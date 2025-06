EUROSAF 69F European Championship: FIN1 Racing vince il titolo europeo mentre Fraglia Vela Riva Youth Team finisce secondo assoluto

Riva del Garda – Si è da poco concluso, presso la Fraglia Vela Riva, l’EUROSAF 69F European Championship 2025, rassegna continentale riservata a questa dinamico foiler in equipaggio, sviluppato sul Lago di Garda e già scelto da diversi team per selezionare i team in vista della Unicredit Youth America’s Cup. L’evento era valido anche come prima frazione della 69F Cup 2025.

Tre giornate di meteo pressoché perfetto hanno consentito al PRO David Bartol di mandare in archivio un evento ricco di prove – diciotto complessive della durata media di 12-15 minuti l’una – e a FIN1 Racing di Allan Norreggard di salire sul tetto d’Europa, e contestualmente di far sua la prima tappa del circuito, a due anni di distanza dall’ultimo successo continentale ottenuto dal suo team.

I finlandesi, partiti non benissimo, hanno vissuto una seconda giornata da incorniciare e hanno preso la testa della classifica, difesa oggi dal ritorno di Fraglia Vela Riva Youth Team di Alex Demurtas, che ha vinto la regata finale dal doppio punteggio e ha chiuso con un entusiasmante secondo assoluto. Risultato encomiabile se si considera che Demurtas-Santi-Albini erano al debutto su questo tipo di barca.

Il podio continentale è stato completato da Elevation Racing Team di Alexis Just.

Tra gli owner driver l’ha spuntata Pirogovo di Sergey Kuznetsov mentre sul podio young c’è stata gloria anche per i giovanissimi di ACTG x BYC di Valentina Steinlein.

Per info e classifiche clicca qui.