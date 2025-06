Da domani a domenica l’Italia del DT Colamonici in gara in Coppa del Mondo a Varese

Fot. Julia Kowacic

ROMA– Da domani a domenica, l’Italia del DT Antonio Colamonici sarà impegnata a Varese in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo. Dopo le cinque medaglie conquistate agli Europei di Plovdiv, saranno 28 gli equipaggi in gara: quelli protagonisti due settimane fa in Bulgaria, insieme a un nutrito numero di Under 23 e alla squadra Pararowing al completo.

La Coppa del Mondo sarà un test importante per le ambizioni dei due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e maschile (Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato) vicecampioni d’Europa. Attesa anche per le ammiraglie, entrambe terze nella rassegna continentale.

L’otto femminile è composto da Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Kiri English-Hawke, Laura Meriano e Alice Codato (tim. Emanuele Capponi). L’otto maschile vedrà protagonisti ancora Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato (tim. Alessandra Faella). Dopo il quarto posto di Plovdiv, nuova tappa di avvicinamento al Mondiali di Shanghai (21-28 settembre) per il quattro di coppia di Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili.

Il doppio di Niels Torre e Gabriel Soares, ai piedi del podio in Bulgaria, cerca conferme del buon valore recentemente espresso. Davide Mumolo confermato in qualità di singolista. Tre fratelli e un quattro senza. Formazione inedita, con il capovoga Giuseppe Vicino in barca insieme ai fratelli (gemelli classe 2004) Luca e Marco e Leonardo Pietra Caprina. Attesa per la novità dell’otto misto: l’Italia scende in acqua con Aurora Spirito, Alice Gnatta, Susanna Pedrola, Giulia Orefice, Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi e Guglielmo Melegari (tim. Alessandra Faella). Nel Pararowing, tra i cinque equipaggi azzurri iscritti, nuova occasione importante per Giacomo Perini.

Il programma della Coppa del Mondo di Varese prevede domani le batterie a partire dalle 8:30, i quarti di finale del singolo dalle 15:37. Sabato mattina, a partire dalle 11, le finali B, C, D ed E per l’assegnazione dei piazzamenti, a seguire le semifinali e, dalle 16:21, le finali non olimpiche e di tutte le specialità paralimpiche tranne il singolo PR1 e PR2. Domenica finali B dalle 8:30, finali A dalle 9:35 con singolo PR2, singolo PR1 maschile e femminile e poi dalle 11:05 le dodici specialità olimpiche.

TUTTE LE BARCHE AZZURRE IN GARA

Singolo femminile: Anna Sarah Sophie Souwer

Singolo maschile ITA1: Davide Mumolo

Singolo maschile ITA2: Marco Selva

Due senza femminile ITA1: Laura Meriano, Alice Codato

Due senza femminile ITA2: Linda De Filippis, Samantha Premerl

Due senza maschile ITA1: Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato

Due senza maschile ITA 2: Alessandro Timpanaro, Edoardo Caramaschi

Doppio femminile: Sara Corazza, Ilaria Borghi

Doppio maschile ITA1: Niels Torre, Gabriel Soares

Doppio maschile ITA2: Leonardo Tedoldi, Marco Prati

Quattro senza maschile ITA1: Marco Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Luca Vicino, Giuseppe Vicino

Quattro senza maschile ITA2: Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari

Quattro di coppia femminile ITA1: Irene Gattiglia, Susanna Pedrola, Beatrici Ravini Perelli, Elena Sali

Quattro di coppia femminile ITA2: Stefania Buttignon, Giulia Orefice, Alice Gnatta, Aurora Spirito

Quattro di coppia maschile ITA1: Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili

Quattro di coppia maschile ITA2: Edoardo Rocchi, Luigi Tommaso Riccelli, Josef Giorgio Marvucic, Andrea Pazzagli

Otto femminile: Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Kiri English-Hawke, Laura Meriano, Alice Codato (tim. Emanuele Capponi).

Otto maschile ITA1: Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, tim. Alessandra Faella

Otto maschile ITA2: Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Della Valle, Luca Chiumento, Jacopo Frigerio, Davide Verità, Alessandro Bonamoneta, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, tim. Ilaria Colombo

Otto misto: Aurora Spirito, Alice Gnatta, Susanna Pedrola, Giulia Orefice, Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari (tim. Alessandra Faella)

Singolo PR1 ITA1: Giacomo Perini

Singolo PR1 ITA2: Massimo Spolon

Due senza PR3 ITA1: Marco Frank, Stanislau Litvinchuk

Due senza PR2 ITA2: Luca Conti, Igor Zappa

Quattro con misto PR3: Elisa Corda, Carolina Foresti, Luca Conti, Stanislau Litvinchuk, tim. Chiara Reto

Singolo Pesi Leggeri femminile: Melissa Schincariol

Singolo Pesi Leggeri maschile ITA1: Giovanni Borgonovo

Singolo Pesi Leggeri maschile ITA2: Luca Borgonovo

Nelle immagini: dall’alto, il due senza femminile Codato-Meriano, il quattro di coppia maschile, il nuovo quattro senza con i fratelli Vicino e Leonardo Pietra Caprina.