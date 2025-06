Coppa del Mondo: Italia due volte d’oro a Varese, vincono quattro di coppia maschile e due senza femminile

VARESE – Brilla l’Italia a Varese nella prima di Coppa del Mondo di Canottaggio. Gli azzurri del DT Antonio Colamonici, nelle specialità olimpiche, conquistano due ori con il quattro di coppia maschile (Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili) e il due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato), un argento con il doppio maschile (Niels Torre, Gabriel Soares) e un bronzo con l’otto maschile (Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, tim. Alessandra Faella).

Nelle specialità paralimpiche, arriva l’argento di Giacomo Perini. Complessivamente, con l’argento del due senza PR3 maschile e i bronzi del singolista leggero Luca Borgonovo e del quattro con PR3 mix, l’Italia chiude la tappa varesina con otto medaglie.

Decolla il quarto di coppia maschile. Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili conquistano l’oro. Prestazione impeccabile, costruita attorno a un formidabile passo di gara e a una chiusura fluida. Vantaggio, all’arrivo, di oltre due secondi e mezzo sulla Polonia. A premiare l’equipaggio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Storico successo per il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato. Mai, prima di loro, l’Italia aveva trionfato in una prova di Coppa del Mondo in questa specialità. Oltre tre i secondi sulle avversarie olandesi al termine di una finale dominata sin dalle battute iniziali. Un segnale di continuità, dopo l’argento due settimane fa agli Europei di Plovdiv (Bulgaria).

Il doppio maschile conquista il secondo posto. Niels Torre e Gabriel Torre, passati nel 2025 tra i Senior dopo aver sempre fatto parte del gruppo Pesi Leggeri, crescono gradualmente lungo l’intero percorso, allo sprint superano la Nuova Zelanda per soli tre centesimi. Bronzo per l’otto maschile con Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato (tim. Alessandra Faella). Riconferma dopo aver conquistato analogo risultato due settimane fa alla rassegna continentale.

Giacomo Perini conquista l’argento nel singolo Pararowing, la seconda medaglia di questa stagione internazionale dopo il bronzo agli Europei.

Il ruolino di marcia dell’Italia comprende buoni piazzamenti in finale. Quarto il quattro di coppia femminile Italia 1 (Irene Gattiglia, Susanna Pedrola, Beatrice Ravini Perelli ed Elena Sali), quarto l’otto maschile Italia 2 (Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Della Valle, Luca Chiumento, Jacopo Frigerio, Davide Verità, Alessandro Bonamoneta, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, tim. Ilaria Colombo).

Quinti il singolista pararower Massimo Spolon, il due senza maschile (Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato), a 1.09 dal bronzo (Svizzera), il quattro di coppia femminile Italia 2 (Stefania Buttignon, Giulia Orefice, Alice Gnatta, Aurora Spirito), il quattro di coppia maschile Italia 2 (Edoardo Rocchi, Luigi Tommaso Riccelli, Josef Giorgio Marvucic e Andrea Pazzagli), l’otto femminile (Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Kiri English-Hawke, Laura Meriano, Alice Codato, tim. Emanuele Capponi).

Nel doppio maschile, ottavi Leonardo Tedoldi e Marco Prati. Nel quattro senza, nono posto per Italia 1 (Marco Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Luca Vicino, Giuseppe Vicino) e undicesima Italia 2 (Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari). Undicesima anche la singolista Anna Sarah Sophie Souwer.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org/Luca Pagliaricci): dall’alto il quattro di coppia maschile con il Ministro Giorgetti, il due senza femminile, il doppio maschile, l’otto maschile, Giacomo Perini

