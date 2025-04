Conclusa l’undicesima edizione de La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita

Line Honours per Northern Light e Forever K nella Xtutti, nella X2 Mayflower e Hauraki. Tutte le vittorie di classe

Se la partenza è stata lenta, gli arrivi sono stati invece veloci all’undicesima edizione de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con la Darsena dell’Orologio, il Comune di Caorle e i partner Antal e Cantina Colli del Soligo, permettendo al Comitato Organizzatore di chiudere la regata entro il tempo limite delle 02.00 di domenica 6 aprile.

Le previsioni meteo con l’allerta regionale per vento forte hanno infatti condizionato le decisioni e portato all’inevitabile riduzione del percorso, con la divisione della flotta in due.

La regata si è chiusa alle 23:55 di sabato 5 aprile, con l’arrivo di Estilos di Francesco Filippi e la sua crew, che si sono aggiudicati il Trofeo Soligo Never Give Up riservato all’ultima barca al traguardo.

Gli arrivi sono stati quasi ininterrotti a partire dalle 17.22, quando hanno tagliato il traguardo per primi Fabio Bignolini e compagni su Northern Light, Eco-racer di Nl Composite, primi della categoria XTutti insieme a Forever K, Cookson 50 di Claudio Bernoni.

I primi al traguardo della categoria X2 sono stati Mayflower di Riccardo Zuccolo-Tommaso Pressacco e Hauraki della collaudata coppia Mauro e Giovanni Trevisan.

Il podio in tempo compensato tra le imbarcazioni della categoria XTutti impegnate nel percorso fino alla boa Paloma è andato in classe 0-A a Mecube, Farr 400 di Stefano Novello, in classe B ad Athena di Giuseppe Mezzalira.

In classe C, con percorso fino a Grado, senza rivali i giovani di Drago Volante, Farr 30 timonato da Amerigo Bottura con i suoi compagni tutti U18 e la supervisione del coach Francesco Ivaldi.

Nelle numerose classi Libera, successo in Zero per Bliss, Sly 47 della velista blogger Elisabetta Maffei, in Alfa vittoria per Irina di Maurizio Guglielmo, in Bravo Barraonda Go!2025 di Lucio Provvidenti, in Charlie-Delta di Anemos di Emanuele Sacchetti e in Echo-Foxtrot confermato il successo di Northern Light.

Nella categoria X2 anche al calcolo dei tempi compensati ORC in classe B la vittoria è confermata per Hauraki di Mauro e Giovanni Trevisan e in classe C con percorso ridotto si impone X-Lady di Luca Barozzi-Vincenzo Bonaguri.

Nelle classi Libera la vittoria in Charlie-Delta va all’X-35 Oxygen di Andrea Gozo-Angelo Marchesini, in Bravo al Class 40 Fulcrum III di Marek Chatrny-Vid Jeranko e in Zero a Oryx di Paolo Bevilacqua-Michele Toffano. Tra i Mini si impone Brunilda di Carlo Scalmana e Stefano Paltrinieri.

Questa edizione de La Ottanta ha accolto 81 iscritti ed ha rappresentato un prezioso momento di messa a punto e allenamento in vista della stagione offshore adriatica, che continuerà nelle prossime settimane con La Duecento (2-4 maggio) e La Cinquecento Trofeo Pellegrini (1-7 giugno), a calendario nel Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela.

Foto: A. Carloni/CNSM