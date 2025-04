“Una Vela Senza Esclusi”. A Palermo si repete “il volo di Luna”!!!

Evviva. Luna e Giovanni Di Biagio vincono la regata

Splendido inizio di stagione per gli atleti della Liberi nel Vento. Alla regata, organizzata in maniera impeccabile dalla Lega Navale Italiana di Palermo, Luna e Giovanni Di Biagio, con ben quattro primi ed un secondo posto, trionfano alla regata della classe velica Hansa 303 categoria doppio U.V.S.E. che si è svolta nelle acque antistanti Palermo il 5 e 6 Aprile.

Dopo intensi allenamenti, effettuati sotto la direzione tecnica degli istruttori Stefano Iesari e Thomas Calafiore, alla prima trasferta del 2025 l’equipaggio formato dal babbo Giovanni e dalla figlia Luna centrano la vittoria in Sicilia bissando quella del 2024. Ai vincitori anche il Premio Challenge Panathlon Gabriella Caldarella.

Una regata, quella di Palermo, dominata dagli atleti della Liberi nel Vento che salgono sul gradino più alto del podio con l’immancabile “Volo di Luna”. Secondo classificato l’equipaggio Bonomolo Elda e Carlo, terzi Di Piazza Giulia e Bruno Carlo, entrambi della Lega Navale Italiana di Palermo.

Un gran bel risultato per la realtà sportiva, presente al Marina di Porto San Giorgio, che promuove lo sport della vela per tutti sulle imbarcazioni 2.4mR ed Hansa 303.

Un ringraziamento va al Presidente della Lega Navale di Palermo e alla Federazione Italiana Vela per aver messo a disposizione di Luna e Giovanni una imbarcazione Hansa 303.

Con la ripresa, da inizio Marzo, degli allenamenti, sia della squadra agonistica della classe velica 2.4mR che della Hansa 303, questa meritata vittoria ha fatto da apripista ai prossimi impegni in giro per l’Italia degli atleti della Liberi nel Vento.

Nella categoria Hansa 303 singolo vittoria di Carmelo Forastieri (LNI Palermo) davanti Glauco Manzo (GV3 Brindisi) e Gianluca Capone (LNI Palermo).

Già dal prossimo fine settimana Giancarlo Mariani e Giorgio Curzi saranno in Veneto per partecipare alla Regatta Nazionale 2.4mR Trofeo Città di Jesolo 2025.

E a fine Aprile, dal 25 al 27, ben undici atleti della squadra Hansa 303 e ben sei imbarcazioni faranno rotta in Puglia, a Brindisi, per partecipare alla seconda edizione della Coppa “Forte a Mare” cercando di difendere la vittoria del 2024 ottenuta dall’equipaggio formato da Sara Conti e Mengascini Rossella.

Accanto all’atttività sportiva in questo periodo lo staff della Liberi nel Vento è impegnato in iniziative di promozione dello sport della vela per tutti presso le scuole del fermano ed in iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche legate allo sport e al divertimento per tutti in varie location della Regione Marche.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Energean, Farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, Centronautico Mare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, cantiere CNM&Co e ANMIL Marche.

Foto:

1 – Luna e Giovanni Di Biagio vincitori dell’edizione 2025 della regata Una Vela Senza Esclusi di Palermo

2 – Luna e Giovanni Di Biagio premiati da Nicola Vitello Presidente LNI Palermo