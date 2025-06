Coppa del Mondo a Varese: un argento e due bronzi oggi per l’Italia, domani dodici barche in finale

VARESE – Sono dodici gli equipaggi azzurri pronti a confrontarsi domani a Varese all’interno delle finali A della prima prova di Coppa del Mondo. Dieci saranno impegnati nelle specialità olimpiche: due nel quattro di coppia maschile, due nel quattro di coppia femminile, due nell’otto maschile, insieme a due senza maschile, due senza femminile, doppio maschile e otto femminile. Due nelle barche paralimpiche, entrambi nel singolo Pararowing PR1.

Oggi le prime medaglie conquistate dall’Italia, con l’argento del due senza PR3 maschile (Marco Frank, Stanislau Litvinchuk) e i bronzi conquistati dal singolista leggero Luca Borgonovo, dal quattro con PR3 mix (Elisa Corda, Carolina Foresti, Luca Conti e Stanislau Litvinchuk, tim. Chiara Reto). Quarto l’altro equipaggio del due senza PR3 (Luca Conti, Igor Zappa), quinta la singolista leggera Melissa Schincariol e sesto il singolista leggero Giovanni Borgonovo. Nel test event dell’otto misto, non valido per l’assegnazione delle medaglie, Italia terza dietro Stati Uniti e Germania con Aurora Spirito, Alice Gnatta, Susanna Pedrola, Giulia Orefice, Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari (tim. Alessandra Faella).

Il programma delle finali di domani si aprirà con i singolisti azzurri Pararowing PR1. Dalle 10.50. Massimo Spolon in acqua 1 e Giacomo Perini in acqua 5: i competitors sono i rappresentanti di Austria, Australia, Messico e Stati Uniti.

Alle 11:05 tocca al due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato, le vicecampionesse europee protagoniste a Varese con i successi in batteria e in semifinale. Sono in acqua 3, con principale rivale l’Olanda, vincitrice dell’altra semifinale. In gara anche Australia1, Repubblica Ceca, Cile e Gran Bretagna1. Alle 11:18, l’assalto alla finale del due senza maschile di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, anche loro argento nella rassegna continentale di Plovdiv, dalla corsia 1. Avversari le due barche della Croazia, Nuova Zelanda, Svizzera e Olanda2. Alle 12:07 fari puntati sul doppio maschile di Niels Torre e Gabriel Soares. Due volte vincenti, ieri e oggi in batteria e in semifinale, gli azzurri sono collocati in acqua 3 contro Australia1, Polonia, Svizzera, Nuova Zelanda e Belgio2.

Subito dopo, alle 12:19, due barche azzurre nella finale del quattro di coppia femminile con Repubblica Ceca, Olanda, Germania e Cina2. Si tratta di Italia1 (Irene Gattiglia, Susanna Pedrola, Beatrice Ravini Perelli, Elena Sali) e Italia2 (Stefania Buttignon, Giulia Orefice, Alice Gnatta, Aurora Spirito). Alle 12:31 è il momento del quattro di coppia maschile. Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili sono in corsia 5, con Gran Bretagna e Polonia collocati a centrocampo in virtù dei successi in batteria. C’è anche Italia2 in acqua 1 con Edoardo Rocchi, Luigi Tommaso Riccelli, Josef Giorgio Marvucic e Andrea Pazzagli, insieme a Polonia 2 e Olanda.

Alle 12:56 scatta l’otto femminile con Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Kiri English-Hawke, Laura Meriano, Alice Codato (tim. Emanuele Capponi) reduci dal bronzo di Plovdiv e opposte a Cina, USA, Gran Bretagna, Australia e Germania.

Alle 13:23, rispettivamente nelle acque 2 e 5 insieme ad Australia, Gran Bretagna, Germania e Cina, nell’otto maschile tocca a Italia 1 (Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, tim. Alessandra Faella), bronzo europeo, e Italia 2 (Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Della Valle, Luca Chiumento, Jacopo Frigerio, Davide Verità, Alessandro Bonamoneta, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, tim. Ilaria Colombo).

Il programma si aprirà alle 10:10 con la finale B del doppio Italia2 di Leonardo Tedoldi e Marco Prati, seguita dai 4 senza Italia 1 (Marco Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Luca Vicino, Giuseppe Vicino) e Italia 2 (Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi, Stefano Melegari) nel quattro senza alle 10:15 e dalla singolista azzurra Anna Sarah Sophie Souwer alle 10:20.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org/Luca Pagliaricci): in alto il due senza maschile Codato-Di Colandrea; in calce il due senza PR3 maschile Frank-Litvinchuk medaglia d’argento

RISULTATI e START LIST



Sommario Risultati 14/06



Tabella riassuntiva Risultati azzurri