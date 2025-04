Canottaggio: Domani la regata universitaria Oxford-Cambridge con l’azzurro Nicholas Kohl

“Orgoglioso di poter rappresentare l’Italia”

ROMA – Il canottaggio italiano entra, per la seconda volta in quasi 200 anni, nella storia della Boat Race. Domani pomeriggio, alle 15:21 (le 14:21 londinesi), l’’azzurro Nicholas Kohl guiderà l’equipaggio di Oxford all’’assalto di Cambridge in occasione della 170° edizione (la prima nel 1829) della celebre regata universitaria. Appuntamento sul tratto di Tamigi (6799 metri) compreso tra Putney e Mortlake. Cambridge è avanti 87 a 81 su Oxford.

Dopo il quarto posto nel 4 senza alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’atleta della Canottieri Gavirate è pronto per questa straordinaria sfida. “Sono orgoglioso di poter rappresentare l’Italia – afferma Kohl – Da settembre mi sto allenando per esser pronto a esprimere domani tutto il mio potenziale: i valori di Oxford sono alti, con tre olimpici (l’americano Rusher e il neozelandese Mackintosh n.d.r.) nei primi tre carrelli della nostra Ammiraglia, e, dopo la buona prestazione alla regata internazionale di Amsterdam, la nostra convinzione di poter avere la meglio su Cambridge è ulteriormente aumentata”.

Kohl, classe 1998, nasce a Sorengo, un piccolo comune svizzero del Canton Ticino. Inizia a vogare nel 2011 con la Canottieri Monate. Debutta con l’’Italia nel 2018 ai Mondiali Under 23 e, un anno dopo, conquista il bronzo nel 4 senza. Dal 2019 al 2023, infatti, studia Ingegneria alla Syracuse University. Dopo il conseguimento della laurea, rinuncia a un Master in Scienze dell’Acqua, Politica e Gestione preferendo dare tutto sé stesso per cercare di perseguire i propri obiettivi con la squadra azzurra.

Dall’’inizio del 2024 fa parte del 4 senza tricolore e, dopo il primo posto in Coppa del Mondo a Varese, vince l’argento agli Europei di Szeged. A Parigi 2024 rema per la prima volta ai Giochi Olimpici difendendo i colori dell’Italia e chiudendo al quarto posto insieme ai compagni Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Abagnale. Nell’aprile 2025 diventa, dopo Roberto Blanda (1997), il secondo italiano a partecipare alla regata universitaria Oxford-Cambridge.