Tutto pronto a Riva del Garda per il grande spettacolo del Meeting del Garda Optimist: si inizia nel week end con la Rothoblass Sprint Race

42nd Lake Garda Opti Meeting Fraglia Vela Riva Riva del Garda, 27-31 March 2024 © Fraglia Vela Riva/Zerogradinord

Riva del Garda – Fermento, attesa e concentrazione: sono questi gli stati d’animo che attraversano le centinaia di giovani timonieri radunati a Riva del Garda in vista del più classico degli appuntamenti della vela giovanile internazionale: quello con il Meeting del Garda Optimist, evento targato Fraglia Vela Riva che celebra quest’anno l’edizione numero quarantatré con l’importante novità della Rothoblass Sprint Race.

In programma nel corso del week end entrante, la Rothoblass Sprint Race è stata pensata per introdurre in modo dinamico e originale la grande kermesse della vela giovanile a firma Fraglia Vela Riva. A differenziarla da resto è il format particolare che prevede, al termine di ogni prova, l’eliminazione della metà dei partecipanti peggio classificati, sin ad arrivare alla costituzione della flotta che, composta da una decina di velisti, nella giornata di domenica si giocherà il successo assoluto.

Allo stato attuale gli iscritti alla Rothoblass Sprint Race sono un’ottantina, in rappresentanza di sedici Nazioni, ma adesioni verranno raccolte anche durante tutta la giornata odierna.

“Era già da qualche stagione che ci domandavamo come riuscire a rendere ancora più incisiva ed indimenticabile l’esperienza del Meeting del Garda Optimist, specie in considerazione del fatto che già nei giorni precedenti lo svolgimento delle regate Riva del Garda è soggetta ad una vera e propria invasione: è così che è nata l’idea di un side event originale come la Rothoblass Sprint Race che trasforma il Meeting del Garda Optimist in un evento di dieci giorni rispetto ai soliti quattro. Siamo infatti convinti che la vela possa rappresentare un importante impulso per il turismo, anche durante i periodi di bassa stagione.

Estendendo l’evento su due fine settimana coinvolgiamo un numero più elevato di atleti e accompagnatori e possiamo garantire una maggiore continuità di presenze turistiche. Questo non solo arricchirà l’esperienza di tutti i partecipanti, ma avrà anche un importante impatto economico: solo quest’anno le presenze stimate sono superiori alle 35.000″ spiega il presidente di Fraglia Vela Riva, Andrea Camin.