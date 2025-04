L’Ammiraglia Venezia Pola Lussino: Regata Gran Tour del mare per unire le due sponde adriatiche

Presentata stamane nella sede del Consiglio Regionale del Veneto

Venezia– Si è svolta stamane, a palazzo Ferro Fini a Venezia, sede del Consiglio Regionale del Veneto, la presentazione dell’Ammiraglia, regata velica che dal 3 al 5 luglio 2025 unirà le due sponde dell’Adriatico tra Venezia, Pola e Lussino in onore dell’Ammiraglio Agostino “Tino” Straulino, nativo di Lussinpiccolo, comandante della nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci, oro olimpico e leggenda della vela.

La manifestazione prenderà il via il 3 luglio con la festa inaugurale e la cena delle eccellenze enogastronomiche presso l’Arsenale di Venezia. Partenza alle ore 23:00, si navigherà in notturna. Arrivo a Pola il 4 luglio dove sarà organizzata una grande festa con cena alla Marina Polesana. L’Ammiraglia si concluderà il 5 luglio nella splendida Lussinpiccolo con passaggio davanti all’isola di Sansego ed uno spettacolare evento che si svolgerà nella piazza principale della città.

A fare gli onori di casa questa mattina il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti:“Accogliere qui, nella casa di tutti i veneti – ha sottolineato Ciambetti – la presentazione dell’Ammiraglia non è solo un onore, è un segnale forte. È la conferma che il nostro Veneto, e in particolare Venezia, non smette di essere crocevia di culture, porto d’idee e rotta viva nel cuore dell’Europa. Ricordando Straulino onoriamo anche tutte le comunità italiane dell’Istria e del Quarnero che, nonostante la storia travagliata, hanno saputo custodire la lingua, la cultura e la dignità. Una memoria che non è nostalgia, ma rotta per il domani. Proseguiamo con coraggio a solcare queste rotte antiche, ma con vele nuove, perché è nel navigare assieme che si costruisce la rotta dell’Europa che vogliamo”.

Il Comitato Organizzatore dell’Ammiraglia, presieduto da Mirco Sguario con Vittorio Baroni coordinatore insieme a Sanja Vale Cupic e Vedran Kabalin, è composto da Yacht Club Venezia, YC Delfin di Pola, Club Velico Yugo di Lussino, Europa Adriatica Nordest con la collaborazione del Salone Nautico di Venezia, Unione Italiana, Comunità di Italiani di Pola e Lussinpiccolo.

“La nuova Regata Gran Tour del mare – ha proseguito Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia – sarà all’insegna della sostenibilità con la partecipazione aperta a 9 classi di barche a vela dai 10 agli oltre 14 metri e seguirà le antiche rotte veneziane delle mude, ovvero convogli di barche dedicati ai commerci marittimi. La Serenissima aveva a Pola un porto strategico per reclutare i marinai nelle missioni in tutto il Mediterraneo e fino al ‘900 Lussino è stata di riferimento per l’ingaggio dei capitani”.

“La prima edizione – ha evidenziato Vittorio Baroni – è dedicata alla Capitale Europea della Cultura 2025 Nova Gorica Gorizia e punta a promuovere sport e sostenibilità, cultura e cooperazione europea, salute e sicurezza, imprenditoria e turismo, lavoro e ingegneria per creare nuovi ponti di amicizia tra il Nordest con l’Istria e il Quarnero e, affianco alla Regata, potranno partecipare barche di ogni genere che vorranno seguire gli eventi”.

“Questa regata è un percorso unico che attraverso la storia racchiude e sviluppa rapporti costruttivi coinvolgendo l’educazione, cultura, gastronomia. Sono fiera di essere parte del comitato organizzatore. Un evento che vuole far vivere il meglio della nostra storia rafforzando e legando in tutti i campi i popoli del Nord Est, creando le basi per il futuro da seguire con entusiasmo e soprattutto progetti costruttivi.” ha affermato Nela Srsen, Console onorario della Croazia per il Veneto.

Il vicesindaco di Pola Bruno Cergnul ha desiderato ringraziare il comitato organizzatore per aver accolto la richiesta della città di essere parte dell’evento:”Guardando al nostro passato e alla nostra comune storia, questa rotta è sicuramente naturale. La storia e la cultura sono il nostro collante, due realtà unite per 500 anni nel segno della Serenissima. Dobbiamo partire dal nostro passato come trampolino di lancio verso un futuro che tenga conto proprio di quella che è stata la nostra vicinanza nei più svariati campi. Oggi che l’Europa ha tolto i confini facilitando l’avvicinamento tra i popoli, ci sentiamo in dovere di rispolverare le strade e le rotte di ieri all’insegna di un domani migliore ed in questo senso l’esempio di Gorizia – Nova Gorica è un modello da seguire.”.

Nel corso del suo intervento l’Ammiraglio Filippo Marini, Direttore Marittimo del Veneto e Comandante del porto di Venezia ha sottolineato il proprio apprezzamento per l’iniziativa, che non solo celebra la figura dell’Ammiraglio Agostino Straulino, ma anche la forza e l’importanza dei legami culturali e storici che uniscono le sponde dell’Adriatico. “Il suo esempio – ha affermato l’Ammiraglio Marini – ci ricorda quanto sia fondamentale la passione per il mare e l’impegno nella promozione della vela, un’attività che è da sempre sinonimo di disciplina, coraggio e spirito di squadra. La Guardia Costiera è da sempre al fianco dello sport velico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

In eventi di così grande rilevanza, come l’Ammiraglia, il nostro impegno si concentra nel monitorare e disciplinare la navigazione, prevenire rischi e garantire che ogni velista possa vivere l’esperienza in totale sicurezza, rispettando le normative che tutelano l’ambiente marino. Sono convinto che l’Ammiraglia rappresenti un’opportunità unica non solo per celebrare la storia e la cultura del nostro mare, ma anche per promuovere i valori di sostenibilità e cooperazione internazionale, che sono centrali non solo per la nostra missione quotidiana, ma anche per il futuro del nostro territorio.”.

“Sin dalla prima edizione, il Salone Nautico Venezia si è orientato al coinvolgimento dell’Adriatico e di tutto il Mediterraneo orientale nelle attività legate al mare e la partnership con le manifestazioni velistiche che si svolgono in questo territorio nel corso dell’anno rappresenta un tassello di questo progetto” dichiara Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela Spa e direttore organizzativo del Salone Nautico “Inoltre, fa particolare piacere che l’Arsenale veneziano, anche grazie alla collaborazione con la Marina Militare, continui a svolgere una funzione legata alla tradizione navale e che rappresenti il punto di partenza di chi ‘prende il mare’ da Venezia”.



Tra maggio e giugno sono previste nuove presentazioni della regata a Pola, Lussino e al Salone Nautico di Venezia. Pre-iscrizioni online su www.ammiraglia.org, mentre il Bando di Regata sarà pubblicato entro il 10 maggio.

L’Ammiraglia è patrocinata dal Consiglio regionale del Veneto, Consolato Generale d’Italia a Fiume, Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste e Onorario a Padova, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, comuni di Venezia, Pola e Lussinpiccolo, Consiglio Nazionale Ingegneri, Federazione Ordini Ingegneri del Veneto, Ordine Ingegneri Venezia, Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Confindustria Veneto Est, Rotary Club Venezia, Ordine Commercialisti Venezia, Confcommercio ASCOM Venezia, Propeller Club Port of Venice. Supporto di Marina Polesana, Enti del Turismo di Pola e di Lussino, ANVGD Nazionale, Mureadritta, AIL Venezia, Fondazione Archivio Vittorio Cini, Losinj Hotels & Villas, Meneghetti l’Orafo di Venezia, Bellini Canella, Pastificio Giacomo Rizzo Venezia. Per la presentazione è stato concesso l’uso del logo Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Verrà costituito un Comitato d’Onore.