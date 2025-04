Partenza lenta per La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita

Percorso modificato per tutte le classi

L’undicesima edizione de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con la Darsena dell’Orologio, il Comune di Caorle e i partner Antal e Cantina Colli del Soligo è partita oggi sabato 5 aprile alle ore 09.00.

Condizioni meteo di vento leggerissimo, mare piatto e sole hanno accolto gli 81 iscritti al primo appuntamento di stagione.

Il vento debole, caratteristico delle prime ore di regata, è stato poi sostituito dalla brezza di mare, che ha messo in moto la competizione premiando chi aveva scelto la partenza dal pin.

Le condizioni meteo per questa edizione, secondo i principali modelli analizzati nel briefing tenuto da Andrea Boscolo, dovrebbero portare nelle prime ore di domenica all’ingresso di venti di bora sostenuti, con raffiche fino a 40 nodi.

Il percorso di regata, in conseguenza del quadro delineato, è stato quindi ridotto in modo da consentire a tutte le classi di concludere la prova e rientrare in porto prima dell’arrivo del fronte. La flotta è stata suddivisa e le imbarcazioni più piccole e lente, sia della categoria X2 che per XTutti, arriveranno fino a Grado per fare rientro a Caorle, mentre le più veloci si spingeranno fino alla boa Paloma e ritorno.

Al cancello della Chiesa della Madonna dell’Angelo, quando gli spi hanno cominciato a gonfiarsi, in testa nella categoria XTutti e assoluta è passata Amabell, Millenium 40 di Lara Piva con Marco Augelli al timone, secondo passaggio per il Frers 40 Barraonda Go25! di Lucio Provvidenti e terzo per Northern Light, Eco racer di Fabio Bignolini.

Leggermente attardato il Cookson 50 Forever K (ex Kuka 3) di Claudio Bernoni, che ha preso però il comando dopo poche lunghezze, buon passo anche per Mecube, Farr400 di Stefano Novello e Irina Farr40 di Maurizio Guglielmo.

Nella categoria X2 sempre concentratissimi Mauro e Giovanni Trevisan sul loro Millenium 40 Hauraki, che non sbagliano nemmeno una partenza complicata come quella odierna e sono i primi al cancello; buona posizione anche per Oryx di Paolo Bevilacqua-Michele Toffano e per Demon-X di Nicola Borgatello-Silvio Sambo.

La flotta naviga con velocità in crescita al largo di Grado e le prime imbarcazioni che hanno effettuato il percorso più breve sono attese al traguardo nel tardo pomeriggio; la regata si chiuderà ufficialmente alle ore 2.00 di domani domenica 6 aprile e le premiazioni si terranno presso la Darsena dell’Orologio alle ore 14.30 per tutte le classi.

La Ottanta è la prima delle regate che compongono il Trofeo Caorle X2 XTutti, che include anche La Duecento (2-4 maggio), La Cinquecento Trofeo Pellegrini (1-7 giugno) e La Cinquanta (25-26 ottobre).

I vincitori assoluti del Trofeo 2025 saranno premiati con un esclusivo orologio realizzato da Venezianico, giovane maison italiana che realizza segnatempo iconici e con un premio realizzato in esclusiva da Antal, produttore di attrezzatura per la coperta.

Foto: A. Carloni/CNSM