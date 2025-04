Circolo della Vela Bari: un weekend di successi tra Optimist, 29er e Ilca

Il Circolo della Vela Bari si conferma una delle realtà più competitive nel panorama velico nazionale, grazie alle straordinarie prestazioni delle sue squadre nelle recenti regate. Gli atleti, accompagnati da tecnici di grande esperienza, hanno mostrato non solo talento, ma anche una concentrazione e spirito di squadra che hanno dato frutti importanti.

Optimist: passione e determinazione in vista delle selezioni nazionali

Nella selezione nazionale Optimist a Ravenna, il CVBari ha fatto valere la propria presenza con un gruppo giovane e determinato. I giovani velisti hanno portato a termine con successo quattro prove, con Nicola Di Pilla, che si è classificato al 6° posto, e Michele De Michele, 11° classificato. I ragazzi, accompagnati da Beppe Palumbo, stanno già concentrandosi per l’appuntamento di aprile a Gallipoli e poi la seconda selezione nazionale per i campionati europei e mondiali.

29er: una squadra che cresce e si afferma ai vertici

A Gargnano, sul lago del Garda, nella 2ª Regata Nazionale della classe 29er, il Circolo della Vela Bari ha ottenuto risultati di prestigio, grazie alla preparazione e alla sintonia tra gli equipaggi. Francesco Carrieri e Thomas Colaizzi, al loro debutto nella classe 29er, hanno ottenuto rispettivamente il 1° posto nella categoria U17 e il 9° posto overall, dimostrando che, sebbene siano insieme da pochi mesi, il loro affiatamento è già di altissimo livello. Ottima performance anche per Martina Mazzeo e Davide Gisel, che con una giornata finale davvero brillante sono riusciti a chiudere al 16° posto.

“Sono davvero contento e molto soddisfatto del risultato di questo fine settimana di regata, segno che stiamo lavorando bene, e se continueremo così, raggiungeremo sicuramente ottimi traguardi. I ragazzi, soprattutto nell’ultimo giorno di regata, hanno dimostrato una grande tenacia e hanno chiuso con piazzamenti eccellenti. Francesco e Thomas, pur essendo insieme da pochi mesi, stanno già facendo parlare di sé nelle classifiche, mentre Martina e Davide stanno migliorando giorno dopo giorno. Ora ci prepariamo per il prossimo appuntamento a Ravenna, dove la squadra continuerà a crescere” ha commentato l’allenatore Giordano Bracciolini.

Ilca: preparazione e competitività ai massimi livelli

Anche nella classe olimpica Ilca, il Circolo della Vela Bari si è fatto notare con prestazioni davvero eccellenti. Nella 2ª Italia Cup di Agropoli, Nicolò Maria Barracane Soffietto ha conquistato il 1° posto nella categoria U23 e un ottimo 4° posto assoluto nella classe Ilca 7, dove ha regatato anche Pierfrancesco Calogiuri. Un altro grande risultato che conferma il talento del giovane velista e l’efficacia del lavoro svolto dal gruppo tecnico. Tra gli Ilca 4, Francesco Stabile e Martina Volpicella si sono qualificati per le finali nella flotta Gold, chiudendo con ottimi piazzamenti, a dimostrazione della loro determinazione e preparazione. Hanno regatato per il Circolo anche Alice Mirizzi, Stanghellini Perilli e i fratelli Enrico e Luigi Giaquinto, che hanno contribuito al buon risultato complessivo. Infine, per gli Ilca 6, Gabriele Amodio e Gianluigi Schirinzi Pagliari sono stati i rappresentanti del CV Bari, gareggiando con impegno e grinta in una batteria unica, mettendo in mostra la loro crescita costante.

“Al di là dei risultati individuali è l’unione della squadra che emerge con forza in tutte le categorie – commentano dalla direzione nautica del CV Bari -. La concentrazione, la determinazione e la voglia di migliorarsi sono il tratto distintivo dei nostri atleti, che continuano a lavorare insieme per crescere e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Un ringraziamento speciale va ai tecnici che seguono le varie squadre, Beppe Palumbo per gli Optimist, Giordano Bracciolini per i 29er, Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco per gli Ilca, che con passione e professionalità continuano a guidare i nostri atleti verso il successo”.