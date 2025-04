Compagnia della Vela: veleggiata di apertura e XXIII Trofeo Città di Jesolo

La giornata di domenica 13 aprile non è iniziata con i migliori auspici per dare il via alle regate della Compagnia della Vela di Venezia, a partire dalla Veleggiata di apertura della stagione del Circolo, che ha visto 16 iscritti. La mattina è stata segnata da cielo grigio, pioggia e soprattutto calma piatta, che non faceva ben sperare. Ma la pazienza è stata premiata e attorno a mezzogiorno si è alzata una bella brezza da nord-est che ha cambiato il volto della giornata, regalando così agli equipaggi in gara una piacevole e combattuta veleggiata.

La regata, partita nel percorso tra boe nel tratto di mare antistante il Lido di Venezia, a parte quelle delle barche Sb20 che si è svolta lungo un percorso lagunare, ha visto aggiudicarsi il primo posto nella classifica generale Greta 2 di Stefano Zanchi, seguito da Furia Buia di Jacopo Longo e X Doleoni di Giovanni Balducchi.

In contemporanea a Jesolo si è svolto il XXIII Trofeo Città di Jesolo, regata nazionale delle imbarcazioni Classe 2.4mR organizzata dalla Compagnia della Vela con la collaborazione di Uguali nel Vento Onlus e con il Patrocinio del Comune di Jesolo. Tra i partecipanti italiani Antonio Squizzato, Campione Italiano ed argento parasailing al Mondiale 2024, assieme a timonieri austriaci, tedeschi ed un croato, che hanno scelto Jesolo per prepararsi al mondiale della Classe 2.4mR che si terrà a Malcesine in ottobre.

Primo due posti per l’Italia, con Giancarlo Mariani seguito da Antonio Squizzato, mentre la terza posizione se l’aggiudica l’Austria con Gerald Zernatto.

Classifica per classi veleggiata di apertura

Classe SB20

SB NR – LENARDA ALICE SB NR. 7 – OLIVI GIOVANNI SB NR. 8 – PERINI DARIO SB NR. 1 – TOMANOVIC NIKOLA

Classe ALFA

FURIA BUIA – LONGO JACOPO

Classe DELTA

2 SOGNO 2 – CARDACI PIETRO

Classe ECHO

GRETA 2 – ZANCHI STEFANO IPPOCAMPO – PATERLINI ANTONIO MORGANA – MANDICH FABRIZIO

Classe FOX TROT

X DOLEONI – BALDUCCHI GIOVANNI ALIBLU – SCARPARO ROBERTO ELENA II – DI GIORNO ALFONSO

Classifica Classe 2.4mR

ITA MARIANI GIANCARLO

2 . ITA SQUIZZATO ANTONIO