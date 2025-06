La vela d’epoca torna a Venezia per il Trofeo Principato di Monaco

Venezia– Venezia attende il ritorno delle più belle imbarcazioni storiche dell’Adriatico in occasione della dodicesima edizione del Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL BNP Paribas Wealth Management Aon Special Award.

La regata, riservate alle sole imbarcazioni d’epoca, è stata presentata oggi in conferenza stampa a Ca’ Farsetti nella Sala Giunta Piccola. L’evento è promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia e si svolgerà con la direzione sportiva di Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia.

Il programma prevede per sabato 28 e domenica 29 giugno due regate nelle acque antistanti il Lido di Venezia alle ore 13.00 mentre la domenica mattina alle 11.00, prima dell’inizio della seconda prova, le imbarcazioni sfileranno per la tradizionale veleggiata nel Bacino di San Marco visibile lungo le Rive dal pubblico.

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Giancarlo Frizzarin coadiuvato da Emilia Barbieri e Belinda Maniero, le premiazioni si svolgeranno presso l’Arsenale alle 18.00 circa. I risultati delle singole prove concorreranno ai fini dell’assegnazione della Coppa A.I.V.E. dell’Adriatico 2025 mentre i premi per i vincitori saranno offerti dalla storica vetreria muranese Barovier & Toso, le cui origini risalgono al 1295.

Al XII Trofeo Principato di Monaco saranno ammessi gli Yachts d’Epoca (anteriori al 1950), gli Yachts Classici (1950-1975), le repliche di ”Yachts d’epoca” e “Yachts classici”, Sciarrelli (progettati da Carlo Sciarrelli), le tipiche Passere e gli IOR Legend (1967-1990 prototipi o di serie). Nel raggruppamento Open, suddiviso nelle Categorie 1 e 2, potranno competere imbarcazioni secondo lo “spirito della tradizione” costruite rispettivamente prima del 1950 e prima del 1975, prive del certificato di stazza AIVE in corso di validità.

Tra le imbarcazioni già iscritte lo Sciarrelli Aglaja del 1964, Acantia del 1971 e la plurivittoriosa Naïf del 1973 di Ivan Gardini, storica imbarcazione comandata in passato anche dal mito della vela italiana Cino Ricci. Esordio sul campo di regata veneziano per l’ultracentenaria Fantàsia, un Classe 10 Metri Stazza Internazionale (lunghezza 16,88 metri) varato nel 1914 dal cantiere norvegese Anker & Jensen.

Sono due quest’anno gli elementi di novità che la manifestazione propone: il prestigioso Rotary Club Venezia ha scelto il Trofeo Principato di Monaco per festeggiare i 100 anni dalla sua fondazione, offrendo un premio speciale per il Centenario e una donazione alla Fondazione Princesse Charlène di Monaco, impegnata da anni nella prevenzione dell’annegamento in tutto il mondo.

La serata di apertura di venerdì 27 vedrà invece impegnati 5 hotel delle famiglie veneziane dell’Hôtellerie 4 stelle nella presentazione del cocktail “Esprit de la Tradition”: l’Hotel Saturnia, Ca’ Nigra, Giorgione, Aqua Palace e Aquarius daranno vita a una serata di charme con la creazione di un cocktail esclusivo in onore del Principato di Monaco e del Trofeo. L’ingrediente base sarà l’infuso di arancio amaro de L’Orangerie, prodotto con i 600 aranci amari che impreziosiscono le strade panoramiche del Principato.

“Siamo orgogliosi per la longevità di questo Trofeo” – dichiara Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia – “Nato per promuovere la storica eccellenza monegasca nel campo dello sport nautico, il Trofeo rappresenta oggi uno strumento significativo per rafforzare i legami tra Venezia e il Principato. Con questo evento desideriamo offrire un contributo alla città, e la presenza del Rotary Club con le famiglie veneziane dell’hôtellerie 4 stelle conferma l’attenzione dedicata alla Serenissima, alla sua storia e alle sue più alte tradizioni”.

“Non solo un trofeo, ma una due giorni di regate che custodisce in tutto e per tutto l’anima marinara che lega in modo indissolubile la nostra città e il Principato di Monaco” – sottolinea l’assessore al Turismo, Simone Venturini – “Siamo onorati che le acque del Bacino di San Marco e del Lido ospitino imbarcazioni d’epoca che, nei decenni, hanno fatto innamorare generazioni di appassionati. Tra quelle vele, quelle cime e quegli scafi si annidano la nostra storia e le nostre tradizioni, da tutelare e da tramandare a chi verrà dopo di noi. È soprattutto per questo che il Trofeo Principato di Monaco riveste grande importanza per la nostra comunità, ci ricorda chi siamo e da dove veniamo, indicandoci al contempo la rotta che percorreremo”.

“A pochi giorni dalla chiusura della sesta edizione del Salone Nautico, Venezia torna ad essere protagonista di un evento dedicato alla vela. Il Trofeo Principato di Monaco porta ancora una volta le vele d’epoca in laguna con una presenza di grande effetto e prestigio, che va al di là dell’aspetto agonistico” – aggiunge Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela e direttore organizzativo del Salone Nautico – “Sin dalla sua prima edizione, il Salone Nautico supporta le iniziative sportive che si svolgono in laguna e che tengono alta l’attenzione sugli sport legati al mare e sui temi della sostenibilità. Un progetto che ci vede attivi nell’arco di tutto l’anno in stretta collaborazione con le realtà locali valorizzando le infrastrutture dell’Arsenale”.

“Anche quest’anno siamo felici di rinnovare il sostegno a questa prestigiosa iniziativa che celebra la tradizione nautica. Ringraziamo la Console Anna Licia Balzan per averci coinvolto” – ha affermato Francesco Aggio, Area Manager Nord Est e Board Member di Aon – “Forte di una consolidata e capillare presenza in quest’Area, collaboriamo quotidianamente con le imprese locali per tracciare una rotta sicura, supportandole nel loro percorso di crescita, affiancandole nelle decisioni strategiche e contribuendo allo sviluppo del territorio, rendendo naturale la promozione e il sostegno di importanti iniziative. Anche per questa XII Edizione contribuiremo con il premio Aon Special Award “.

“Per BNL BNP Paribas Wealth Management sostenere il Trofeo Principato di Monaco – secondo Luca Bonansea, Head of Private Banking & Wealth Management – “significa celebrare l’eleganza e l’eccellenza della produzione artigianale, valorizzando un patrimonio fatto di tradizione e innovazione. Gli stessi valori alla base del nostro modo di fare Wealth Management capace di coniugare le competenze internazionali del Gruppo BNP Paribas con la profonda conoscenza del mercato italiano di BNL. Eventi come questo rafforzano il legame tra cultura, territorio e cura nel dettaglio”.

“La città deve puntare su manifestazioni come questa che le sono connaturate visto il suo illustre e glorioso passato” conclude Mirko Sguario, storico Direttore Sportivo del Trofeo “per arricchirsi con il mondo dello yachting a vela, sport ecosostenibile per eccellenza che si sposa perfettamente con l’immagine che Venezia vuole dare di sé al mondo.”

Il XII Trofeo Principato di Monaco è organizzato in collaborazione con il Circolo Velico PortodiMare, Salone Nautico Venezia, Vela Spa e beneficia dei patrocini de Le Città in Festa e di A.I.V.E. Main sponsor Aon con uno Special Award dedicato e BNL BNP Paribas Wealth Management cui si aggiunge il contributo di Nature’s, Villa Sandi, La Distillerie de Monaco, Il Palato Italiano, Zur KaiserKron, Canella. Barovier & Toso anche quest’anno realizzerà i premi di regata e l’Overall destinato al vincitore assoluto mentre Mureadritta fornirà le maglie degli equipaggi in tessuto riciclato dalle bottiglie in PET.

Sito web: YachtClubVenezia

Per informazioni e iscrizioni: consmonaco.venise@gmail.com / info@ycvenezia.com

Foto: Paolo Maccione – Foto Relatori Davide Toffanin