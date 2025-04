La flotta J/70 riparte dalla Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale e da Livorno

Livorno– A tre settimane dal primo appuntamento stagionale, fissato tra il 2 e il 4 maggio a Livorno, la flotta protagonista della J/70 Cup 2025 è attraversata da grande fermento: sono infatti questi i giorni del fine tuning, degli ultimi preparativi, cui seguono le solite domande, tipiche per ogni equipaggio, circa il concreto stato di forma del proprio team e relativa alla capacità, o meno, di confermarsi all’altezza delle aspettative, diverse a seconda dei casi.

Quesiti che troveranno le prime risposte tra le boe della Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale, manifestazione che, a compimento del quarantaduesimo anno, sta vivendo un periodo di restaurazione e rilancio, teso a riportarla ai fasti del passato quando, tagli anni ’80 e ’90, era considerato appuntamento di riferimento dal movimento alturiero italiano.

Un evento di sicuro prestigio per la prima del 2025, su un campo di regata che è stato teatro di tanti duelli importanti e che ha contribuito a fermare generazioni di velisti, da preparare, volendo, prendendo parte alla Chica Loca, regata organizzata sempre dallo Yacht Club Livorno nel week end precedente lo svolgimento della Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale, nelle stesse giornata in cui, sempre da Livorno, prenderà il via la RAN 630, regata di altura prestigiosa e selettiva.

A ciò si aggiunge la curiosità di verificare la nuova composizione della flotta e i rapporti di forza in essi vigenti a distanza di sei mesi dalle ultime prove valide per la J/70 Cup 2024 vinta, lo ricordiamo, dagli americani di Rowdy, guidati da Richard Witzel.

“Come J/70 Italian Class ci sentiamo onorati di essere stati scelti per dare il nostro contributo al rilancio di una manifestazione come la Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale che, per tanti anni, è stata regata di riferimento per atleti, addetti ai lavori e appassionati: penso siano pochi i velisti attivi in quegli anni a non aver preso parte almeno una volta al mitico TAN.

E’ una partnership alla quale crediamo e che pensiamo possa aiutarci nel confermare la class J/70 tra le più attive e numerose a livello internazionale, come del resto è stato certificato dai cinquantaquattro iscritti al recente Campionato Europeo Corinthian, svoltosi sull’impegnativo campo di regata di Cascais – spiega il presidente di J/70 Italian Class Federico Siragna che aggiunge – Più in generale ci prepariamo a vivere una nova entusiasmante stagione, che toccherà il suo apice a fine giugno con lo svolgimento del primo Campionato del Mondo Mixed Plus in programma al Circolo Vela Torbole, evento che sta già registrando numeri importati, finanche inattesi.

Sono attività che non potremmo portare avanti senza il supporto degli armatori e dei nostri partner che da quest’anno comprendono anche una new entry di prestigio come North Sails con la sua nuova linea di abbigliamento”.

Nel sottolineare che le iscrizioni alla Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale sono aperte, e che nel giro di poche ore la entry list ha raggiunto una ventina di iscritti, ricordiamo che, dopo la frazione di Livorno, la J/70 Cup 2025 proseguirà con gli appuntamenti di Malcesine (23-25 maggio), Riva del Garda (18-20 luglio) e Imperia-Porto Maurizio (3-5 ottobre), che sarà valido anche come Campionato Italiano Assoluto. Non valido ai fini del circuito, ma sempre organizzato da J/70 Italian Class sarà il menzionato J/70 Mixed Plus World Championship, previsto a Torbole tra il 26 e il 29 giugno e che già conta una cinquantina di iscritti.

Ricordiamo che la stagione 2025 di J/70 Italian Class è supportata da Lincoln International, Gottifredi Maffioli, Garmin, VelaMania, North Sails, UtilGraph, Gin Vento e Cantine Tinazzi.

Foto: ©J/70 Italian Class/Zerogradinord