolo U19 maschile, con il tempo di 7:13:82, successo per Pietro Zampaglione (SC Armida) con un secondo e due decimi su Leonardo Bellomo (CUS Bari), quasi due secondi su Elia Bressan (Canoa San Giorgio) e poco più di tre secondi su Gregorio Vasconi (AC Monate).

La prima semifinale del singolo Under 19 femminile vede Alice Ozbolt (SN Pullino) superare Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Alice Lauletta (Speranza Pra’) e Gloria Licciardi (CUS Bari). Tutte e quattro guadagnano la maglia azzurra, insieme ai protagonisti della seconda semifinale: Aurora Toffanello (SC Tritium) trionfa davanti a Alizee Ribolzi (SC Corgeno), Viola Della Bella (SC Gavirate) e Arianna Truzzi (SC Eridanea).

Nel due senza Under 19 femminile netta affermazione nella prima semifinale per Letizia Martorana e Carolina Cassani della SC Lario. Quasi dieci secondi sul misto SC Pontedera-SC Arno (Elisa Marconcini, Matilde Orsetti), a Kruszwica andranno anche le ragazze della SC Varese (Arianna ed Emma Tosi) e del misto SC Firenze-CUS Ferrara (Vittoria Caterina Card, Mariabianca Tosi). La seconda semifinale vede i primi quattro equipaggi racchiusi in cinque secondi: SC Caprera (Giorgia Canale, Marta Ravizza) taglia per prima il traguardo davanti al misto SC Sebino/Moltrasio (Lara Bernardinello, Elisa Marzella), alla SC Lario (India Del Fante, Veronica Poletti) e alla SC Armida (Sara Carriero, Margherita Garis).

Nel due senza Under 19 maschile, nella prima semifinale, si impone il Rowing Club Genovese (Matteo Pozzobon, Lodovico Treccani) davanti a CC Saturnia (Novak Mitrovic, Pietro Blasig), al misto Monate-Rowing (Loris Piscia, Federico Bordo) e all’AC Flora (Riccardo Benedusi, Mattia Mari). En plein Canottieri Sampierdarenesi nella seconda semifinale: Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi mettono il turbo e vanno a vincere davanti al misto Sampierdarenesi-Limite (Roberto Strazzulla, Cesare Borlenghi), al CC Saturnia (Matteo Trevisan, Matteo Cecotti) e ancora alla Canottieri Sampierdarenesi (Roberto Terranova, Carlo Alberto Strazzulla).

Al termine delle prove selettive, tutti e 48 le vogatrici e i vogatori protagonisti a Gavirate, nella loro ufficiale veste di alfieri della Nazionale pronti a difendere i colori azzurri tra 50 giorni agli Europei in Polonia, sono stati convocati per una sfilata sui pontili di premiazione, sotto la torretta, con le foto di rito e i meritati applausi del pubblico.

Speciale Meeting Interregionale – NORD – Gavirate