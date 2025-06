Presentato a Porto Rotondo l’RS21 Team Racing World Championship 2025

Porto Rotondo-Presentata presso la sede del prestigioso Yacht Club Porto Rotondo la prossima edizione del MONDIALE DI VELA INNOVATIVA – RS21 Team Racing World Championship, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre 2025.

Questo è il terzo mondiale organizzato presso Porto Rotondo, il primo nel 2023 ha ottenuto risultati che hanno spinto gli organizzatori a ripetere quest’esperienza sportiva, che di anno in anno registra un interesse crescente presso il pubblico degli atleti e dei semplici appassionati.

Il Mondiale di Vela Innovativa – RS21 Team Racing World Championship di Porto Rotondo giunge così alla sua seconda edizione, dopo il successo ottenuto in termini di presenze e ricaduta sul territorio, del Mondiale di Flotta classe RS21. Ben tre mondiali in meno di due anni, grazie ai quali il borgo di Porto Rotondo e le sue acque conquistano il gradimento degli atleti e dei loro accompagnatori, nonché dei tanti coinvolti per ragioni tecniche e sportive.

Porto Rotondo con il suo Yacht Club e il Circolo Velico NOX Oceani, questo ultimo organizzatore autorizzato dalla Federazione Internazionale della Vela (World Sailing) e dalla Federazione Italiana Vela (FIV) per l’organizzazione del mondiale Team Racing World Championship, stanno portando avanti una campagna di promozione dello sport e del territorio particolarmente efficace in termini di visibilità internazionale e ricadute favorevoli nei periodi di spalla della stagione estiva. Non a caso, nel ricco calendario di eventi sportivi che prenderanno vita nell’area del borgo e del porto turistico sardo, è molto ricco di eventi nazionali e internazionali di prestigio.

Il Mondiale di Vela Innovativa – RS21 Team Racing World Championship vedrà sfidarsi gli equipaggi con la formula del Team Race, che richiede una profonda conoscenza dei regolamenti e la loro applicazione con tempi particolarmente ridotti durante le competizioni, dunque, ai tecnici é richiesta competenza ed esperienza.

Anche per questa seconda edizione del mondiale Team Race come lo scorso anno sono attese squadre provenienti da numerosi nazioni alcune delle quali già confermate altre in procinto di iscriversi, quali Inghilterra, Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Africa, Stati Uniti e naturalmente l’Italia, oltre quelle che in questi. Quattro giornate di sport internazionale che saranno disponibili sui canali on line anche per chi non può seguirle di persona.

Come le precedenti edizioni anche per questa prevista a settembre prossimo sarà allestito il Blu Village, nell’area antistante lo Yacht Club Porto Rotondo che compie in questo 2025 i suoi primi 40 anni di storia. Blu Village ha come obiettivo quello di stimolare l’attenzione sui temi della sostenibilità con convegni e incontri tematici su argomenti quali il rispetto ambientale, lo sport e l’innovazione tecnologica, infine, sarà redatto il report di sostenibilità dell’evento da parte di CoopAgenda2030, al fine di migliorare le performance ambientali, sociali e di governance della manifestazione.

Eventi di questo tipo sono un’importante opportunità per il territorio che li ospita, in quanto oltre all’inevitabile ricaduta economica sul tessuto produttivo dell’area, permettono di individuare le buone pratiche per uno sviluppo sostenibile e all’insegna dello sport, da sempre motore di crescita economica e sociale. Nox Oceani, organizzatore di questa seconda edizione del mondiale RS21 – Team Racing World Championship, si fa promotore di questi temi individuando nella sostenibilità non solo la tutela dell’ambiente, ma anche la diffusione dello sport come fonte di benessere individuale e sociale, nonché come preziosa fonte di crescita dei territori dove questo trova la possibilità concreta di realizzazione degli eventi, siano di portata locale, nazionale o di grande impatto come un mondiale.