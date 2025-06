GRAND SOLEIL CUP 2025: RECORD E SPETTACOLO A PORTOPICCOLO

TRIONFA ATHYRIS, IL GS48 RACE DI SERGIO TACCHEO

Si è conclusa ieri, nello splendido scenario dell’Adriatico, la seconda tappa della 23ª edizione della Grand Soleil Cup, l’evento firmato Cantiere del Pardo che dal 13 al 15 giugno ha animato Portopiccolo con un intenso weekend di vela, passione e convivialità.

Organizzato in collaborazione con il Diporto Nautico Sistiana e lo Yacht Club Portopiccolo, l’appuntamento ha segnato un traguardo storico: 43 imbarcazioni iscritte, record assoluto per una tappa adriatica della Grand Soleil Cup, che portano a 83 il totale delle barche partecipanti all’edizione 2025, tra Tirreno e Adriatico.

A imporsi su tutti è stato ATHYRIS, il Grand Soleil 48 Race armato da Sergio Taccheo, protagonista assoluto di entrambe le giornate di regata e vincitore anche in tempo reale. Sul podio, al secondo posto FOREVER, GS58 di Claudio Bernoni, seguito da VOLARE, GS44 Race di Raoul Gambillare, modello che conferma le sue doti dopo aver vinto quattro mondiali ORC consecutivi ed essersi aggiudicato il recente titolo di “Barca dell’Anno”.

Il sabato ha offerto condizioni ideali con partenza al traverso sfruttando gli ultimi refoli del “Borin”, seguiti da una termica stabile fino a 12 nodi nella prima bolina. Il vento è poi calato, costringendo a un arrivo anticipato alla terza boa. La domenica ha regalato una nuova regata costiera con vento leggero ma costante, che ha portato l’arrivo tra boa 2 e boa 3. A chiudere il weekend, il tradizionale brindisi e la cerimonia di premiazione in banchina.

Tra i momenti più attesi, il debutto ufficiale dei nuovi GS52: BLACK PEKOE III, versione Race di Ernesto Folli, varata proprio nel 2025, e ALBATROSS, versione Performance di Alberto Cocchi. Accanto a questi modelli di ultimissima generazione, sfilano in acqua vere e proprie icone del passato: i leggendari GS 42, 45 e 52 disegnati da German Frers e un raro GS 34 del 1974 firmato Jean-Marie Finot. L’Adriatico si trasforma così in un palcoscenico d’eccezione, dove passato e presente del mondo Grand Soleil convivono in perfetta armonia.

Grande successo anche per il programma a terra: venerdì sera aperitivo danzante sulla terrazza del DNS di Sistiana, mentre sabato notte il party al Duchis Maris, nel cuore di Portopiccolo, ha riunito equipaggi e appassionati in una serata di musica e conviavialità in pieno spirito Grand Soleil.

CLASSIFICHE E PREMI SPECIALI

Classifica OVERALL – Categoria ALL SAILS

1°–GS48 Race ATHYRIS – Sergio Taccheo

2°–GS58 FOREVER – Claudio Bernoni

3°–GS44 Race VOLARE – Raoul Gambillare

Classifica OVERALL – Categoria WHITE SAILS

1°–GS37 PAPAGENA – Fabio Codognotto (J&J, 1991)

2°–GS34 MOZART – Roberto Ragogna (Finot, 1974) – anche premio “barca più anziana”

3° GS39 ALTAIR – Tommaso Mioni (Jezequel, 1986)

Miglior tempo reale: GS48 Race ATHYRIS – Sergio Taccheo Trofeo Vintage (barche progettate entro il 2000): GS50 ELKA – Carlo Naibo (progetto Peterson)

PREMI SPECIALI

Durante la cerimonia conclusiva sono stati assegnati anche i tradizionali trofei speciali, pensati per valorizzare lo spirito e la varietà della flotta Grand Soleil:

Trofeo Alba – alla barca più giovane in acqua, varata nel 2025: GS52 Race BLACK PEKOE III – Ernesto Folli

Trofeo Latitudine – alla barca proveniente da più lontano, ovvero dal Montenegro: GS52 Performance ALBATROSS – Alberto Cocchi

Trofeo Rosa dei Venti – all’equipaggio con la maggiore presenza femminile: GS39 ELISIR – Maddalena Quaggiotti

Trofeo Arsenale – alla barca più datata in regata: GS34 MOZART – Roberto Ragogna (1974, progetto Finot)